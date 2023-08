Uwierzytelnienie dwuskładnikowe MFA: jakie ma słabości?

Coraz większa popularność uwierzytelniania dwuskładnikowego to bezpośrednie następstwo coraz to bardziej wyrafinowanych metod działania cyberprzestępców. W obliczu zmasowanych cyberataków jest stosowanie jest niewątpliwie dobrym pomysłem, ale w błędzie jest ten, komu wydaje się, że wieloskładnikowa autoryzacja logowania (MFA, ang. Multi-Factor Authentication) to rozwiązanie doskonałe. Jakie są jego słabe strony?

Słabe punkty uwierzytelnienia dwuskładnikowego

Wykorzystując ponowne użycie hasła, hackerzy wdrażają automatyczne programy do testowania skradzionych loginów. Atakujący korzystają również z botów, bombardując użytkowników różnymi fałszywymi informacjami w celu omyłkowej autoryzacji MFA. Można temu zapobiec, stosując aktywne narzędzia do monitorowania ruchu botów. Z takich programów korzystają klienci F5, którzy ograniczają cyberprzestępcom możliwości masowego omijania uwierzytelnienia dwuskładnikowego – tłumaczy Bartłomiej Anszperger, Solution Engineering Manager F5 w Polsce.

4 sposoby na ominięcie logowania dwuetapowego, z których korzystają cyberprzestępcy:



Proxy phishingowe w czasie rzeczywistym

Bombardowanie MFA

Fałszowanie danych biometrycznych

Zamiana kart SIM

Jak poprawić skuteczność MFA?

Działania cyberobrony mają dwojaki charakter. Z jednej strony polegają na utrudnianiu działania przestępcom, z drugiej zaś dotyczą edukowania użytkowników, aby byli uważni na pułapki zastawiane przez cyberprzestępców. W przypadku uwierzytelnienia dwuskładnikowego istnieją na rynku narzędzia, takie jak na przykład F5 Distributed Cloud Bot Defense, które utrudniają grasowanie botów po sieci. Połączenie aktywnej obrony z stałym uświadamianiem pracowników i klientów to najlepsza metoda na wyeliminowanie słabych punktów – podsumowuje Bartłomiej Anszperger.

