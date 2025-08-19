Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez wiz od sierpnia 2025 r.

Od sierpnia 2025 roku Polacy będą mogli podróżować do Wietnamu bez konieczności ubiegania się o wizę, co znacznie ułatwi planowanie wyjazdów do tego egzotycznego kraju. Wietnam zniosł obowiązek wizowy dla obywateli 12 europejskich państw, w tym Polski, zgodnie z rezolucją rządu z 8 sierpnia 2025 roku. Do tej pory zdobycie wizy wymagało skomplikowanej procedury i dodatkowych kosztów, teraz korzystanie z uroków Wietnamu, od tętniących życiem miast po malownicze plaże i góry, stanie się prostsze i bardziej dostępne.

Z tego artykułu dowiesz się:

Od sierpnia 2025 roku Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez wizy.

Wietnam zniósł obowiązek wizowy dla obywateli 12 krajów europejskich, także Polski.

Dotychczas zdobycie wizy wymagało procedury i opłaty 25 USD.

Jak z Polski polecieć do Wietnamu

Jakie są najlepsze miesiące na podróż do Wietnamu

Praktyczne informacje dla podróżujących do Wietnamu

Kto skorzysta z nowego ułatwienia

Co to oznacza dla polskich turystów

Jakie dokumenty były wymagane wcześniej

Jak z Polski polecieć do Wietnamu

Doha – Qatar Airways

Dubaj – Emirates

Stambuł – Turkish Airlines

Frankfurt – Lufthansa

Najlepsze miesiące na podróż do Wietnamu

Północ (Hanoi, Zatoka Ha Long): październik–kwiecień

Środek kraju (Hue, Hoi An): luty–sierpień

Południe (Ho Chi Minh, Phu Quoc): grudzień–kwiecień

Praktyczne informacje dla podróżujących

Dodatkowo przed podróżą należy pamiętać o podstawowych dokumentach i wymaganiach:

Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.

Bilet powrotny lub dalszej podróży.

Potwierdzenie rezerwacji noclegu.

Zalecane ubezpieczenie zdrowotne i podróżne.

Wietnam przyciąga turystów z całego świata swoją egzotyką, krajobrazami, kulturą i kuchnią. Coraz więcej Polaków decyduje się odwiedzać jego plaże, miasta i regiony górskie. Od sierpnia 2025 roku Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez konieczności ubiegania się o wizę, co upraszcza planowanie wyjazdu.Zgodnie z rezolucją nr 229/NQ-CP z 8 sierpnia 2025 roku, Wietnam znosi obowiązek wizowy dla obywateli 12 krajów europejskich, w tym Polski. Oprócz Polski, wśród uprawnionych państw znalazły się: Czechy, Szwajcaria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Luksemburg, Holandia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.Polscy obywatele mogą podróżować do Wietnamu na okres do 45 dni w celach turystycznych bez konieczności ubiegania się o wizę. Warunkiem jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy oraz brak zakazu wjazdu do Wietnamu.Przed wprowadzeniem nowych przepisów Polacy planujący podróż do Wietnamu musieli uzyskać wizę, co wymagało złożenia wniosku i wniesienia opłaty w wysokości 25 USD. Procedura ta mogła komplikować planowanie wyjazdu.Z Polski nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych do Wietnamu. Najczęściej podróżni korzystają z przesiadek w hubach międzynarodowych, takich jak:Czas lotu wynosi od 12 do 15 godzin, w zależności od trasy i liczby przesiadek.Wietnam ma zróżnicowany klimat:Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack wskazuje, że zniesienie obowiązku wizowego ułatwia planowanie podróży do Wietnamu. W przypadku opóźnionych, odwołanych lotów lub odmowy wejścia na pokład, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie na podstawie rozporządzenia WE 261/2004. W przypadku lotów do Wietnamu z Polski kwota odszkodowania może wynosić do 600 euro. Pasażerowie mają również prawo do opieki (posiłki, napoje, komunikacja) podczas oczekiwania na lot.