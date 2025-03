Rynek reklamy wart 13 mld zł. Reklama kinowa z dużym wzrostem

Publicis Groupe dokonała podsumowania sytuacji panującej w minionym roku na rynku reklamy w Polsce. Najnowsze doniesienia wskazują m.in., że w ciągu 12 minionych miesięcy udało mu się zanotować wzrost na poziomie 9,1%, w efekcie czego jego wartość netto osiągnęła blisko 13 mld zł. Największą dynamiką wzrostu może pochwalić się reklama kinowa. Interesujących wniosków jest jednak znacznie więcej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość rynku reklamowego netto w latach 2014 – 2024 Estymowana wartość netto rynku reklamowego w Polsce w 2024 r. wyniosła blisko 13 mld zł Kliknij, aby przejść do galerii (8)

SEKTORY REKLAMOWE

KANAŁY KOMUNIKACJI

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiany wartości reklamy w klasach mediów, 2024 vs 2023 W 2024 r. wzrosły inwestycje reklamowe w wideo, internet, radio, reklamę zewnętrzną oraz kino Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział poszczególnych form wideo w przychodach reklamowych w 2024 r. Wśród segmentów wideo największy udział w przychodach ma niezmiennie telewizja linearna Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet: wartość przychodów reklamowych, 2024 vs 2023 W 2024 roku przychody w segmencie digital search wzrosły o 13,8% rok do roku Kliknij, aby przejść do galerii (8)

UDZIAŁ MEDIÓW W PRZYCHODACH Z REKLAMY

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział klas mediów w rynku reklamowym, 2024 vs 2023 Udział wideo (TV, streaming vod oraz pozostałe wideo in stream) wzrósł z 53,4% do 54,3% Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Komentarz Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officera Publicis Groupe:

Polska gospodarka w 2024 r. według wstępnego szacunku GUS, rozwijała się w tempie 2,9% w stosunku do 2023 r. wobec wzrostu o 0,1% w 2023 r. Konsumpcja w gospodarstwach domowych wzrosła o 3,1%. Wstępne dane GUS o czwartym kwartale mówią o tym, że PKB zwiększył się realnie o 3,2% rok do roku wobec wzrostu o 1,0% w analogicznym okresie 2023 r. Rynek reklamy rósł z kolei w imponującym tempie 9,1%, osiągając wartość blisko 13 mld zł. W samym tylko czwartym kwartale dynamika rynku reklamy wynosiła 8,4%.



W 2024 r. wzrosły inwestycje reklamowe we wszystkich mediach z wyjątkiem prasy. Najszybciej rosła reklama w kinach, która zwiększyła się o 12,6% r/r, nieco wolniej wideo – o blisko 11% oraz reklama out-of-home o 9,7%. Również przychody z reklamy w internecie wzrosły powyżej dynamiki rynku, czyli o 9,2%. Po zmianie kategoryzacji na początku 2024 r., udział internetu wyniósł 29,7% w 2024 r., a największym medium było zaś wideo – z udziałem w wysokości 54,3% wobec 53,4% w 2023 r. Udział samej telewizji natomiast wynosił 38,2% i był niższy od 2023 r. o 1,2 p.p. Wzrost udziału w rynku reklamy zanotowały z kolei reklama zewnętrzna, osiągając 5,5% (więcej o 0,1 p.p.) oraz kino 1,7%.



Inwestycje reklamowe w radio wzrosły w 2024 r. o 2,0%. Zwłaszcza druga połowa roku nie była udana dla reklamy radiowej, częściowo jest to efekt wysokiej bazy z drugiej połowy 2023 roku, kiedy wysoce aktywne w radiu były podmioty publiczne i spółki Skarbu Państwa. Udział radia w rynku reklamy zmniejszył się w 2024 r. z 7,4% w 2023 r. do 6,9%.



Również ze spadkiem aktywności instytucji publicznych związany jest spadek budżetów reklamowych w prasie codziennej. W przypadku dzienników odnotowaliśmy 17,9% spadku. Inwestycje reklamowe w magazynach zmalały o 10,6%, gdzie budżety reklamowe mocno ograniczył sektor handel, jednocześnie zwiększając inwestycje reklamowe w innych mediach.



Aż piętnaście sektorów zwiększyło inwestycje reklamowe, a jedynie jeden dokonał redukcji. Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor handel firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę o blisko 539 mln zł więcej, co stanowi 20,2% więcej rok do roku. Duży wpływ na wzrosty w tym sektorze miało EURO 2024.



Jedyny spadek wolumenu inwestycji reklamowych miał natomiast miejsce w sektorze pozostałe – o ponad 161 mln zł (dynamika -16,0%). Za ponad połowę tego spadku odpowiadają zmniejszone inwestycje w kategorii reklam społecznych.



Udział największego sektora na rynku reklamy, czyli handlu, zwiększył się o 2,4 p.p. do wartości 25,2%. Od czwartego kwartału 2021 r. drugą pozycję zajmuje sektor produktów farmaceutycznych i leków, który wyprzedził sektor żywność. Udział farmacji jednak spadł w analizowanym okresie o 0,8 p.p. do 10,4%. Natomiast udział sektora żywność się zwiększył o 0,7 p.p. i wyniósł 9,2%.



Otoczenie gospodarcze i geopolityczne pozostają niepewne w obliczu wciąż trwającej wojny w Ukrainie, zmian politycznych zachodzących w USA czy w Niemczech, co może mieć wpływ na polską gospodarkę i w efekcie także na wynik rynku reklamy. Mimo to, estymujemy, że rynek wzrośnie w 2025 r. o 8,2%, wideo będzie rosło w tempie 8,3%, zaś internet 9,5%.

Drugie pod względem tempa wzrostu było wideo (10,9%), przy czym dynamika przychodów samej tylko telewizji wyniosła 5,9%, zaś wideo online – ponad 24,8% w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. Nieco wolniej rosły przychody z reklamy zewnętrznej – o 9,7%. Z analizy wolumenowej wynika, że budżety wideo wzrosły o 683,2 mln zł, internetowe o 326,4 mln zł, reklamy zewnętrznej o 63,2 mln zł, kinowe o 24 mln zł, a radiowe o 18,1 mln zł. W prasie spadek inwestycji wyniósł 40,4 mln zł.Z analiz Publicis Groupe wynika, że w 2024 r. największy udział w rynku reklamy miało wideo. Udział ten wyniósł 54,3% i przewyższał ubiegłoroczny o 0,9 p.p. Wartość inwestycji reklamowych przeznaczonych na wideo wyniosła 7 056,8 mln, co oznacza wzrost o 10,9% rok do roku.Wśród segmentów wideo największy udział w przychodach ma niezmiennie telewizja linearna (70,3%). Inwestycje reklamowe w to medium wzrosły w 2024 r. o 5,9% rok do roku. Drugim segmentem wideo pod względem udziału w przychodach (27,9%) jest pozostałe wideo in stream, obejmujące dwie składowe: wideo na platformach społecznościowych YouTube , Meta, Tiktok oraz krótkie formy wideo na portalach internetowych.Segment wideo na portalach społecznościowych urósł w 2024 r. o 28,6% (zaktualizowane zostały dotychczasowe szacunki dot. przychodów TikToka w 2023 i 2024 roku). Z kolei dynamika przychodów z krótkich form wideo na portalach internetowych wyniosła 14,2%, przy czym najlepszym kwartałem okazał się kwartał drugi ze względu na rozgrywane wówczas Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.W segmencie obejmującym długie formy wideo (streaming wideo zarówno w postaci BVOD, AVOD jak i SVOD) analitycy Publicis Groupe wyestymowali wzrost inwestycji reklamowych w wysokości 16,8%. O tak wysokim wyniku zdecydowała jesień i bogata oferta filmów i seriali oferowanych na platformach vod.Według analiz Publicis Groupe, w 2024 r. wartość inwestycji reklamowych w internecie w nowym ujęciu, a zatem bez wideo online (nie uwzględniając wydatków na ogłoszenia), wyniosła 3 856 mld zł, co oznacza wzrost o 9,2% rok do roku. Udział internetu w rynku reklamy w tym okresie wynosił 29,7% (o 0,1 p.p. więcej niż w 2023 r.).Z estymacji Publicis Groupe wynika, że w 2024 roku przychody w segmencie digital search wzrosły o 13,8% rok do roku. Na polskim rynku reklamy główna część inwestycji w digital search ulokowana jest w Google, zaś retail search odpowiada za nieco około 7% przychodów w segmencie digital search. Jednak dynamika tej formy reklamy znajduje się w trendzie rosnącym i w 2024 r. wyniosła 29%.W 2024 r. reklama digital non-search osiągnęła 5,2% wzrostu, rok do roku. Aż 92% tego segmentu online stanowi reklama display, której dynamikę oszacowaliśmy na poziomie 4,8%. Motorem wzrostu dla reklamy digital non-search pozostają formaty displayowe w sieciach społecznościowych Mety, jednak w czwartym kwartale wzrosły także przychody z tej formy reklamy na portalach polskich wydawców.Według analityków Publicis Groupe, rynek reklamy radiowej w 2024 r. odnotował wzrost na poziomie 2%, co oznacza zwiększenie wartości o 18 mln zł w porównaniu do roku wcześniejszego. Przy czym w drugim i trzecim kwartale 2024 roku tempo wzrostu budżetów przeznaczanych na reklamę radiową zauważalnie osłabło, a w czwartym kwartale nastąpiło dwuprocentowe zmniejszenie inwestycji w porównaniu do roku poprzedniego. W 2024 r. spadła słuchalność Grupy RMF, Polskiego Radia i Grupy Time, wzrosty nastąpiły natomiast w przypadku Grupy Eurozet, Audytorium 17 oraz pozostałych mniejszych rozgłośni.Mimo spadku udziału w słuchalności rok do roku (-0,5 p.p.), niedoścignionym liderem rynku radiowego pozostaje Grupa RMF. Udział w słuchalności Grupy Eurozet wzrósł o 0,3 p.p. i nadawca ten umacnia swoją pozycję. Na ten wynik z pewnością wpłynęła główna stacja – Radio ZET, której udział wzrósł aż o 1,3 p.p., co stanowi największy wzrost w tym okresie wśród wszystkich stacji radiowych. Na trzecim miejscu uplasowała się Grupa TIME, której udział w słuchalności spadł o 0,1 p.p. (Źródło: Kantar)W 2024 r. inwestycje reklamowe w reklamę zewnętrzną były wyższe o 9,7% niż przed rokiem, czyli o 63,2 mln zł. Podobnie jak w poprzednim roku, ten wzrost został wygenerowany przede wszystkim na nośnikach digitalowych.Z analiz OOHlife Izby Gospodarczej oraz Publicis Groupe wynika, że udział nośników digitalowych w przychodach reklamowych wzrósł z 24,7% w 2023 r. do 29,8% w 2024 r. Największy wolumenowy wzrost inwestycji reklamowych analitycy Publicis Groupe odnotowali w przypadku sektora napoje i alkohole – o ponad 14,1 mln zł (dynamika 54,4%). Z kolei największy spadek wolumenu wydatków dotyczył sektora pozostałe (mniej o 19,8 mln zł; ze szczególnym spadkiem reklama społeczna, usługi komunalne i fundacje, stowarzyszenia, instytucje polityczne) oraz handlu (mniej o 8,6 mln zł).Z szacunków Publicis Groupe wynika, że przychody reklamowe netto w kinach wyniosły w 2024 r. blisko 214,7 mln zł, co stanowi 12,6% wzrostu rok do roku. W top 5 sektorów z największym udziałem w wydatkach na reklamę kinową znalazły się: media, motoryzacja, żywność, handel i finanse.Pod względem wolumenu wzrostu wyróżnił się sektor telekomunikacyjny, który zwiększył inwestycje w reklamę kinową o prawie 7,8 mln zł (dyn. 106%). Natomiast największy spadek wolumenu budżetu na reklamę w kinie zaliczył sektor finanse – reklamodawcy z tego sektora zmniejszyli wydatki o 4,5 mln zł (dyn. - 17,1%).W 2024 r. inwestycje reklamowe w magazynach spadły rok do roku o 10,6%, czyli o prawie 18,1 mln zł. Suma stron reklamowych w magazynach skurczyła się o 12,4% (Źródło: Kantar). Sektorem o największym wolumenowym spadku jest sektor handel (mniej o 13,9 mln zł, dynamika -55%), który w magazynach ograniczył szczególnie komunikację reklamową sprzedaży wysyłkowej. Największy wzrost wydatków zauważyć można w sektorze odzież i dodatki. Firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę więcej o 2,8 mln zł (dynamika 11,7%).Inwestycje na reklamę w prasie codziennej w 2024 r. spadły rok do roku o 17,9%, to jest o 22,3 mln zł. Najwyższy spadek nastąpił w sektorze pozostałe, który jest największym sektorem reklamującym się w dziennikach, obejmuje m.in. usługi dla biznesu, reklamę społeczną, fundacje, partie polityczne, nieruchomości i edukację oraz ciepłownie, elektrownie, inne. Sektor ten zmniejszył swoje inwestycje reklamowe w dziennikach o prawie 10,9 mln zł (dynamika -20,3%). Największy wolumenowy wzrost odnotowaliśmy w przypadku budżetów reklamowych sektora telekomunikacja – o 0,6 mln zł (dynamika 34,6%).W konsekwencji zróżnicowanej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów, zmienia się także ich udział w rynku. Udział wideo (TV, streaming vod oraz pozostałe wideo in stream) wzrósł z 53,4% do 54,3%, zaś udział internetu (digital search i non-search) w mediamiksie minimalnie zwiększył się o 0,1 p.p. do 29,7%. W przypadku reklamy zewnętrznej i kinowej udział także wzrósł o 0,1 p.p., odpowiednio do 5,5% i 1,7%.Natomiast po słabszym czwartym kwartale spadł aż o 0,5 p.p. udział reklamy radiowej, z poziomu 7,4% do 6,9%.Spadek udziału w rynku reklamowym zaobserwowaliśmy ponadto w przypadku prasy: udział magazynów zmniejszył się z 1,4% do 1,2%, zaś dzienników z 1,0% do 0,8%.