Customer experience: kto przoduje w ochronie danych osobowych?

Odpowiednia ochrona danych osobowych klientów to jeden z wyrazów dbałości o customer experience. Kto przoduje pod tym względem? Z badania opracowanego przez Genesys wynika, że najmniej mamy do zarzucenia bankom, opiece zdrowotnej oraz urzędom i administracji państwowej. Na drugim biegunie plasują się media społecznościowe, dostawcy kryptowalut oraz producenci inteligentnych urządzeń.

O bezpieczeństwo danych osobowych obawiamy się praktycznie wszyscy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jakie firmy najlepiej chronią nasze dane osobowe? Banki, służba zdrowia i urzędy oraz instytucje państwowe to branże, które zdaniem konsumentów najlepiej chronią nasze dane osobowe.

Obawy o bezpieczeństwo danych różnią się w zależności od wieku

E-commerce wzbudza mieszane uczucia



„Zapewnienie spersonalizowanego doświadczenia w obsłudze klienta jest kluczem do poprawy jego satysfakcji i zwiększenia lojalności. Nie da się jednak tego zrobić bez danych na temat jego zachowań i nawyków agregowanych z wielu różnych źródeł. Nasze badanie wyraźnie pokazuje, że konsumenci obawiają się przekazywania takich danych. Dla firm na całym świecie, w tym i w Polsce, to duże wyzwanie, które jednak warto podjąć. W zyskaniu zaufania klientów na pewno pomogą transparentne zasady dotyczące polityki prywatności i odpowiednie narzędzia, które będą chronić dane klientów, jednocześnie umożliwiając ich obsługę w wielu kanałach i na niespotykanym poziomie personalizacji” – komentuje Małgorzata Gawrysiak, General Manager w Genesys Polska.

Z badania zrealizowanego przez Genesys wynika, że o bezpieczeństwo i odpowiednie wykorzystywanie danych osobowych obawia się aż 91 proc. konsumentów. Co więcej, blisko połowa tej grupy (46 proc.) przyznaje, że obecnie jej obawy w tym zakresie są większe aniżeli miało to miejsce przed pięciu laty.Na szczycie listy najbardziej zaufanych instytucji plasują się banki, do których zaufanie ma 48 proc. badanych. 40 proc. respondentów ufa z kolei, że o ich dane osobowe . w należyty sposób dba służba zdrowia. Pierwszą trójkę zamykają urzędy i instytucje państwowe (39 proc. respondentów).Z kolei 48 proc. konsumentów za najmniej godne zaufania, jeśli idzie o ochronę danych osobowych, uważa media społecznościowe. Dostawcy kryptowalut i firmy produkujące inteligentne urządzenia zostały wskazane jako niegodne zaufania przez 23 proc. badanych.Rezultaty badań znacznie różnią się w zależności od wieku osób badanych. Generalnie im osoba starsza, tym bardziej ufa tradycyjnym firmom i instytucjom. Z kolei młodsi respondenci są bardziej krytyczni względem polityki związanej z ochroną danych osobowych przez tradycyjne organizacje i jednocześnie wyraźnie bardzie ufają firmom związanym z sektorem nowych technologii.Przykładowo - wskaźniki zaufania do banków i urzędów państwowych wśród przedstawicieli pokolenia wyżu demograficznego (osoby urodzone do 1964 roku) kształtują się na poziomie odpowiednio 59 proc. oraz 47 proc., a wśród przedstawicieli pokolenia Z (osoby urodzone w drugiej połowie lat 90-tych minionego wieku i później) na poziomie 35 proc. i 27 proc.Z kolei aż 56 proc. osób starszych nie ufa mediom społecznościowym odnośnie ich polityki związanej z ochroną danych osobowych w porównaniu do 39 proc. wśród przedstawicieli pokolenia Z.Ciekawe wyniki dotyczą także branży e-commerce. Okazuje się, że konsumenci bardziej ufają sklepom działającym wyłącznie online niż tym, które mają także fizyczne placówki. Te pierwsze, jako najlepiej chroniące dane osobowe, wskazało 10 proc. respondentów - w porównaniu do 6 proc. wskazań na tradycyjne firmy handlowe.Jednocześnie aż 19 proc. respondentów wskazało też sklepy online w gronie branż, którym ufają najmniej. Tradycyjne firmy handlowe nie wzbudzają zaś zaufania 17 proc. respondentów. Opinie te były spójne pod względem płci i wieku respondentów.