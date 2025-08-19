Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez wiz od sierpnia 2025 r.
2025-08-19 14:25
Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez wiz od sierpnia 2025 r. © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Od sierpnia 2025 roku Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez wizy.
- Wietnam zniósł obowiązek wizowy dla obywateli 12 krajów europejskich, także Polski.
- Dotychczas zdobycie wizy wymagało procedury i opłaty 25 USD.
- Jak z Polski polecieć do Wietnamu
- Jakie są najlepsze miesiące na podróż do Wietnamu
- Praktyczne informacje dla podróżujących do Wietnamu
Wietnam przyciąga turystów z całego świata swoją egzotyką, krajobrazami, kulturą i kuchnią. Coraz więcej Polaków decyduje się odwiedzać jego plaże, miasta i regiony górskie. Od sierpnia 2025 roku Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez konieczności ubiegania się o wizę, co upraszcza planowanie wyjazdu.
Kto skorzysta z nowego ułatwienia
Zgodnie z rezolucją nr 229/NQ-CP z 8 sierpnia 2025 roku, Wietnam znosi obowiązek wizowy dla obywateli 12 krajów europejskich, w tym Polski. Oprócz Polski, wśród uprawnionych państw znalazły się: Czechy, Szwajcaria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Luksemburg, Holandia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.
Co to oznacza dla polskich turystów
Polscy obywatele mogą podróżować do Wietnamu na okres do 45 dni w celach turystycznych bez konieczności ubiegania się o wizę. Warunkiem jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy oraz brak zakazu wjazdu do Wietnamu.
Jakie dokumenty były wymagane wcześniej
Przed wprowadzeniem nowych przepisów Polacy planujący podróż do Wietnamu musieli uzyskać wizę, co wymagało złożenia wniosku i wniesienia opłaty w wysokości 25 USD. Procedura ta mogła komplikować planowanie wyjazdu.
Jak z Polski polecieć do Wietnamu
Z Polski nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych do Wietnamu. Najczęściej podróżni korzystają z przesiadek w hubach międzynarodowych, takich jak:
- Doha – Qatar Airways
- Dubaj – Emirates
- Stambuł – Turkish Airlines
- Frankfurt – Lufthansa
Czas lotu wynosi od 12 do 15 godzin, w zależności od trasy i liczby przesiadek.
Najlepsze miesiące na podróż do Wietnamu
Wietnam ma zróżnicowany klimat:
- Północ (Hanoi, Zatoka Ha Long): październik–kwiecień
- Środek kraju (Hue, Hoi An): luty–sierpień
- Południe (Ho Chi Minh, Phu Quoc): grudzień–kwiecień
Praktyczne informacje dla podróżujących
Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack wskazuje, że zniesienie obowiązku wizowego ułatwia planowanie podróży do Wietnamu. W przypadku opóźnionych, odwołanych lotów lub odmowy wejścia na pokład, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie na podstawie rozporządzenia WE 261/2004. W przypadku lotów do Wietnamu z Polski kwota odszkodowania może wynosić do 600 euro. Pasażerowie mają również prawo do opieki (posiłki, napoje, komunikacja) podczas oczekiwania na lot.
Dodatkowo przed podróżą należy pamiętać o podstawowych dokumentach i wymaganiach:
- Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.
- Bilet powrotny lub dalszej podróży.
- Potwierdzenie rezerwacji noclegu.
- Zalecane ubezpieczenie zdrowotne i podróżne.
oprac. : eGospodarka.pl
