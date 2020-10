Firmy widzą skutki pandemii, ale nie nowe zachowania konsumentów

Przed nami wyniki badania Kantar Global Business Compass, które stanowi "biznesowy" odpowiednik realizowanego pośród konsumentów projektu Covid Barometer. Jego rezultaty dowodzą, że przedsiębiorcy w dużej części odczuli negatywne skutki pandemii. Zaskakujące jest jednak to, że wielu z nich nie przywiązuje wagi do zmian, jakim uległy w następstwie koronakryzysu, zachowania konsumentów. Niektórzy uważają wręcz, że nic się nie zmieniło.

Przeczytaj także: Pandemia a biznes: firmy tną koszty i inwestycje

Podzielany niepokój

Otwartość na zmiany w modelu biznesowym i redukcje w inwestycjach

Kliknij, aby powiekszyć fot. pressmaster - Fotolia.com Firmy widzą skutki pandemii 55% przedstawicieli biznesu w Polsce jest zaniepokojonych wynikami firm w 2020 roku.

Niewystarczające zainteresowanie konsumentem

Z badania wynika, że aż 55% przedsiębiorców boi się o tegoroczne wyniki swojej firmy. Obawy dotyczą przede wszystkim recesji, skutków natury finansowej oraz konieczności opóźniania ważnych decyzji biznesowych.Ponad 80% badanych wskazuje, że ich firmy ucierpiały na skutek wprowadzonego na początku pandemii lockdownu. Obecnie wskaźnik ten nieco pikował, ale nadal blisko 7 na 10 respondentów uważa, że skutki pandemii są dotkliwe dla ich firm.Badani w Polsce nieco niżej oceniają finansową pomoc państwa niż średnio we wszystkich badanych państwach, 21% pozytywnych ocen w Polsce vs 29% globalnie. A większa ich liczba (32%) uważa, że pomoc państwa jest niewystarczająca (20% globalnie).Polscy przedstawiciele firm, znacznie częściej niż globalni, podejmowali działania zmierzające do zmiany produkcji na lepiej dostosowaną do nowych warunków rynkowych, 44% w Polsce vs 19% globalnie. Ponad połowa z nich wykorzystała nowe rozwiązania e-commerce (56%). Jest to wynik porównywalny z globalnym. Jednak znacznie częściej niż globalnie firmy w Polsce zdecydowały się wstrzymać inwestycje (51% w Polsce vs 40% globalnie) lub zredukować aktywność marketingową (62% w Polsce vs 37% globalnie).Mimo odczuwanych skutków biznesowych pandemii, przedstawiciele firm w Polsce znacznie rzadziej niż globalnie interesują się nowymi zachowaniami konsumentów i zmianami wzorców konsumpcji (49% w Polsce i 74% globalnie). Paradoksalnie, tylko 67% respondentów z Polski uważa, że zwyczaje konsumenckie zmieniają się pod wpływem pandemii, globalnie uważa tak 90% badanych. Brak wiedzy o konsumencie i relatywnie niższa niż na świecie chęć do zdobycia o nim wiedzy to jak „zbicie termometru” by poradzić sobie z wysoką gorączką.Biznes w Polsce jest przygotowany na zmiany i nie brakuje tu odważnych posunięć, jednak zdecydowanie częściej tej pozytywnej energii powinna towarzyszyć wiedza i analiza postaw konsumenckich.