Tatry i Małopolska nr 1 na wakacje. Kraków poza podium

Ponad milion turystów w Tatrach podczas wakacji 2020! Województwo małopolskie przoduje w rankingach najchętniej wybieranych kierunków. W tym roku turyści najchętniej odwiedzali przede wszystkim miejscowości w Tatrach, ale interesowali się również miejscami w Pieninach oraz Beskidach. O tym jak popularne są tatrzańskie rejony świadczy również fakt, iż latem 2020 r. Tatrzański Park Narodowy Odwiedziło ponad milion turystów!

Nie zapominajmy o ofercie małopolskich uzdrowisk. Wyróżniają się zwłaszcza dwie lokalizacje – Szczawnica oraz Krynica-Zdrój. Oba miasta są lubiane przez Polaków, zarówno kuracjuszy, jak i typowych turystów – mówi Kamila Miciuła, kierownik PR portalu Nocowanie.pl.



TOP 10 najpopularniejszych miejscowości w małopolskim

Zawoja wzbudza zainteresowanie wśród turystów

Tatrzański Park Narodowy odwiedziło milion turystów



W tym roku Tatrzański Park Narodowy wprowadził nową usługę, czyli rezerwację parkingu na Palenicy Białczańskiej oraz na Łysej Polanie, poprzez stronę internetową TPN.

Zainteresowanie usługą było bardzo duże i docierają do nas głosy, że turyści doceniają pewność, że miejsce na parkingu będzie na nich czekać – mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN. – Wiemy, że w okresie wdrożeniowym zdarzały się niedociągnięcia, ale słuchaliśmy opinii i wprowadzaliśmy na bieżąco korekty. Udało się zmniejszyć korki i chaos komunikacyjny w tym rejonie, a to było jednym z naszych celów. To oznacza również bardziej komfortowy początek wycieczki w Tatry. Przyszedł czas na podsumowanie wakacji, po którym być może nieco zmodyfikujemy tę usługę.



Ile kosztuje nocleg w województwie małopolskim?

. Miejscowości, które są położone w tym górskim rejonie, oferują wiele możliwości aktywnego spędzania czasu. Zimą zjeżdżają tam narciarze, a lato i jesień to momenty, kiedy najwięcej osób wychodzi na szlaki. Natomiast pory przejściowe wykorzystywane są między innymi na zwiedzanie oraz relaks w basenach termalnych, których w Tatrach nie brakuje. Zapełniają się również karczmy, gdyż większość turystów nie może odmówić sobie regionalnych przysmaków.Nie zapominajmy również o porze, kiedy kwitną krokusowe łąki, co ma miejsce wczesną wiosną. Najwięcej kwiatów zobaczymy w Dolinie Chochołowskiej, która w tym czasie przeżywa prawdziwy najazd turystów. Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego muszą radzić sobie z dziesiątkami osób przyjeżdżających tam tylko po to, by zrobić sobie zdjęcie wśród kwiatów.OczywiścieMamy tam przecież do wyboru malownicze Pieniny z pięknym przełomem Dunajca oraz Sokolicą i Trzema Koronami, a oprócz tego również osławiony Diablak. Do tego województwo jest popularnym celem city breaków . Turyści chętnie odwiedzają Kraków, który pełen jest zabytków, ma również bogatą ofertę kulturalną oraz rozrywkową.Jak widać małopolskie odpowiada na potrzeby turystów o naprawdę wielu preferencjach, nic więc dziwnego, że stanowi ulubiony kierunek ich podróży.Pamiętajmy jednak, że turystyczne atrakcje województwa małopolskiego nie ograniczają się tylko do Tatr. Miejscowości, o które pytają osoby planujące wypoczynek z Nocowanie.pl, znajdują się też w innych jego częściach. Nie da się jednak ukryć, że najpopularniejsze są właśnie lokalizacje tatrzańskie.Świadczy o tym fakt, iż najwyżej na liście najpopularniejszych miejscowości w województwie małopolskim znajduje się Zakopane. W topowej trójce widzimy także Szczawnicę oraz Białkę Tatrzańską. Kolejne miejsca zajmują Krynica-Zdrój, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Murzasichle, Krościenko nad Dunajcem, Poronin oraz Zawoja. W tym zestawieniu, który rok temu miał 4. lokatę, teraz natomiast zajął 11. miejsce.Sytuację możemy tłumaczyć sobie covidem, który zmienił nieco preferencje wyjazdowe Polaków. Zdecydowanie chętniej wybierają bowiem miejsca blisko natury, mając nadzieję na ucieczkę od tłumów. Stąd też widoczna ucieczka od dużych miast, a takim bez wątpienia jest Kraków, i wybór okolic górskich. Wszystkie wymienione wyżej lokalizacje stanowią świetną bazę wypadową na szlaki – nie tylko tatrzańskie, ale również pienińskie czy babiogórskie.W roku 2020. Wieś położona jest u stóp Babiej Góry, mieści się tam również siedziba Babiogórskiego Parku Narodowego. Ze względu na znakomite położenie, stanowi znakomitą bazę wypadową dla turystów, którzy chcą zdobyć nie tylko Diablaka, ale także eksplorować pasma Policy i Janowca. Warto również wspomnieć, że Zawoja to największa i najdłuższa wieś w Polsce (ciągnie się przez około 18 kilometrów), mająca dobrze rozwiniętą bazę noclegową.Największym zainteresowaniem Zawoja cieszyła się przede wszystkim. Również pytań o wrzesień jest prawie trzy razy więcej niż rok temu!Doskonale widać tu tendencję do wypoczynku z dala od tłumów, a okolice Babiej Góry raczej nie przeżywają najazdu turystów. Na szczyt można wejść kilkoma trasami, a do najczęściej wybieranych należą szlaki z Przełęczy Krowiarki przez Perć Akademików lub przez Markowe Szczawiny. Niezależnie od wybranej trasy celem jest zdobycie szczytu Babiej Góry, a nagrodę za wysiłek stanowią niezwykłe widoki. Przy dobrej pogodzie widać stamtąd pasmo Policy, Małą Fatrę oraz Tatry.Trudno zaprzeczać faktom, że miejsce, które w 2020 roku w województwie małopolskim. Miasto stanowi prawdziwy wabik na turystów. Przede wszystkim ma bogatą bazę noclegową, wyjątkowy klimat, wiele zabytków oraz atrakcje odpowiadające masowym gustom. Do tego jest świetny punktem wypadowym do Tatrzańskiego Parku Narodowego – znajduje się tam sporo wejść na szlaki, a do innych można łatwo dojechać komunikacją publiczną. Lepiej wybrać tę opcję transportu, gdyż największą wadą Zakopanego są potężne korki.Tworzą się szczególnie latem, kiedy pod Tatry przyjeżdża najwięcej urlopowiczów. W tym roku ich liczba była nieco niższa niż w 2019, jednak nie osłabiło to pozycji Zakopanego jako najpopularniejszego miasta na urlop w Polsce. Podobnie sytuacja wygląda na szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego, który latem odnotował 1 280 604 wejścia. Jak zaznaczają przedstawiciele parku, liczba ta jest minimalnie mniejsza niż roku temu w analogicznym okresie.W lipcu 2019 roku sprzedano 605 864 bilety wstępu, a w lipcu tego roku 597 709 – różnica zatem jest bardzo niewielka, można założyć, że to jeden dzień niesprzyjającej aury. W pierwszym miesiącu wakacji rekordowy okazał się 28 lipca z 28 384 wejściami do całego Parku. Wakacyjny rekord padł jednak w czwartek 20 sierpnia – 30 193 wejścia. W sierpniu do Parku weszło 682 895 osób (w roku 2019 było to 740 111). Dane te nie obejmują wjazdów kolejką na Kasprowy Wierch oraz do Doliny Chochołowskiej, gdzie opłaty na Siwej Polanie pobiera Wspólnota Leśna Uprawnionych Ośmiu Wsi w Witowie. Zostaną one wkrótce doszacowane – czytamy na stronie TPN., skąd można udać się w wyższe partie Tatr. Mniejszą frekwencję mogły spowodować prace remontowe, które były prowadzone na niektórych trasach. W lipcu nową nawierzchnię kładziono między innymi na dwukilometrowym odcinku drogi do Morskiego Oka, remontowana była też trasa Myślenickie Turnie – Kasprowy Wierch oraz Sucha Przełęcz – Przełęcz Liliowe.Dla wielu osób ważna jest przede wszystkim cena noclegu. Sprawdziliśmy,. Najwyższe ceny mają miejscowości z pierwszej piątki – średni koszt noclegu w Zakopanem to 53 zł. Tyle samo zapłacimy w Białce Tatrzańskiej i Krynicy-Zdroju. Atrakcyjna pod tym względem wydaje się Szczawnica, gdzie koszt noclegu wynosi 49 zł.Najkorzystniej jest jednak zdecydować się na urlop u stóp Babiej Góry. Średnia cena noclegu w Zawoi wynosi bowiem 38 zł!Osoby, które planują urlop w Tatrach, ale nie chcą zapłacić zbyt wiele, mogą zdecydować się na ofertę podhalańskich wsi. Średnia cena noclegu w Bukowinie Tatrzańskiej wynosi 44 zł, jeszcze taniej jest w Kościelisku oraz Poroninie – 40 zł za noc.