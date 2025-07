Najpopularniejsze kierunki wakacyjne Polaków: Turcja i Grecja na czele, ale zyskuje też egzotyka

Większość Polaków spędza urlop w sezonie letnim, a wśród najchętniej wybieranych kierunków nadal królują Turcja i Grecja. Raport Rainbow podsumowuje, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się również egzotyczne destynacje takie jak Tunezja oraz mniej znane kierunki jak Albania. Na lato 2025 obserwujemy także wzrost popularności tzw. coolcation, czyli wakacji w chłodniejszych, spokojniejszych miejscach, takich jak Szwecja, Finlandia czy rejsy na Grenlandię. Coraz więcej Polaków szuka unikalnych doświadczeń i aktywnego wypoczynku, a preferencje urlopowe ewoluują pod wpływem mediów społecznościowych i indywidualnych oczekiwań.

Przeczytaj także: Gdzie na wakacje? TOP 20 najatrakcyjniejszych turystycznych regionów Europy

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie kierunki wakacyjne cieszą się największą popularnością wśród Polaków w 2025 roku

Dlaczego Turcja i Grecja pozostają najchętniej wybieranymi destynacjami

Jakie nowe miejsca, takie jak Tunezja czy Albania, zyskują na znaczeniu w turystyce

Na czym polega trend coolcation i które chłodne kraje stają się atrakcyjne dla polskich turystów

Turcja i Grecja – niekwestionowane królowe letnich wyjazdów Polaków

Tunezja – szybki wzrost zainteresowania egzotyką

Tunezja przyciąga przede wszystkim turystów szukających egzotyki, pięknych plaż i bogatej kultury północnej Afryki. Wierzymy, że nowe połączenie czarterowe, jakie uruchomiliśmy w tym sezonie z lotniska w Katowicach do malowniczej Tabarki sprawi, że jeszcze więcej turystów z Polski odkryje uroki tej części świata – komentuje Aleksandra Piwko-Susik, Członkini Zarządu Rainbow.

Hiszpania i Albania – stabilność pogody wpływa na stałe zainteresowanie podróżnych

Kierunki niszowe i egzotyczne – coraz większe zainteresowanie

Te dwa kraje to idealne propozycje dla tych, którzy pragną uciec od utartych schematów i doświadczyć czegoś zupełnie nowego – mówi Aleksandra Piwko-Susik, Członkini Zarządu Rainbow. - Maroko zachwyca bogactwem kulturowym, egzotyczną kuchnią oraz niezwykłymi krajobrazami, od piaszczystych plaż po pustynne wydmy Sahary. Czarnogóra natomiast kusi dziewiczą przyrodą, malowniczymi zatokami oraz kameralną atmosferą, którą doceniają szczególnie osoby szukające ciszy i spokoju.

Trendy i prognozy na lato 2025

Wakacje dla naszych klientów coraz częściej pełnią nie tylko funkcję odpoczynku, ale również są okazją do osobistego rozwoju i poszerzania horyzontów. Choć kierunki egzotyczne wciąż dominują w planach urlopowych Polaków, obserwujemy rosnące zainteresowanie tzw. coolcation — czyli wyjazdami do chłodniejszych, mniej zatłoczonych miejsc, które oferują alternatywę dla upalnych kurortów. Destynacje takie jak Szwecja, Finlandia czy rejsy łączące Danię z Grenlandią stają się coraz atrakcyjniejsze dla osób poszukujących unikalnych doświadczeń, bliskości natury oraz aktywnego wypoczynku w niecodziennych warunkach.



Oczywiście, zmiana preferencji na skalę masową w krótkim czasie jest mało prawdopodobna, jednak analiza trendów i wpływ mediów społecznościowych pokazują, że niektóre kierunki zyskują na popularności niezwykle dynamicznie – zauważa Aleksandra Piwko-Susik, Członkini Zarządu Rainbow.

Wakacje to dla Polaków nie tylko czas odpoczynku, ale i okazja do odkrywania nowych miejsc, kultur oraz smaków. Jak wynika z raportu Pracuj.pl, aż 75% Polaków spędza urlop między lipcem a sierpniem. Rainbow, jeden z liderów branży turystycznej, podsumowuje trendy dotyczące popularności kierunków wakacyjnych wśród Polaków na przestrzeni ostatnich lat oraz prognozy na lato 2025.Od lat oba kraje niezmiennie znajdują się w czołówce ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Dynamiczny rozwój nowoczesnej infrastruktury hotelowej, atrakcyjne ceny oraz szeroka oferta wypoczynku sprawiają, że Turcja przyciąga coraz większe rzesze turystów i zyskuje miano lidera wśród zagranicznych destynacji.Grecja, choć wciąż niezwykle popularna, przyciągająca pięknymi plażami, bogactwem kultury i doskonałą pogodą, zaczyna ustępować miejsca rosnącej potędze tureckiego wybrzeża.Choć Turcja i Grecja pozostają niekwestionowanymi liderami wśród wakacyjnych wyborów Polaków, rośnie zainteresowanie także innymi kierunkami, które mogą wpłynąć na zestawienie w przyszłych sezonach.Tunezja to prawdziwy fenomen ostatnich lat, plasujący się wśród kierunków o najszybszej dynamice. Rozwój nowoczesnej infrastruktury hotelowej, atrakcyjne ceny oraz bogata oferta wypoczynkowa sprawiają, że coraz więcej podróżnych wybiera tej kraj na miejsce swojego wypoczynku.Hiszpania na przestrzeni kilku sezonów utrzymuje stabilne trzecie miejsce w zestawieniu touroperatora. Nic dziwnego. To kraj o bogatej historii, wyśmienitej kuchni i przepięknych plażach, które rokrocznie przyciągają wielu Polaków.Albania, która w ostatnich latach zyskała na popularności dzięki atrakcyjnym cenom i mniej zatłoczonym plażom, wciąż pozostaje w czołówce najchętniej wybieranych kierunków..Maroko i Czarnogóra to dwa kierunki, które w ostatnich latach zyskują na znaczeniu wśród polskich turystów.Stabilne zainteresowanie utrzymują Egipt i Bułgaria, które wciąż kuszą turystów bogatą ofertą wypoczynku w atrakcyjnych cenach.Analiza danych z ostatnich czterech lat pokazuje, że Polacy chętnie wybierają sprawdzone kierunki, ale równocześnie coraz częściej decydują się na mniej oczywiste miejsca, poszukując unikalnych doświadczeń i autentycznych przeżyć.