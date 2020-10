PARP: polski rynek pracy stabilny, bezrobocie najniższe w UE

Sytuacji na rodzimym rynku pracy do ideału brakuje jeszcze sporo, ale jednocześnie statystyki - póki co - pokazują, że udało się nam uniknąć "covidowej" zapaści. Od czerwca br. stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. W sierpniu odnotowano wzrost ilości wakatów przy jednoczesnym spadku liczby osób rejestrujących się w urzędach pracy. Największe obawy o przyszłość zawodową zgłaszają najmłodsi pracownicy oraz osoby pomiędzy 45. a 54. rokiem życia.

Przeczytaj także: Rynek pracy: bezrobocie uderzy na przełomie roku?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się stopa bezrobocia w Polsce?

Jak pandemia wpłynęła na poziom zatrudnienia?

Jak polski rynek pracy wypada na tle Europy?

Minimalny wzrost bezrobocia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie sierpień 2019 r. – sierpień 2020 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec sierpnia 2020 r. wyniosła 6,1% Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w okresie sierpień 2019 r. – W sierpniu br. w porównaniu z lipcem 2020 r. zatrudnienie było wyższe o 0,7 p.p. i o 1,5 p.p. niższe r/r Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Przydatne linki:

Oferty pracy



W Polsce lepiej niż w Europie

– Dane napływające do nas z Europy pokazują, że sytuacja na polskim rynku pracy jest w miarę stabilna. Jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o najmniejszy wskaźnik stopy bezrobocia. Pokazuje to, że nasi pracodawcy za wszelką cenę chcą utrzymać obecnie zatrudnione osoby, wiedząc że rekrutacja wykwalifikowanego pracownika będzie bardziej kosztochłonna i obciążona dużym ryzykiem niepowodzenia. Częściej niż na zwolnienie decydują się, na przykład, na zmniejszenie wymiaru godzin pracy – mówi Daniel Nowak, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wskaźnik bezrobocia w krajach UE-27 w lipcu 2020 r. W lipcowym rankingu Eurostatu najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (15,8%), Włoszech (9,7%) i Szwecji (9,4%). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Z niepewnością w przyszłość

– Kryzys wywołany koronawirusem nadal jest z nami i nie wiadomo, jak długo będziemy się mierzyć z jego konsekwencjami. Nic więc dziwnego, że rośnie liczba osób zaniepokojonych swoją przyszłością na rynku pracy. Najwięcej obaw mają pracownicy najmłodsi, w wieku 18-24 lat, ale również ci bardziej doświadczeni, z grupy 45-54 lat – mówi Piotr Krasiński, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach PARP.

Kwalifikacje kluczowe do rozwoju

Jak czytamy w opracowanym przez PARP raporcie „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań. Wrzesień 2020”, u schyłku I połowy br. stopa bezrobocia w naszym kraju osiągnęła poziom 6,1 proc. I wprawdzie oznaczało to wzrost zarówno w ujęciu rocznym (0,8 p.p.), jak i miesięcznym (0,1 p.p.), a także najwyższy rezultat od wielu miesięcy, to jednocześnie nie był to tak zły wynik, jaki prognozowano na początku pandemii, gdy mowa była o nawet dwucyfrowych wzrostach. Pogorszenia w tym zakresie nie przyniosły również ani lipiec, ani sierpień, kiedy to bezrobocie zdołało się utrzymać na poziomie z czerwca.Pod koniec sierpnia w urzędach pracy było zarejestrowanych 1,029 mln bezrobotnych. W porównaniu z lipcem 2020 r. ich liczba nieznacznie spadła o 0,5 tys. osób (0,05 proc.). Natomiast rok do roku to więcej o 163,5 tys., czyli o 18,9 proc. - informuje PARP.Wraz z liczbą bezrobotnych spada również liczba wakatów zgłaszanych do urzędów pracy. Według danych MRPiPS, w sierpniu 2020 r. pojawiło się 94,5 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o 11,5 tys. ofert (10,8 proc.) mniej niż w lipcu tego roku.W sierpniu stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła o 0,1 pp. w trzech województwach: mazowieckim, pomorskim i śląskim. Spadła natomiast w pięciu: o 0,2 pp. w warmińsko-mazurskim i o 0,1 pp. w kujawsko-pomorskim, lubelskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim.Z danych Eurostatu wynika, że wskaźnik bezrobocia dla krajów członkowskich Unii Europejskiej w lipcu 2020 r. wyniósł 7,2 proc. To wzrost o 0,1 pp. wobec poprzedniego miesiąca oraz o 0,9 pp. r./r. W Polsce w lipcu 2020 r. wartość wskaźnika stopy bezrobocia, liczona zgodnie z metodologią Eurostatu, wyniosła 3,2 proc. i zmalała o 0,1 pp. zarówno w porównaniu z wynikiem z czerwca br., jak i w ujęciu rocznym. To drugi najlepszy wynik wśród państw Unii. Lepiej jest tylko w Czechach, gdzie wskaźnik wyniósł 2,7 proc.W najgorszej sytuacji jest obecnie Hiszpania, gdzie wskaźnik bezrobocia wyniósł 15,3 proc. Na drugim miejscu znalazły się Włochy (9,7 proc.), a na trzecim Szwecja (9,4 proc.). Szwedzkie władze nie zdecydowały się na całkowite zamknięcie gospodarki, nie uchroniło to jednak tego kraju od kryzysu na rynku pracy.Jak wynika z zaprezentowanych w raporcie PARP badań Work Service, niemal 15,9 proc. pracujących Polaków obawia się utraty stanowiska w ciągu najbliższych 2 lat. To najwyższy odsetek od 2017 r. i ponad 7 proc. więcej niż w lutym br. Jednocześnie zmniejszyła się liczba osób, które czują się spokojne o swoje miejsca pracy, choć nadal jest ona bardzo wysoka – 81,1 vs 87,5 proc. w lutym br.Jak czytamy w raporcie PARP, niepewność związana jest z brakiem odpowiedniego przygotowania do wyzwań czekających na coraz bardziej zaawansowanym cyfrowo rynku pracy. Głównie chodzi o umiejętności z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, które uważane są za niezbędne do wspierania innowacyjności i zapewnienia wzrostu gospodarczego. Jednocześnie są poszukiwane przez pracodawców.Według danych Eurostatu, w latach 2005-2018 udział specjalistów w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w całkowitym zatrudnieniu wzrósł z 2,6 proc. do 3,9 proc. W czasie pandemii zapotrzebowanie na pracowników z tej branży zwiększyło się jeszcze bardziej. Firmy zgłaszają, że brakuje im specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, tak ważnych w czasie, kiedy praca nadal wykonywana jest zdalnie.Równie ważne są jednak kompetencje miękkie. Z czasem w wykonywaniu powtarzalnych zadań człowieka zastąpią roboty, dlatego pracodawcy oczekiwać będą umiejętności krytycznego myślenia, kreatywności i przedsiębiorczości potrzebnych do rozwiązywania najtrudniejszych zadań.Podnoszenie kwalifikacji ma znaczenie nie tylko dla rozwoju osobistego, a tym samym zwiększania swoich szans na rynku pracy. To kluczowy aspekt również w czasie, gdy mierzymy się z problemami takimi jak zmiany klimatyczne, globalizacja, migracja czy starzenie się społeczeństwa.