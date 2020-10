Pandemia: realne zagrożenie czy wymysł wielkich koncernów?

Z chaosem informacyjnym musimy się mierzyć praktycznie od początku pandemii. Wystarczy przypomnieć sobie kwestię noszenia maseczek, które dziś są koniecznością, a jeszcze kilkanaście tygodni temu w ich skuteczność powątpiewał nawet sam Minister Zdrowia. Nie jest więc dużym zaskoczeniem, że wielu Polaków wirusem SARS-CoV-2 jest już po prostu zmęczonych, a spora część bagatelizuje związane z nim zagrożenia.

Przeczytaj także: Nie ma żadnej pandemii koronawirusa! Ilu Polaków to koronasceptycy?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie postawy wobec pandemii formułują Polacy?

Jak odnajdujemy się w chaosie informacyjnym?

Jak duży odsetek z nas poddaje istnienie pandemii w wątpliwość?



Nasze badanie pokazało, że znaczna część Polaków uważają koronawirusa za realne zagrożenie dla zdrowia. Niestety powszechnym zjawiskiem kwestionowanie wprowadzonych obostrzeń, co może wynikać zarówno z niechęci do działań rządu, jak i z braku wiarygodnych informacji na temat pandemii. Sytuacja zagrożenia sprzyja niestety teoriom spiskowym, często zupełnie nieprawdopodobnych.

Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w naszym kraju odnotowano już na początku marca, ale to dziś statystyki nowych przypadków osiągają rekordy. Przypomnijmy, 10 października odnotowano najwyższy dotychczas dobowy przyrost nowych przypadków (5300).Pandemia nadal zatem powinna być traktowana jako zagrożenie i z takiego właśnie założenia wychodzi ponad połowa Polaków przebadanych przez Inquiry pod koniec września br. 55% Polaków jest przekonanych, że do nakazu noszenia maseczek oraz utrzymywania dystansu społecznego powinniśmy stosować się wszyscy.Jest to postawa reprezentowana w szczególności przez osoby będące w grupach podwyższonego ryzyka, a więc osoby powyżej 55. roku życia. Widać też wyraźnie, że pandemia odcisnęła większe piętno na dużych miastach niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. Jednocześnie tylko 6% badanych uważa, że pandemia stanowi zagrożenie wyłącznie dla osób starszych, a młodsi mogą się nie przejmować.Bez wątpienia COVID-19 jest tematem nr 1 ostatniego półrocza, zarówno w tradycyjnych mediach, jak w internecie i mediach społecznościowych. Mnogość informacji nie idzie jednak w parze z ich jakością, bo aż 43% respondentów twierdzi, że media nie informują nas rzetelnie o panującej sytuacji, a 48% jest już zmęczona tematem pandemii i chciałaby móc więcej o tym nie myśleć.Niemal czwarta część badanych to grupa sceptyków , która uważa pandemię za sztucznie wywołaną przez media panikę, na której zarabiają jedynie wielkie firmy. Takie przekonanie dominuje głównie wśród osób młodych. Niepokojący jest też niski poziom akceptacji dla szczepionki – obecnie tylko 26% badanych deklaruje, że na pewno z niej skorzysta, gdy szczepionka przeciwko koronawirusowi będzie dostępna.Kwiecień i maj 2020 były czasem zamrożenia gospodarki, które miało na celu maksymalne ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Zamknięte szkoły, restauracje, kina, praca zdalna – to obraz tzw. „lock-down”, kiedy polskie społeczeństw zastosowało się do zaleceń i pozostało w domach, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zatrzymać rozwój pandemii. W tym czasie kraje zachodnie: Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania nie wprowadziły obostrzeń tak szybko i skutecznie jak Polska, zbierając żniwo tych decyzji w postaci gigantycznych przyrostów osób zakażonych wirusem.Być może właśnie na skutek początkowego sukcesu niemal 40% Polaków uważa, że zamrożenie gospodarki przyniosło więcej szkód niż pożytku. Jedynie 22% badanych zgadza się ze zdaniem, że zamrożenie gospodarki na początku pandemii uratowało Polskę przed czarnym scenariuszem.Agnieszka Górnicka, prezes Inquiry, komentuje: