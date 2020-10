Rekrutacja i praca zdalna oczami Polaków

Od pojawienia się w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem upłynęło już 7 miesięcy. Ten okres doprowadził do rozkwitu pracy zdalnej, która z pozycji benefitu pozapłacowego awansowała do pozycji rynkowego standardu. Dziś dotyka nas druga fala pandemii i wiele wskazuje na to, że home office zostanie z nami na dłużej. Co o takim modelu pracy myślą sami pracownicy? Jak odnajdują się podczas prowadzonych zdalnie rekrutacji. Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi najnowszy raport autorstwa Pracuj.pl.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaki model pracy dominuje w polskich firmach?

Czy kandydaci są otwarci na wideorozmowy kwalifikacyjne?

Czy zdradzamy obawy o bezpieczeństwo pracy w biurach?

Praca zdalna – wciąż pożądana

Trudno znaleźć eksperta rynku pracy, który w połowie marca z ręką na sercu przewidywałby aż tak dużą popularność pracy zdalnej po sześciu miesiącach pandemii. Badania Pracuj.pl pokazywały co prawda, że już w minionym roku zdecydowana większość Polaków była nastawiona pozytywnie do tego modelu wykonywania obowiązków. Jednak czym innym jest praca zdalna jako benefit, a czym innym jako element codzienności, wynikający z wymuszonej rewolucji. Nasz najnowszy raport pokazuje, że wiele obaw związanych z tą zmianą zostało rozwianych, a pracownicy dobrze zaadaptowali się do nowej sytuacji – komentuje Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Manager w Grupie Pracuj.

Praca zdalna ma przyszłość

Praca w biurze nie przeraża

Otwarci na rekrutację zdalną

Przez sześć miesięcy branża rekrutacyjna wypracowała wiele przydatnych rozwiązań odpowiadających na nową sytuację. Pojawiały się kolejne pomysły: od oznaczenia ofert z rekrutacją zdalną czy wsparcia dla branż dotkniętych przez kryzys, przez komunikatory i narzędzia wideo wspierające kontakt z kandydatami, aż po wdrażanie oprogramowania i narzędzi chmurowych wspierających efektywność rekrutacji. Odpowiedzi respondentów pokazują, że większość kandydatów jest nastawiona pozytywnie do rekrutacji zdalnej i związanych z nią nowych form kontaktu – komentuje Agata Dzierlińska, HR Business Partner w Grupie Pracuj.

Z rekruterem przez wideo… i nie tylko

Pół roku nowych rozwiązań

Wprawdzie część obostrzeń została już zniesiona, a my sami nauczyliśmy się funkcjonowania w pandemicznych realiach, to jednak okazuje się, że praca zdalna nie traci zdobytej popularności. Na home office przynajmniej częściowo pozostaje 42% respondentów przebadanych przez Pracuj.pl. Jest to nieco niższy odsetek niż w kwietniu, kiedy to wykonywanie pracy zdalnej deklarowało 60,5% badanych. Wówczas jednak mieliśmy do czynienia z gospodarczym lockdownem.Pół roku doświadczeń pracy zdalnej i związanych z nią zmian nie zmniejszyło pozytywnego podejścia Polaków do tej formy zatrudnienia. Przynajmniej częściowo zdalnie po zakończeniu pandemii chce pracować aż 87% respondentów Pracuj.pl, którzy wykonują obecnie w ten sposób obowiązki – zaledwie o 2 punkty procentowe mniej, niż w kwietniu. Choć wśród badanych wciąż dominują zwolennicy modeli hybrydowych , zdecydowanie zwiększyła się liczba osób chcących pracować w pełni zdalnie lub z wyłącznie sporadycznymi wizytami w siedzibie firmy.Słowa ekspertki potwierdzają wypowiedzi respondentów Pracuj.pl. Wśród badanych we wrześniu aż 67% uważa, że są równie efektywni podczas wykonywania obowiązków poza domem, co w biurze. Z kolei 65% przyznaje, że dobrze radzi sobie z oddzieleniem czasu prywatnego i służbowego – oba wyniki są nieco wyższe niż w kwietniu. Poprawę deklarowanej jakości pracy widać także w perspektywie całych zespołów. Blisko 2/3 badanych wykonujących obowiązki poza siedzibą uważa, że praca zdalna w ich firmach została sprawnie zorganizowana.Respondenci nie tylko coraz częściej uważają pracę zdalną za efektywną, ale także postrzegają ją jako coraz ważniejszą formę wykonywania obowiązków. Podobnie jak w kwietniu, większość osób badanych przez Pracuj.pl uważa, że pandemia koronawirusa przyspieszyła wzrost znaczenia pracy zdalnej na rynku. Blisko ¾ badanych twierdzi, że w najbliższej przyszłości będzie się coraz częściej wykonywać obowiązki w tym modelu.Co interesujące, gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej w ostatnich miesiącach tworzy przestrzeń na dostarczanie zespołom dodatkowych benefitów. Aż 77% respondentów Pracuj.pl uważa, że dofinansowanie przez firmę narzędzi do wykonywania obowiązków z domu (np. mebli biurowych, sprzętu IT) to ważny atut pracodawcy.Chcąc uzyskać bardziej zróżnicowany obraz pracy w obliczu pandemii, podczas wrześniowego pomiaru badacze przyjrzeli się sytuacji zawodowej osób pracujących w biurach. Sprawdzili także skalę potencjalnych obaw, jakie osoby wykonujące obowiązki z siedzib firm mogą mieć w obliczu nowej normalności. Jak się okazuje, wśród respondentów pracujących w biurach blisko połowa (49%) nie odczuwa większego zagrożenia bezpieczeństwa niż wcześniej. Natomiast co trzeci badany wyraża ogólne obawy o swoje zdrowie w związku z koronawirusem (32%).Wybuch pandemii spowodował bardzo istotne zmiany na rynku rekrutacji – nie tylko pod kątem podaży ofert, ale także sposobów rekrutowania. Jak zareagowali na to pracownicy i kandydaci? Zdecydowana większość jest gotowa na udział w pełni zdalnych rekrutacjach. Co więcej - dla znaczącej grupy respondentów Pracuj.pl to wciąż istotny atut oferty.Z badania Pracuj.pl wynika, że blisko 4 na 10 respondentów (38%) jest bardziej skłonnych aplikować na oferty, które umożliwiają w pełni zdalny proces rekrutacyjny. To wyraźnie mniej w porównaniu do kwietnia, w którym podobne oczekiwanie wyrażała blisko połowa badanych (49%). Niezmiennie natomiast marginalny jest udział osób przeciwnych zdalnej rekrutacji (8%).Znacznie wyraźniej pozytywnie respondenci wyrażają się na temat rozmów kwalifikacyjnych w formie wideo. Pozytywnie odnosi się do nich 2/3 respondentów badania Pracuj.pl. Doświadczenie pandemii nie zmieniło więc ogólnego dobrego odbioru rozmów rekrutacyjnych wideo wśród badanych Polaków. Jednocześnie jednak dość wyraźnie odznacza się grono osób jednoznacznie negatywnie nastawionych do tej formuły – nie chce w niej brać udział 14% badanych.Badacze Pracuj.pl postanowili zapytać także respondentów o to, jakie usprawnienia chętnie znaleźliby przy przeglądanych ofertach pracy. Odpowiedzi pokazują, że nietypowe formy kontaktu i oznaczenia są ważne dla istotnej grupy kandydatów. Największym powodzeniem wśród zaproponowanych opcji cieszyła się możliwość kontaktu przez komunikator z rekruterem. Z takiej opcji – jako najszybszej i najbardziej wygodnej - chciałoby skorzystać 44% badanych. Nieco mniej respondentów chciałoby móc połączyć się przez wideo z rekruterem odpowiedzialnym za dane ogłoszenie. Co trzeci badany oczekiwałby natomiast specjalnych oznaczeń ofert zatrudnienia w ramach pracy zdalnej.Od połowy marca 2020 roku celem Grupy Pracuj było jak najszersze wsparcie pracodawców i kandydatów w rekrutacji zdalnej i mierzeniu się ze skutkami pandemii. Efektem jest szereg rozwiązań technologicznych oraz dedykowanych ofert, odpowiadających na wyzwania wielu uczestników rynku pracy.Już w połowie marca 2020 roku na Pracuj.pl wprowadzono możliwość oznaczania ofert tagiem “rekrutacja zdalna” - wyróżniającym procesy prowadzone online lub telefonicznie. Ponadto cykl życia ogłoszeń w pierwszych tygodniach pandemii został przedłużony do 60 dni. W tym samym czasie rekruterom i kandydatom udostępnione zostały wirtualne spotkania wideo i komunikator w Strefie Pracuj.pl. Odpowiednie wsparcie otrzymały także branże HoReCa oraz Hair&Beauty, szczególnie dotknięte przez pandemię. Otrzymały one czasowo możliwość umieszczania ogłoszeń za symboliczną złotówkę.