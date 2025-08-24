Wakacje poza sezonem już za 900 zł - gdzie warto polecieć jesienią?

Wakacje poza sezonem letnim to rosnący trend wśród podróżnych, którzy chcą połączyć atrakcyjne ceny z komfortowym wypoczynkiem i słoneczną pogodą. We wrześniu i październiku można znaleźć oferty z lotem i hotelem już od 900 zł za osobę, korzystając z mniej zatłoczonych, ale nadal ciepłych kierunków w Europie, takich jak Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Włochy czy Turcja. Analiza serwisu eSky.pl pokazuje, że sezon jesienny staje się optymalnym czasem na urlop dzięki niższym cenom, ciepłemu morzu i rosnącej elastyczności ofert turystycznych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego wakacje poza sezonem letnim stają się coraz popularniejsze.

Jakie kraje oferują atrakcyjne ceny i ciepłą pogodę we wrześniu i październiku.

Jakie są przykładowe ceny tygodniowych wakacji z przelotem i hotelem w różnych miejscach Europy.

Jakie korzyści płyną z elastycznych i personalizowanych ofert turystycznych dostępnych online.

Nasze analizy rynkowe jasno pokazują, że model urlopów poza szczytem sezonu to nie tylko trend, ale trwałe przesunięcie w preferencjach podróżnych. Obserwujemy wzrost liczby rezerwacji na miesiące takie jak wrzesień i październik o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.



Klienci są coraz bardziej świadomi, że mogą zyskać ten sam standard wypoczynku, a nawet lepszy, płacąc mniej i unikając tłumów. To, co obserwujemy, to optymalizacja podaży i popytu przez całą branżę. Zarówno linie lotnicze, jak i hotele dążą do maksymalizacji obłożenia poza głównym sezonem, co przekłada się na bardziej elastyczne i atrakcyjne cenowo pakiety. Jest to kluczowy element strategii, która pozwala na wydłużenie sezonu turystycznego i stabilizację przychodów. Klienci na tym zyskują, otrzymując dostęp do wysokiej jakości usług bez konieczności rezerwacji z dużym wyprzedzeniem – mówi Jarosław Grabczak, Head of Commercial Product w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Plażowa jesień w Hiszpanii, Grecji i Chorwacji

Trudny wybór między maltańskim słońcem, włoskimi cenami i tureckim all inclusive

Zauważalna zmiana, szczególnie w przypadku najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, to demokratyzacja procesu rezerwacji. Model tradycyjny, oparty na sztywnych pakietach czarterowych, stopniowo ustępuje miejsca technologii i elastyczności, którą oferują internetowe biura podróży.



Wierzymy, że w nadchodzących latach ten trend będzie się tylko nasilał. Klienci będą oczekiwać jeszcze większej personalizacji – od wyboru konkretnych godzin lotu, przez długość pobytu, aż po standard hotelu – a nasza rola będzie polegała na dostarczaniu im narzędzi, które to umożliwią, jednocześnie gwarantując najwyższą jakość – zauważa Jarosław Grabczak z internetowego biura podróży eSky.pl.