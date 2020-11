Rynek pracy: pracodawcy dobrze przygotowani na 2. falę pandemii

Zapowiadana latem 2. fala pandemii stała się faktem. Okazuje się, że doświadczenia z jej początków nie poszły na marne. Od marca br. firmom udało się wypracować procedury, które pomagają im sprawnie radzić sobie w sytuacji, która wydaje się jeszcze poważniejsza niż wcześniej. Pracodawcy odrobili jednak lekcje i dziś do sytuacji podchodzą z dużą dozą rozwagi, nie podejmując przy tym pochopnych decyzji i nerwowych kroków.

Doświadczenia z pierwszej fali Covidu, a co za tym idzie decyzje podejmowane w tamtym czasie, których skutki trwają do dziś, przygotowały pracodawców na obecną sytuację. W marcu i kwietniu br. przedsiębiorstwa musiały reagować bardzo szybko, często niemal z dnia na dzień. Dziś, mając za sobą te doświadczenia, świat biznesu działa z większym spokojem – analizuje Anita Obidowska, p.o. Regionalnego Kierownika Działu Rekrutacji w LeasingTeam Professional.

Minimalizowanie ryzyka w firmach. Dominują spokój i rozwaga.

W firmach produkcyjnych, pracujących zmianowo, często dzieli się kadrę na dwa zespoły, które nie mają ze sobą styczności. Opracowanie i wdrożenie procedur minimalizujących ryzyko transmisji koronawirusa - np. badanie temperatury, dezynfekcja rąk, noszenie maseczek i rękawiczek a w przypadku kantyn montowanie tablic pleksi i udostępnienie środków ochronnych - jest dziś podstawą zachowania płynności pracy. Nasi klienci podkreślają, iż korzystając z takich narzędzi i zachowując dużą samodyscyplinę przy ich stosowaniu są w stanie maksymalnie zredukować ryzyko wystąpienia Covid w ich organizacji – mówi Katarzyna Dąderewicz, Dyrektor Regionu Północ-Zachód w LeasingTeam.

Najlepsze rozwiązania: outsourcing w „white collar” i praca tymczasowa w „blue collar”

Pojawiają się również zapytania o rozwiązania do tej pory mało popularne, jak np. utrzymywanie grupy pracowników na tzw. stand-by’u – czyli w gotowości, na wypadek wystąpienia covid w zakładzie i konieczności szybkiego zastąpienia brakującego personelu przez wykonawców z zewnątrz. W sytuacji, gdy konieczne jest wprowadzenie kwarantanny, może to dotyczyć nawet znaczących zespołów – 20, 30-osobowych. W przypadku prac prostych, nieskomplikowanych, niewymagających czasochłonnych szkoleń takie rozwiązanie można z powodzeniem zastosować. Oczywiście wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale jednocześnie daje zabezpieczenie na wypadek wyłączenia całego działu czy zmiany – zwraca uwagę Marta Pilipowicz, Dyrektor Regionu Południe w LeasingTeam.

Nowe podejście do procesów rekrutacji

Choć w początkowej fazie pandemii na rynek pracy uwolniona została spora liczba pracowników, już po kilku miesiącach od odmrożenia gospodarki problem braku rąk do pracy powrócił, szczególnie w obliczu znaczącego zmniejszenia się liczby pracowników z Ukrainy. W przypadku stanowisk specjalistycznych, które trudno obsadzić, przedsiębiorstwa pomimo pandemii zdecydowanie częściej decydują się na rekrutacje do wewnętrznych struktur firmy. Inaczej wygląda sytuacja ze stanowiskami podstawowymi – tam otwartość firm na elastyczne formy zatrudnienia, w tym na pracę tymczasową, zdecydowanie wzrosła – mówi Katarzyna Dąderewicz.

Pomimo że statystyki zachorowań na COVID-19 biją rekordy (5 listopada, odnotowano aż 24 692 nowe przypadki zakażeń), a premier zwołuje konferencję, na której zapowiada wprowadzenie kolejnych obostrzeń, które niebezpiecznie zaczynają przypominać lockdown, rynek pracy jest spokojniejszy niż miało to miejsce na wiosnę.W marcu pracodawcy zareagowali o wiele bardziej nerwowo. I nie jest to żadnym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że właściwie z dnia na dzień zostali postawieni przed koniecznością wprowadzania zakrojonych na szeroką skalę zmian w obszarze zarządzania kadrami, organizacji pracy, a nierzadko także przemodelowanie biznesu.W obecnej sytuacji najważniejsza jest rozwaga i podejmowanie przemyślanych decyzji. Należy podejść do sprawy rzeczowo i proceduralnie, dostosowując organizację pracy do nowej rzeczywistości w taki sposób, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom i ciągłość funkcjonowania biznesu.Jeśli chodzi o pracę biurową, jeszcze w marcu i kwietniu wydawało się, że ciężko będzie zastąpić spotkania „face to face”, narady i burze mózgów zebraniami on-line. Jednak okazało się, że jest to możliwe. Przedsiębiorstwa i ich zespoły sprawnie wdrożyły nową organizację pracy, bez uszczerbku na zaangażowaniu i aktywności. Praca w systemie home office stała się standardem, który pozwala pracodawcom zwiększyć bezpieczeństwo swoich zespołów.Pierwsza fala pandemii pokazała, że mało jest branż, które mogą czuć się całkowicie bezpieczne pod względem zachowania ciągłości biznesu. Wobec tak niepewnej sytuacji gospodarczej, zrozumiałe jest, że firmy do zwiększania liczebności stałego personelu podchodzą asekuracyjnie.Chętniej wybierają bezpieczniejsze rozwiązania, nie wiążące się z dodatkowymi kosztami stałymi - np. zatrudnianie w modelu pracy tymczasowej lub outsourcing wybranych obszarów działania organizacji. Tym samym przygotowują się do ewentualnych negatywnych zmian na rynku, kolejnego zatrzymania gospodarki i strat, które mogą z tego wyniknąć.Jeśli scenariusz okaże się optymistyczny, zrekrutowanych i przeszkolonych pracowników zewnętrznych firma może szybko przejąć, powiększając swój wewnętrzny zespół.Firmy z dużą rozwagą podejmują decyzje o nowych rekrutacjach, jednak nie można tu mówić o powieleniu scenariusza z przełomu 1 i 2 kwartału br., czyli kategorycznym blokowaniu a nawet zmniejszaniu liczby etatów. Wręcz przeciwnie - część przedsiębiorstw, które w okresie marca i kwietnia podjęły radykalne decyzje o redukcji zatrudnienia dziś się odradza i potrzebuje uzupełnić swoje zasoby kadrowe.Wszystkie te trendy pokazują roztropność i dojrzałość polskich przedsiębiorców, co pozwala mieć nadzieję, że druga fala pandemii nie będzie dla rynku pracy tak trudna jak pierwsza.