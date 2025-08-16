Gdzie na wakacje w Polsce? Oto najbezpieczniejsze i najpopularniejsze kurorty 2025 © wygenerowane przez AI

Kołobrzeg z okolicznymi gminami, Zakopane oraz Jelenia Góra znalazły się na podium najnowszego rankingu VeloBanku, prezentującego najatrakcyjniejsze i najbezpieczniejsze kierunki wakacyjne w Polsce. Zestawienie powstało w oparciu o liczbę udzielonych noclegów, jakość bazy turystycznej oraz poziom bezpieczeństwa w regionach. Dane pokazują, że Polacy w 2025 roku wciąż najchętniej wybierają Bałtyk, Tatry i Karkonosze.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ranking najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce w 2025 r. Z danych Polskiej Organizacji Turystycznej wynika, że większość Polaków planuje urlop w kraju - najczęściej decydują się na jeden dłuższy lub dwa wyjazdy. Według analizy VeloBanku, Kołobrzeg, Zakopane oraz Jelenia Góra stanowią najatrakcyjniejsze i najbezpieczniejsze turystycznie miejsca. Ranking oparto na liczbie noclegów i wskaźnikach przestępczości z danych GUS. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Liderzy rankingu

Bezpieczeństwo też ma znaczenie