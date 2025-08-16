Gdzie na wakacje w Polsce? Oto najbezpieczniejsze i najpopularniejsze kurorty 2025
2025-08-16 00:07
Gdzie na wakacje w Polsce? Oto najbezpieczniejsze i najpopularniejsze kurorty 2025 © wygenerowane przez AI
Nieco więcej niż co trzeci Polak (35%) planuje w te wakacje jeden dłuższy urlop, 30% wybiera się na co najmniej dwa wyjazdy, a 7% zamierza wypoczywać, ale nie ma jeszcze szczegółowych planów - wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej. W odpowiedzi na pytanie, gdzie najlepiej wybrać się na wypoczynek w Polsce, ekonomiści VeloBanku przygotowali ranking najbardziej atrakcyjnych i zarazem najbezpieczniejszych miejsc turystycznych w kraju. A to właśnie w kraju większość Polaków spędza lub planuje spędzić urlop.
Ranking VeloBanku oparto na danych dotyczących popularności miejsc rozumianej jako liczba noclegów udzielonych krajowym i zagranicznym turystom, jakości i liczby obiektów noclegowych oraz poziomu przestępczości na poziomie powiatu w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Skorzystano z danych GUS z 2024 roku.
Na podium takiego zestawienia znalazły się: Kołobrzeg z okolicznymi gminami, Zakopane (Tatry) oraz Jelenia Góra (Karkonosze). Te trzy destynacje łączą wyjątkowe walory przyrodnicze z rozbudowaną infrastrukturą turystyczną i wysokim poczuciem bezpieczeństwa.
fot. mat. prasowe
Ranking najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce w 2025 r.
Liderzy rankingu
Kołobrzeg i okolice (73,5 pkt.) to najbardziej atrakcyjna destynacja biorąc pod uwagę wszystkie analizowane wskaźniki. Na drugim miejscu znajduje się Zakopane i Tatry (72,2 pkt.), które miało rekordową liczbę odwiedzających w 2024 roku. Podium zamyka Jelenia Góra i Karkonosze (64,8 pkt.), miejsce, które łączy piękno gór z komfortową bazą hotelową.
W 2024 roku, jak wynika z danych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, w Kołobrzegu i okolicach udzielono ponad 660 tysięcy noclegów turystom z Polski oraz 137 tysięcy osobom z zagranicy – zdecydowaną większość zagranicznych gości stanowili Niemcy.
W Zakopanem, udzielono ponad 450 tysięcy noclegów polskim turystom i niemal 95 tysięcy przyjezdnym spoza kraju, głównie ze Słowacji, Węgier i Wielkiej Brytanii (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców).
Z kolei w Jeleniej Górze turyści z Polski zrealizowali ponad 460 tysięcy noclegów, a goście zagraniczni – 66 tysięcy, przede wszystkim z Czech i Niemiec (w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców).
Kołobrzeg wyróżnia się nie tylko plażami i jednym z najdłuższych molo w kraju, ale także największą liczbą obiektów gastronomicznych (ok. 129 na 10 tys. mieszkańców) oraz bogatą ofertą noclegową – znajduje się w krajowej czołówce pod względem liczby hoteli o wysokim standardzie posiadających przynajmniej jedną gwiazdkę (w przeliczeniu na liczbę mieszkańców). Zakopane i Jelenia Góra z kolei oferują doskonałe warunki dla miłośników gór – od licznych szlaków po rozwiniętą infrastrukturę noclegową i gastronomiczną.
TOP20 turystycznych hitów Polski 2025:
1. Kołobrzeg – 73,5 pkt.
2. Zakopane (Tatry) – 72,2 pkt.
3. Jelenia Góra (Karkonosze) – 64,8 pkt.
4. Świnoujście – 62,5 pkt.
5. Kamień Pomorski – 57,4 pkt.
6. Lesko (Bieszczady) – 56,0 pkt.
7. Sopot – 53,3 pkt.
8. Półwysep Helski – 47,2 pkt.
9. Nowy Dwór Mazowiecki – 44,0 pkt.
10. Trzebiatów – 41,4 pkt.
11. Darłowo – 40,8 pkt.
12. Mielno – 38,7 pkt.
13. Mrągowo (Mazury) – 37,6 pkt.
14. Ustrzyki Dolne (Bieszczady) – 37,0 pkt.
15. Łeba – 32,0 pkt.
16. Kraków – 30,2 pkt.
17. Ziemia Kłodzka (Sudety) – 30,2 pkt.
18. Świeradów-Zdrój (Góry Izerskie) – 30,2 pkt.
19. Giżycko (Mazury) – 29,2 pkt.
20. Wisła (Beskid Śląski) – 28,6 pkt.
Na wyróżnienie zasługują też inne destynacje. Miejsca te wypadają dobrze w analizowanych kategoriach w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Świnoujście, Sopot, Hel, Lesko i Nowy Dwór Mazowiecki (Kampinos, lotnisko w Modlinie oraz Twierdza Modlin) oferują bogatą i zróżnicowaną gastronomię, pozwalającą miło spędzić czas. Jeśli chodzi o ofertę noclegową, najlepiej wypadają: Lesko, Nowy Dwór Mazowiecki, Półwysep Helski oraz Kamień Pomorski. W przypadku hoteli o wysokim standardzie dominują Sopot, Świnoujście, Lesko i okolice.
Bezpieczeństwo też ma znaczenie
Wśród tych najatrakcyjniejszych wakacyjnych kierunków, pod względem niskiego poziomu przestępczości w przeliczeniu na liczbę mieszkańców liderami są Lesko, Półwysep Helski i Kołobrzeg. Po drugiej stronie spektrum znajdują się Karkonosze i Sopot, choć i tam poziom bezpieczeństwa nie odbiega znacząco od średniej krajowej. Destynacje takie jak Nowy Dwór Mazowiecki, Świnoujście, Zakopane i Kamień Pomorski plasują się w środku stawki.
