Praca w IT: kandydaci chcą umowy o pracę

Jak wynika z najświeższych doniesień serwisu Pracuj.pl, w I półroczu 2020 roku na jego łamach pojawiło się 33 000 ofert pracy w IT. Nadspodziewaną aktywnością wykazali się kandydaci, którzy w pole „aplikuj” klikali nawet trzy razy częściej aniżeli przed rokiem. W kwietniu rekrutacje w IT uległy jednak zamrożeniu, dopiero maj i czerwiec przyniosły w tym zakresie wyraźną odwilż. Zaznaczyła się również zmiana preferencji osób poszukujących pracy – na znaczeniu zyskały umowa o pracę oraz stabilność zatrudnienia.

Pandemia wzmogła aktywność kandydatów do pracy w IT

Oferty pracy w IT: najpierw spadki, potem odwilż

Zmiany postaw kandydatów

Tacy kandydaci wciąż stosunkowo szybko znajdują pracę, jednocześnie jednak są mniej niż wcześniej skłonni do zmiany. Warto zaznaczyć, że postawy stawiające na bezpieczeństwo i mniejszą dynamikę kariery są obecnie uniwersalne wśród osób o unikalnych specjalizacjach w innych branżach, nie tylko w świecie IT - mówi Paulina Markowicz.

Rekrutacja do pracy w IT nie musi być nudna

W I półroczu na portalu zamieszczonych zostało ponad 33 tysiące ogłoszeń IT, a spadek rok do roku wyniósł 23%, co odzwierciedlało tendencje na całym rynku pracy. Jednocześnie jednak warto podkreślić, że oferty IT to aż 14% wszystkich ofert na Pracuj.pl w tym okresie. Według Eurostatu specjaliści IT stanowią około 3% pracowników w kraju, więc zainteresowanie pracodawców znacząco przekracza skalę branży w całej gospodarce. Dlatego ta grupa kandydatów wciąż jest w stosunkowo komfortowej sytuacji w porównaniu do innych, mocniej dotkniętych konsekwencjami pandemii – komentuje Łukasz Marciniak, Dyrektor ds. Rozwoju Sprzedaży w Grupie Pracuj.

Wraz z wybuchem pandemii wyraźnie dała o sobie znać rosnąca aktywność kandydatów do pracy w IT. Ze względu za niedobory kadrowe w branży oraz oczekiwania finansowe przyszłych pracowników stanowiło to niewątpliwie nie lada wyzwanie dla rekruterów.Ze statystyk Pracuj.pl wynika, że pomiędzy kwietniem a czerwcem zainteresowanie pracą w IT znacznie przybrało na sile. Oferty w kategorii internet/ecommerce klikane były trzy razy częściej niż przed rokiem, a ogłoszenia dotyczące administracji IT i rozwoju oprogramowania cieszyły się dwukrotnie wyższą popularnością.Trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa powodowała z jednej strony ożywienie ze strony kandydatów, ale z drugiej – większą ostrożność firm pod względem aktywności rekrutacyjnej lub nawet zamrażanie całych rekrutacji.Jak wynika z danych Pracuj.pl początek II kwartału 2020 to okres, w którym rynek pracy w IT najsilniej odczuł konsekwencje pandemii koronawirusa . Sytuacja poprawiała się natomiast wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń i oswajaniem się pracodawców z nowymi okolicznościami. W kwietniu br. spadek liczby ogłoszeń kierowanych do specjalistów IT na Pracuj.pl rok do roku przekroczył 50%, w maju zmalał do 36%, a w czerwcu wyniósł już 14%.Według rekruterów przebadanych przez Pracuj.pl, pandemia koronawirusa miała znaczący wpływ na zachowania kandydatów IT. Podobnie jak na całym rynku, podobnie w branży IT specjaliści częściej niż w minionych latach zwracają uwagę na bezpieczeństwo i stabilizację miejsca pracy. Zdecydowanie częściej niż wcześniej rozważają oni zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, są bardziej ostrożni przy podejmowaniu współpracy na zasadach B2B . Sondują także uważniej ogólną sytuację firmy, która zamieszcza ogłoszenie lub proaktywnie składa im ofertę zatrudnienia.Paulina Markowicz, Product & Market Researcher w Grupie Pracuj przyznaje, że specjaliści od HR wyraźnie wskazują na kłopoty z pozyskiwaniem bardziej doświadczonych specjalistów od IT, co szczególnie zaznacza się w przypadku rekrutacji kandydatów o unikalnych kompetencjach.Jednocześnie rekruterzy sygnalizują przesyt rynku kandydatami na poziomie juniorskim, z niewielkim doświadczeniem lub dopiero wchodzącymi do branży nowych technologii. Pandemia spowodowała jeszcze większy nacisk firm na rekrutację doświadczonych ekspertów IT, gwarantujących przygotowanie do zadań i dobre efekty wykonywanych zadań niemal od pierwszego dnia pracy.Według ekspertów HR rekrutacja specjalistów IT ma swoją specyficzną charakterystykę. Oprócz standardowych kanałów rekrutacyjnych (m.in. ogłoszenia online, targi pracy, wydarzenia branżowe) większość firm sięga także po narzędzia grywalizacji, nietypowe kampanie oraz obecność w wydarzeniach nie kojarzonych zazwyczaj z pracą. Tego typu projekty dotyczą zwłaszcza rekrutacji programistów – grupy kandydatów szczególnie ceniącej sobie możliwość sprawdzania swoich umiejętności oraz mierzenia się z innymi specjalistami w formie gier czy konkursów.