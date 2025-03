Gdzie dostęp do służby zdrowia jest najlepszy?

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował raport dotyczący sytuacji w ochronie zdrowia według stanu na koniec 2023 roku. Analitycy portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, jaki poziom dostępności infrastruktury i personelu medycznego oferują poszczególne województwa.

Przeczytaj także: Jak Polacy oceniają system opieki zdrowotnej?

Śląsk najzasobniejszy w szpitale

Różna liczba łóżek szpitalnych w województwach

Lekarze najbardziej dostępni w województwie Mazowieckim

Jaki obraz wyłania się z danych?

Ochrona zdrowia w Polsce stale się rozwija, jednak dostęp do niej nie w każdym województwie jest równie dobry. Co więcej, brak tu prostych prawideł – dla przykładu mazowieckie ma najwięcej lekarzy, za to śląskie najwięcej szpitali i łóżek. Sytuacja dobrze wygląda też w łódzkim, podlaskim i dolnośląskim, za to źle – w lubuskim i opolskim.Województwo mazowieckie notuje największą liczbę lekarzy, na 100 tysięcy mieszkańców przypada tu 522 specjalistów. Z kolei największą liczbę łóżek w przeliczeniu na liczbę ludności oferują województwa śląskie (494), lubelskie (476) i podlaskie (465). Oto jak przedstawiają się kluczowe parametry.Rozbudowaną siecią szpitali śląskie bardzo wyraźnie wyprzedza wszystkie pozostałe województwa. Ma ich 143, a więc wyraźnie więcej niż 2. w kolejności województwo mazowieckie (116) i prawie dwukrotnie więcej niż dolnośląskie (78) czy małopolskie (69). Na przeciwległym biegunie plasują się regiony, w których liczba placówek nie sięga 30. Są to opolskie (29 szpitali) oraz lubuskie i opolskie (ex-aequo po 24 placówki).Trzeba podkreślić, że sama liczba szpitali nie mówi o poziomie usług medycznych. Nie wskazuje też bezpośrednio na dostępność ani specjalistów, ani miejsc na oddziałach (dlatego analizujemy także dwa inne parametry, zasób łóżek oraz liczbę lekarzy w przeliczeniu na mieszkańca). Rozwinięta sieć szpitali ułatwia jednak m.in. uzyskanie pomocy w sytuacji nagłej, w praktyce umożliwia także swobodniejszy wybór osoby wykonującej operację czy zabieg.Zasób łóżek koreluje z liczbą szpitali w poszczególnych województwach. Obraz sytuacji zmienia się, gdy analiza dotyczy liczby łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców.Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje tu województwo śląskie. Z wynikiem aż 494 na 100 tys. mieszkańców uplasowało się przed łódzkim (480) i lubelskim (476). Średnia dla całego kraju wynosi 428, a duża liczby łóżek per capita oznacza krótsze kolejki na oddziały szpitalne. W ogonie zestawienia – z wynikiem poniżej 400 – znalazły się aż cztery województwa: małopolskie (391), lubuskie (386) i wielkopolskie (382). Najgorzej wypadło pomorskie z liczbą zaledwie 330 łóżek szpitalnych na 100 tys. mieszkańców.Pod względem dostępności lekarzy prym wiedzie mazowieckie (522 na 100 tys. mieszkańców), które mocno dystansuje łódzkie (431) i podlaskie (414). A warto odnotować, że średnia dla całej Polski wynosi zaledwie 376 lekarzy na 100 tys. osób. Powyżej tego poziomu plasują się już tylko dolnośląskie (392), lubelskie (389) i śląskie (383).Najmniejsza dostępność lekarzy jest bolączką województw: warmińsko mazurskiego (264), opolskiego (257) i lubuskiego (250). Mieszkańcy tych terenów w poszukiwaniu specjalistycznej pomocy często muszą korzystać z lepiej rozwiniętej oferty sąsiednich regionów.Analiza wykonana przez RynekPierwotny.pl wskazuje, że jednoznacznie trudny dostęp do ochrony zdrowia raport GUS ujawnia w lubuskim. Województwo to ma ostatni wynik pod względem liczby lekarzy na 100 tys. mieszkańców (zaledwie 250!) oraz jedną z najgorszych dostępności łóżek szpitalnych (386 na 100 tys. osób).Wielkopolskie to z kolei przykład regionu, w którym obiektywnie wysoka liczba lekarzy i szpitali łączy się z małą liczbą miejsc w szpitalach. Oznacza to trudniejszy dostęp do lecznictwa szpitalnego, ale łatwy do zabiegów ambulatoryjnych oraz porad lekarskich.Odwrotną dysproporcję zaobserwować można w opolskim, gdzie łóżek w przeliczeniu na 100 tys. osób jest relatywnie dużo (430), za to mało i fachowego personelu (257 lekarzy). Podobne zjawisko dotyczy podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.