Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez wiz od sierpnia 2025 r.

2025-08-19 14:25

Od sierpnia 2025 roku Polacy będą mogli podróżować do Wietnamu bez konieczności ubiegania się o wizę, co znacznie ułatwi planowanie wyjazdów do tego egzotycznego kraju. Wietnam zniosł obowiązek wizowy dla obywateli 12 europejskich państw, w tym Polski, zgodnie z rezolucją rządu z 8 sierpnia 2025 roku. Do tej pory zdobycie wizy wymagało skomplikowanej procedury i dodatkowych kosztów, teraz korzystanie z uroków Wietnamu, od tętniących życiem miast po malownicze plaże i góry, stanie się prostsze i bardziej dostępne.

Przeczytaj także: Jakie zmiany w systemie wizowym?

  • Od sierpnia 2025 roku Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez wizy.
  • Wietnam zniósł obowiązek wizowy dla obywateli 12 krajów europejskich, także Polski.
  • Dotychczas zdobycie wizy wymagało procedury i opłaty 25 USD.
  • Jak z Polski polecieć do Wietnamu
  • Jakie są najlepsze miesiące na podróż do Wietnamu
  • Praktyczne informacje dla podróżujących do Wietnamu

Wietnam przyciąga turystów z całego świata swoją egzotyką, krajobrazami, kulturą i kuchnią. Coraz więcej Polaków decyduje się odwiedzać jego plaże, miasta i regiony górskie. Od sierpnia 2025 roku Polacy mogą podróżować do Wietnamu bez konieczności ubiegania się o wizę, co upraszcza planowanie wyjazdu.

Kto skorzysta z nowego ułatwienia


Zgodnie z rezolucją nr 229/NQ-CP z 8 sierpnia 2025 roku, Wietnam znosi obowiązek wizowy dla obywateli 12 krajów europejskich, w tym Polski. Oprócz Polski, wśród uprawnionych państw znalazły się: Czechy, Szwajcaria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Węgry, Luksemburg, Holandia, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Co to oznacza dla polskich turystów


Polscy obywatele mogą podróżować do Wietnamu na okres do 45 dni w celach turystycznych bez konieczności ubiegania się o wizę. Warunkiem jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy oraz brak zakazu wjazdu do Wietnamu.

Jakie dokumenty były wymagane wcześniej


Przed wprowadzeniem nowych przepisów Polacy planujący podróż do Wietnamu musieli uzyskać wizę, co wymagało złożenia wniosku i wniesienia opłaty w wysokości 25 USD. Procedura ta mogła komplikować planowanie wyjazdu.

Jak z Polski polecieć do Wietnamu


Z Polski nie ma bezpośrednich połączeń lotniczych do Wietnamu. Najczęściej podróżni korzystają z przesiadek w hubach międzynarodowych, takich jak:
  • Doha – Qatar Airways
  • Dubaj – Emirates
  • Stambuł – Turkish Airlines
  • Frankfurt – Lufthansa

Czas lotu wynosi od 12 do 15 godzin, w zależności od trasy i liczby przesiadek.

Najlepsze miesiące na podróż do Wietnamu


Wietnam ma zróżnicowany klimat:
  • Północ (Hanoi, Zatoka Ha Long): październik–kwiecień
  • Środek kraju (Hue, Hoi An): luty–sierpień
  • Południe (Ho Chi Minh, Phu Quoc): grudzień–kwiecień

Praktyczne informacje dla podróżujących


Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack wskazuje, że zniesienie obowiązku wizowego ułatwia planowanie podróży do Wietnamu. W przypadku opóźnionych, odwołanych lotów lub odmowy wejścia na pokład, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie na podstawie rozporządzenia WE 261/2004. W przypadku lotów do Wietnamu z Polski kwota odszkodowania może wynosić do 600 euro. Pasażerowie mają również prawo do opieki (posiłki, napoje, komunikacja) podczas oczekiwania na lot.

Dodatkowo przed podróżą należy pamiętać o podstawowych dokumentach i wymaganiach:


  • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu.
  • Bilet powrotny lub dalszej podróży.
  • Potwierdzenie rezerwacji noclegu.
  • Zalecane ubezpieczenie zdrowotne i podróżne.

Przeczytaj także: Do 79 krajów nie wjedziesz bez wizy Do 79 krajów nie wjedziesz bez wizy

oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wiza, wyjazd za granicę, obowiązek wizowy, Wietnam, legalizacja pobytu, zezwolenie na pobyt czasowy

