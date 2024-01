Contracting w branży IT: zamrożone zarobki, ale nie rekrutacje?

Miniony rok nie był dla ekspertów IT najgorszy, jednak trudno jest przejść obojętnie nad wyraźnym spadkiem liczby ofert dla niektórych z nich. Ponadto, jak potwierdza opracowany przez Hays Raport płacowy IT Contracting, w pewnych specjalizacjach odnotowano zamrożenie zarobków. Jakie będą kolejne miesiące? Intensywny rozwój nowych technologii, w tym w szczególności sztucznej inteligencji, ma ujawniać nowe luki kompetencyjne i w efekcie zapewniać niektórym specjalistom wzmocnienie pozycji na rynku pracy. Na wysokie i zakrojone na szeroką skalę podwyżki zarobków w IT nie ma chyba jednak co liczyć.

Przeczytaj także: Contracting w branży IT: dużo pracy, mniejsze wzrosty zarobków

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie trendy zaznaczyły się w wynagrodzeniach oferowanych w branży IT?

Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy zarobki w IT ulegną zmianie?

Czy w 2024 roku firmy oczekują trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników?

O ile mniejsza liczba projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania ogranicza rynkowy popyt na software developerów z krótszym doświadczeniem zawodowym, to stale rośnie liczba ofert kierowanych do ekspertów w innych dziedzinach, np. tych specjalizujących się w systemach ERP lub bezpieczeństwie informatycznym – zauważa Arkadiusz Wargin, CEE Executive Director – IT Contracting w Hays.

Natomiast w ostatnim czasie wiele firm podejmowało decyzje biznesowe, związane z inwestycjami w automatyzację, analitykę danych oraz bezpieczeństwo cyfrowe. W konsekwencji największe zapotrzebowanie dotyczyło specjalistów w obszarze analityki i inżynierii danych, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa IT oraz SAP. Należy oczekiwać, że trend ten będzie aktualny również w roku 2024 – wyjaśnia Elwira Policht.

PODWYŻKI MNIEJSZE NIŻ PRZED ROKIEM I NIE DLA KAŻDEGO

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy wynagrodzenia pracowników ulegną zmianie? 20 proc. firm IT deklaruje, że w roku 2024 oferowane wynagrodzenia pozostaną na dotychczasowym poziomie Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zgodnie z prognozami, w ostatnich miesiącach większość specjalizacji IT odnotowała stabilizację płac. Chociaż w poprzednich latach wzrosty stawek kontraktorów IT sięgały nawet kilkudziesięciu procent, to w roku 2023 średnie podwyżki nie przekroczyły 10 proc. Nie zmienia to jednak faktu, że zarobki w branży IT pozostają jednymi z najwyższych w Polsce – zauważa Elwira Policht z Hays Poland.

NADAL WYSOKIE ZAPOTRZEBOWANIE NA KOMPETENCJE IT

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy w 2024 roku firma oczekuje trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników? 94 proc. firm IT planuje rekrutować w roku 2024, a ponad połowa z nich spodziewa się wyzwań w pozyskiwaniu pracowników Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Chociaż na rynku mówi się o gorszej kondycji globalnego i polskiego rynku pracy IT, to zdecydowanie nie mamy do czynienia z zapaścią. Firmy wciąż poszukują ekspertów z silnym zapleczem kompetencyjnym, aktualną wiedzą, bogatym doświadczeniem i ciekawym portfolio projektów. Jednocześnie konkurencja o takich kandydatów wciąż jest wysoka, a zapotrzebowanie na specjalistów IT przewyższa ich dostępność na rynku – podsumowuje Joanna Szymańska, Executive Manager – IT Contracting w Hays Poland.

Miniony rok był bardzo dynamiczny i niejednoznaczny dla branży IT . Chociaż na rynku utrzymywało się wysokie zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie technologii, to jednocześnie zauważalne było spowolnienie tempa rozwoju zespołów IT. W perspektywie pracowników sektor IT pozostanie jednak jednym z najbardziej atrakcyjnych. Również w roku 2024 będzie oferował możliwości rozwoju oraz konkurencyjne wynagrodzenie.W podobnym tonie wypowiada się Elwira Policht, Recruitment Director – IT Contracting w Hays Poland, podkreślając, że automatyzacja oraz długoterminowe cykle projektowe ograniczyły rynkowe zapotrzebowanie na programistów, szczególnie tych z doświadczeniem poniżej trzech lat.Utrzymująca się niepewność gospodarcza sprawia jednak, że firmy opracowały ostrożne plany płacowe i rekrutacyjne, a wiele decyzji kadrowych będzie podejmowanych wraz z rozwojem sytuacji.Jak pokazują odpowiedzi firm z branży IT opisane na łamach Raportu płacowego Hays IT Contracting 2024, w minionym roku podwyżki przeprowadziło 80 proc. z nich. Największy odsetek pracodawców z sektora technologicznego zadeklarował, że ubiegłoroczny wzrost wynagrodzeń nie przekroczył 10% (42 proc. odpowiedzi). Analogiczne pytanie sprzed roku, czyli dotyczące zmian wynagrodzeń w firmach w 2022, pokazywało, że płace wzrosły wtedy w 85 proc. firm i najczęściej była to zmiana w przedziale 10-20%.Jednoznacznie potwierdza to wyhamowanie dynamiki płacowej w branży, o czym świadczy również analiza strategii płacowej pracodawców. Aż 20 proc. firm IT deklaruje, że w roku 2024 oferowane wynagrodzenia pozostaną na dotychczasowym poziomie. Odsetek respondentów udzielających takiej odpowiedzi wzrósł o 11 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Co więcej, zaledwie 22 proc. pracodawców z branży IT przyzna podwyżki przekraczające poziom 10%. W ubiegłym roku odsetek ten wyniósł aż 56 proc.Jak wynika z Raportu płacowego Hays IT Contracting 2024, w przypadku ekspertów IT świadczących swoje usługi w modelu B2B, największe wzrosty stawek godzinowych, wynoszące nawet 25 proc. dotyczyły specjalistów w obszarze bezpieczeństwa IT, m.in. pentesterów, analityków SOC oraz inżynierów ds. cybersecurity. Wyraźny wzrost stawek odnotowały również inżynieria i analityka danych, sztuczna inteligencja oraz SAP.Pomimo niepewności, wciąż aż 94 proc. firm IT planuje rekrutować w roku 2024, a ponad połowa z nich spodziewa się wyzwań w pozyskiwaniu pracowników. Charakterystykę tych wyzwań najtrafniej przedstawiają deklaracje respondentów badania Hays. Aż 49 proc. pracodawców z branży uważa bowiem, że kandydaci mają wysokie oczekiwania finansowe, którym organizacja nie jest w stanie sprostać. Kolejne 47 proc. jest zdania, że na rynku brakuje doświadczonych specjalistów i menedżerów.