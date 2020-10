Praca w IT: junior nie ma lekko, jakie zarobki i możliwości?

Najnowszy raport No Fluff Jobs to już kolejne opracowanie, które bierze pod lupę rynek pracy w IT i sytuację początkujących specjalistów. Najnowsze doniesienia nie są dla nich zbyt krzepiące. Nie dość bowiem, że pandemia w znacznym stopniu ograniczyła rekrutacje na stanowiska juniorskie, to jeszcze okazuje się, że oferowane przez pracodawców zarobki dość istotnie odbiegają od oczekiwań kandydatów. Oto co jeszcze udało się ustalić autorom raportu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile czasu juniorzy IT muszą poświęcić na poszukiwanie pracy?

Jakich zarobków oczekują kandydaci, a jakie są im oferowane?

Czego młodzi specjaliści IT oczekują od pracodawców?



Zarobki w IT - na starcie różnica między oczekiwaniami a rzeczywistością jest ogromna

Juniorom coraz trudniej znaleźć wymarzoną posadę

Aż 77 proc. respondentów na poziomie Junior miało lub ma problem ze znalezieniem pracy w branży. Blisko połowa ankietowanych, nadal szuka pracy. Optymizmem napawają dane od tych, którzy zatrudnienie już znaleźli. Większości z nich (24 proc.) zdobycie pracy zajęło niespełna 3 miesiące, a maksymalnie pół roku szukało jej kolejne 8 proc. ankietowanych - mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Liczą się umowa o pracę i możliwości rozwoju

Zdalne rekrutacje i zdalna praca w IT

Miejsce pracy nie determinuje jej jakości. Znajdziemy porównywalną ilość zwolenników i przeciwników tak pracy zdalnej, jak i pracy stacjonarnej. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji, a także warunków do pracy w trybie home office. Z naszych doświadczeń wynika, że choć przybywa ofert w trybie całkowicie zdalnym i skuteczność tych rekrutacji jest większa, to jednak nie wszyscy chcą i mogą pracować w trybie zdalnym - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Prognozy dla pracy w IT są optymistyczne?

Wymuszona przez pandemię przyspieszona cyfryzacja usług, zwiększone zapotrzebowanie na pracę zdalną oraz szybkość, z jaką firmy chcą realizować projekty, sprawiają, że skurczyła się przestrzeń dla juniorów na rynku pracy. Firmy szukające pracowników walczą o skończone zasoby doświadczonych programistów coraz bardziej zaciekle. Warto pamiętać o tym, że każdy doświadczony specjalista był kiedyś juniorem. Budowanie kompetencji młodszych stażem programistów to długoterminowa inwestycja w rozwój całej branży. Nie ma innej drogi do zwiększenia liczby doświadczonych specjalistów IT - Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Wyniki naszego badania jasno wskazują na to, że pandemia zmieniła rynek pracy. Zmniejszenie ilości otwartych rekrutacji wśród stanowisk juniorskich wymusza zmianę podejścia do zdobywania i podnoszenia kompetencji u początkujących w branży IT. Gdy połowa juniorów obecnie szuka pierwszej pracy, nie wystarczy już skończyć szkoły czy kursu programowania. Warto zainwestować w umiejętności, które mogą się okazać asem w rękawie podczas rekrutacji. Mówię tutaj przede wszystkim o umiejętnościach technicznych, choć nie tylko. Motywacja do nauki i dążenie do ciągłego rozwoju zawsze są w cenie. Jako junior, warto nieustannie rozwijać swoje skille i budować portfolio np. pisząc proste aplikacje czy rozwiązując zadania na portalach pozwalających szlifować swoje umiejętności z danego języka programowania takich jak HackerRank. Warto również poznać wzorce projektowe i kluczowe zasady programowania, np. DRY, KISS i SOLID. Oczywiście nie bez znaczenia pozostają umiejętności miękkie takie jak komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole czy samodzielność - Aleksandra Kubicka, HR BP, No Fluff Jobs.

W najbliższych latach sytuacja może być podobna do obecnej. Jakość oprogramowania cały czas zyskuje na znaczeniu, więc specjaliści z tego zakresu będą potrzebni. Wiele firm działa i będzie działać w trybie zdalnym, przez co doceniane będą umiejętności miękkie. Zatrudniane będą osoby, które potrafią skutecznie się komunikować, zadawać trafne pytania oraz szybko się uczyć. Coraz bardziej pożądana będzie niezależność i samodzielność junior testera, a jednocześnie umiejętność pracy w zdalnym zespole - Karolina Pawłowska, Senior Tester i współautorka książki “Podróż przez świat testowania”:

