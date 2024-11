Rynek reklamy wideo napędzony sportem

Pojawiły się najnowsze doniesienia Publicis Groupe odnośnie rynku reklamy wideo. Okazuje się, że pierwsze trzy kwartały bieżącego roku przyniosły dość istotny, bo ponad 11-procentowy wzrost wydatków na kreacje wideo w telewizji i internecie. Opracowanie rzuca również światło na statystyki dotyczące oglądalności TV oraz udział poszczególnych form wideo w wydatkach. Oto wnioski, do których prowadzi.

Analiza oglądalności

Dynamika wzrostu przychodów w segmencie wideo online po trzech kwartałach br. wyniosła ponad 22%

Udział poszczególnych form wideo w przychodach reklamowych Największy udział w przychodach reklamowych wśród segmentów wideo ma obecnie telewizja linearna

Okres letni okazał się szczególnie atrakcyjny z perspektywy reklamodawców. Wśród kluczowych wydarzeń, które przyciągnęły uwagę widzów, królowały Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. W czerwcu wystartowała platforma Max, na której z kolei emitowano Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. W tym roku obserwujemy rozwój oferty kanałów FAST (Free Ad-Supported Television). Prognozy makroekonomiczne są umiarkowanie pozytywne, gdyż aktywność gospodarcza w trzecim kwartale delikatnie osłabła. Zakładamy jednak pozytywny scenariusz dla reklamy wideo i możliwy wzrost na poziomie 10,1% w skali całego roku.

. Całościowe inwestycje reklamowe w to medium wzrosły w okresie od stycznia do września 2024 r. o 7,3% rok do roku. Letnie sportowe wydarzenia wpłynęły na rynek reklamy telewizyjnej , który przyspieszył w trzecim kwartale, osiągając w nim dynamikę na poziomie 7,5%. W czerwcu i lipcu istotną rolę odegrały wpływy ze sponsoringu i lokowania.W trzecim kwartale br. widzowie w wieku 16-59 lat przeznaczyli na oglądanie tradycyjnej telewizji 3 godziny 14 minut, o 11 minut więcej niż przed rokiem i jest to w dużym stopniu efekt popularności transmisji dużych imprez sportowych, tj. Euro 2024 i Igrzyska Olimpijskie. W lipcu widzowie oglądali TV o 12,5 minuty dłużej rok do roku, w sierpniu jedynie o 6 minut dużej, natomiast największy wzrost ATV miał miejsce we wrześniu: o ponad 14 minut więcej niż przed rokiem. W miesiącach czerwiec - lipiec - sierpień najbardziej widoczny jest wzrost udziałów TVP.W okresie od stycznia do września średni czas przeznaczony na oglądanie TV wynosił 3 godziny 24 minuty i był dłuższy od poprzedniego roku o blisko 9 minut. W tym ponad 30 minut widzowie przeznaczyli na inne niż telewizyjne treści odtwarzane na telewizorze (więcej o niespełna 4 minuty niż przed rokiem).Po dziewięciu miesiącach stacje TOP10 odpowiadają za niespełna 44% udziału w oglądalności (mniej o 1 pkt proc r/r). Największy wzrost udziałów widzimy w TVN24 i TTV, mniejszy w TV4, Puls2 i TVP1.Z badania Nielsen Digital, które umożliwia porównanie wyników streamingu na telewizorze z oglądalnością kanałów TV (bez out of home), wynika, że w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku czas przeznaczony na oglądanie wideo przez wszystkich widzów w wieku 16-59 lat wyniósł ponad 3 godziny i 45 minuty. Jest to więcej o 1 minutę w stosunku do okresu styczeń - wrzesień 2023 r. (czyli o 1% dłużej).Widzowie oglądali streaming (na wszystkich badanych ekranach: tv, smartfon, tablet, PC) przez 1 godzinę i 2 minuty – o 4 minuty dłużej niż przed rokiem. Kanałem wideo wyprzedzającym tradycyjne kanały telewizyjne pod względem udziałów w oglądalności w pierwszych trzech kwartałach był YouTube – 8,0% (brak zmian wobec zeszłego roku), jest to więcej niż w przypadku TVN – udział 5,9% (spadek o 0,6 p. p.) i Polsatu – udział 5,6% (spadek o 0,5 p. p.). (*źródło: Nielsen Digital, All16 - 59, badanie Nielsen Digital nie uwzględnia oglądalności poza domem).(serwisy video on demand: BVOD, AVOD i SVOD) pod kątem przychodów. Przyczynił się do tego rozwój kanałów FAST i ofert subskrypcji typu ad-lite, a także debiut nowej platformy Max. Wcześniej znana jako HBO Max, platforma przeszła rebranding i zadebiutowała w Polsce z rozszerzoną ofertą treści, będąc jednocześnie oficjalnym partnerem Letnich Igrzysk Olimpijskich, które użytkownicy mogli oglądać bezpośrednio na platformie.in stream, których wzrost przekroczył, obejmują segment wideo na portalach społecznościowych oraz segment wideo na serwisach internetowych. Świetnie w nich widać wpływ Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Z analiz Publicis Groupe wynika, że kibice poszukiwali krótkich materiałów po meczach, chętnie oglądali powtórki goli, a także po meczach włączali ulubionych komentatorów, żeby obejrzeć podsumowanie meczu. Wzrost inwestycji wwyniósł 25,7%. Z kolei wideo na serwisach internetowych niespodziewanie spowolniło w trzecim kwartale do zaledwie 6%, a po trzech kwartałachWedług Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officer Publicis Groupe Polska, prognozy inwestycji reklamowych w wideo na 2024 r. są optymistyczne:Wprowadzone w pierwszym kwartale pojęcie 'wideo', obejmuje zarówno telewizję, jak i wideo online. Dotychczasowe sklasyfikowanie wideo online do kategorii Internet stało się nieaktualne w dobie smart TV i CTV, gdzie granice pomiędzy tradycyjną telewizją a konsumowaniem treści wideo online zacierają się.