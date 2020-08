Czego o zachowaniach konsumentów dowiemy się z paragonów?

Paragony fiskalne to interesujące źródło informacji na temat nawyków i zachowań konsumenckich. Blovly przeanalizowało przeszło 10 mln takich rachunków z rozsianych na terenie całego naszego kraju sklepów, kawiarni, sieci i centrów handlowych. Okazuje się, że wraz z nastaniem pandemii decyzje zakupowe Polaków nieco się zmieniły. Na czym polegają te zmiany? Do czego może się przydać wiedza na ich temat?

Zachowania konsumentów inne niż dotąd

Co jeszcze mówią paragony?

- Ta wiedza stanowić może potężne narzędzie w walce o klienta, umożliwiając np. budowanie kampanii cross-sellingowych dla produktów kupowanych wspólnie. Dane agregowane z rachunków sklepowych pozwolą również na wytypowanie konkretnych sklepów stacjonarnych, które potrzebują większego marketingowego wsparcia, np. poprzez lokalne kampanie online czy outdoor. Dzięki informacjom o tym co, kiedy i gdzie kupujemy możliwe jest też przeprowadzenie mikrosegmentacji, pozwalającej na poznanie przyczyny zakupowej klienta - wyjaśnia Krystian Dylewski, CEO Blovly.

Z analizy przeprowadzonej przez Blovly wynika, że okres pandemii i i związanej z nią izolacji społecznej nie pozostał bez wpływu na zachowania konsumentów. Okazuje się m.in., że wczesnym latem tego roku o 17% zmniejszyła się sprzedaż artykułów kosmetyczno-higienicznych. Ubrań kupowaliśmy nieco więcej niż w analogicznym okresie minionego roku, ale tegoroczna dynamika wzrostu w tej kategorii była wyraźnie niższa od zeszłorocznej (+8% vs +19%). To bez wątpienia efekt tego, że więcej czasu spędzaliśmy w naszych domach.Interesująco na tym tle przedstawia się wzrost w kategorii obuwie - Polacy w czasie pandemii nie rezygnowali z zakupu butów, dynamika wzrostu wydatków na ten cel osiągnęła +110%, względem +83% w 2019 roku.Kolejne istotne w zachowaniach konsumentów zmiany dotyczą 19% spadku wydatków na mięso i wędliny oraz 9% wzrostu wydatków na warzywa, a także nabiał (o 23%). W poprzednim roku sytuacja dotycząca tych kategorii produktów wyglądała zupełnie inaczej, co może oznaczać wyraźną zmianę preferencji w kierunku tańszej żywności. Znacznie mniej wydajemy także na słodycze (-22%), podczas gdy w zeszłym roku spadek wynosił zaledwie -2%. Obecnie oszczędzamy też na tym, co nie należy do artykułów pierwszej potrzeby oraz preferujemy tańszą żywność.Warto także zwrócić uwagę na nietypowy spadek wydatków na artykuły biurowe (-26%), podczas gdy zwykle w tym okresie roku pojawia się wzrost (+35% w 2019). Ta zmiana prawdopodobnie wiąże się z zamknięciem szkół i mniejszym wykorzystaniem tego typu artykułów, a częstszym korzystaniem z komputerów w trakcie nauki zdalnej.Kilka istotnych wniosków można wyciągnąć również analizując zmiany cen produktu w koszyku oraz sumy koszyka. Lockdown Covid-19 spowodował nagły spadek popytu, a co za tym idzie spadek cen i deflację. Od tego czasu obserwujemy istotną zmianę zachowań konsumentów - Polacy kupują rzadziej, ale większą ilość produktów.Zniesienie obostrzeń spowodowało również postępujący wzrost cen i inflację, która zahamowała dopiero na początku czerwca. Jest to związane po części ze wzrostem kosztów produkcji, importu, przestojami, pracą zdalną wielu sektorów, ale także z nagłym wzrostem popytu - szczególnie na dobra, których Polacy nie mogli kupić, gdy galerie handlowe i niektóre sklepy były pozamykane (np. obuwie, ubrania).Dane z paragonów mogą posłużyć do analizy bieżących trendów w zachowaniach konsumentów i śledzenia koszyków zakupowych klientów, jednak ich rola nie musi ograniczać się tylko do tego. Rachunki dostarczą też dokładnych informacji dotyczących bardzo konkretnych produktów FMCG Informacje zdobyte o kliencie dzięki danym z rachunków sklepowych umożliwiają również budowanie zaangażowania konsumentów. Jak pisze Blovly, w obecnej sytuacji, kiedy mimo odmrożenia gospodarki, wiele marek musi na nowo powalczyć o motywację zakupową swoich klientów, szczególnie w borykających się ze spadkami odwiedzalności w galeriach handlowych , wykorzystanie najnowszych technologii i wdrażanie innowacyjny rozwiązań customer engagement wydaje się być słusznym posunięciem.