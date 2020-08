PARP: innowacje pozwolą przezwyciężyć skutki pandemii

Wybuch pandemii i związany z tym kryzys potrzebuje innowacyjności - czytamy w najnowszej edycji „Monitoringu trendów w innowacyjności” autorstwa PARP. Podmioty, które udzielają wsparcia przedsiębiorcom uważają, że potencjał tkwi zwłaszcza w startupach, cyfryzacji oraz zrównoważonym rozwoju.

Państwa doceniają potencjał startupów

Popularne są również konkursy na tworzenie innowacji, przede wszystkim mogących sprostać wyzwaniom spowodowanych pandemią – dodaje Paulina Zadura.

Zrównoważony rozwój ważny nawet w czasie pandemii

Krok ku cyfryzacji

Również polskie firmy mogą korzystać z podobnego wsparcia. Między innymi na ten cel przeznaczone są środki z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wszystkie rozwiązania wspierające automatyzację procesów w firmie, pracę zdalną, wykorzystywanie rozwiązań chmurowych czy sztucznej inteligencji pomagają firmom zyskać przewagę konkurencyjną - mówi Paweł Chaber z PARP.

Japoński przykład

8. edycja opracowanego przez PARP „Monitoringu trendów w innowacyjności” poświęcona jest m.in. omówieniu osiągnięć w krajach, w których funkcjonują wysokorozwinięte, narodowe systemy innowacji (NSI) mogące stanowić inspirację dla działań podejmowanych w naszym kraju. Opracowanie przygląda się przede wszystkim rozwiązaniom wprowadzanym przez dane państwa w celu przeciwdziałania negatywnym następstwom wybuchu pandemii COVID-19.Jak mówi Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii PARP, kraje na całym świecie doceniają innowacyjność startupów i ich wkład w rozwój gospodarczy. Z tego też powodu to właśnie tym podmiotom szczególnie chętnie oferowane są programy mające na celu ratowanie płynności finansowej.Wsparcie w wysokości 1 mld funtów oferuje startupom , które walczą z koronawirusem np. rząd Wielkiej Brytanii. Inwestycje będą miały formę pożyczek zamiennych, co oznacza, że jeśli nie zostaną spłacone, zamieniają się w kapitał własny spółki.Specjalny program skierowany do startupów powstał również w Luksemburgu. Koncentruje się na opracowywaniu innowacji produktowych i usługowych opartych na technologii, mających na celu przezwyciężenie gospodarczych, zdrowotnych i społecznych skutków kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Wyłonione projekty otrzymają wsparcie w wysokości 150 tys. euro.Wiele państw zdecydowało się na bardziej horyzontalne podejście do innowacji w czasie pandemii. Równie ważne, co działania prozdrowotne, są obecnie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem. ONZ definiuje to pojęcie jako odpowiedź na obecne potrzeby ludzi bez ograniczania przyszłym pokoleniom możliwości do zaspokojenia swoich potrzeb. Zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku w budowę odpornej na skutki katastrof przyszłości dla wszystkich ludzi na świecie oraz naszej planety. Dla jego osiągnięcia konieczna jest spójność trzech kluczowych elementów: wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska.Agencją, która odpowiada za zaspokojenie potrzeb wynikających z kryzysu COVID-19 w dziedzinie zdrowia, zmian klimatu, cyfryzacji, żywności, zrównoważonej energii, mobilności w mieście, produkcji i surowców, jest Europejski Instytut Innowacji i Technologii. Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w kilku konkursach, które adresują potrzebę działania w myśl zrównoważonego rozwoju. Jednym z nich jest wsparcie projektów, które mogą stymulować tworzenie miejsc pracy, dobrobyt i „regenerację” gospodarczą w obszarze europejskiej gospodarki ekologicznej. Mnogość programów adresowanych do przedsiębiorców pokazuje, że nie można skupiać się tylko na obecnej sytuacji, a każde nasze działanie będzie mieć konsekwencje w przyszłości.Walka z następstwami pandemii często sprowadza się do promowania rozwiązań w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw czy aplikacji cyfrowych wychodzących naprzeciw wyzwaniom społecznym. Celem niektórych państw jest sprawienie, żeby MŚP stały się liderami rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych.Chiny proponują przedsiębiorcom program, który koncentruje się na trzech konkretnych obszarach: chmura, e-commerce i obecność w sieci. Państwo zapewnia firmom wsparcie w czasie kryzysu COVID-19 w celu cyfryzacji najważniejszych sektorów, jak branża spożywcza czy sektor farmaceutyczny. Program zachęca dostawców usług i rozwiązań technologicznych do podejmowania współpracy z MŚP i pomocy w przejściu do cyfrowego świata.Równie ważne jest oferowanie profesjonalnego doradztwa w kwestiach digitalizacji modeli biznesowych. Pomoc skupia się głównie na pomocy w tworzeniu kanałów cyfrowych, wideo chatów, stron internetowych czy sklepów internetowych. Celem takich działań jest pomoc firmom w dotarciu do zróżnicowanych grup klientów. Popularne są również interaktywne sesje online i seminaria internetowe w tematyce wsparcia biznesów przez technologie.Wszystkie powyższe działania aktywnie promuje Japonia, która w czasie obecnego kryzysu może być wzorem dla innych gospodarek. Rząd wyda ponad 830 mln euro w ciągu najbliższych pięciu lat na program, który obejmuje rozwój diagnostyki wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom, zrównoważone metody recyklingu odpadów, zrównoważoną produkcję żywności oraz rozwój komputerów kwantowych. W planach są również intensywne prace nad udoskonalaniem sztucznej inteligencji, a konkretnie stworzenie robota, który odzwierciedli człowieka i jego zdolności.Nowy, zorientowany na misję wysiłek Japonii odzwierciedla potrzebę sprostania największym wyzwaniom w kraju, takim jak populacja starzejąca się szybciej niż gdziekolwiek w rozwiniętym świecie. Japonia nie bagatelizuje również problemu zmieniającego się klimatu. Kilka lat temu rząd podjął decyzję o oparciu gospodarki kraju na odnawialnych źródłach energii oraz wodorze. Celem koncepcji jest stworzenie społeczeństwa wodorowego, co w konsekwencji doprowadzi do zmniejszenia emisyjności gospodarki i uniezależnienie jej od paliw kopalnych. Co równie ważne, Japonia stanie się wtedy niezależna energetycznie.