Fundusze private equity: liczba inwestycji w Polsce spadła o 26 proc.

Wybuch pandemii zatrząsł rynkami, nie oszczędzając przy tym również funduszy private equity. Z danych opublikowanych właśnie przez Bain & Company wynika, że w I połowie bieżącego roku liczba dokonanych przez nie przejęć w regionie EMEA pikowała o 1/3 (34 proc. rdr). Eksperci podkreślają jednak, że fundusze już powracają do zakupów, ale jednocześnie wstrzymywać będą się ze sprzedażą spółek portfelowych.

– Wraz z wybuchem pandemii fundusze skupiły się na swoich spółkach portfelowych i właściwie nie dokonywały nowych transakcji. Choć w danych z Polski jeszcze nie widać odbicia, to z naszych obserwacji wynika, że fundusze znów analizują nowe spółki pod kątem kupna – powiedział Paweł Szreder, młodszy partner w Bain & Company.



– Jeżeli fundusz nie będzie zmuszony do sprzedaży aktywów, to z wyjściem z inwestycji poczeka do czasu, aż sytuacja na rynkach się uspokoi i będzie jasno widać jak dana spółka poradziła sobie z szokiem wywołanym pandemią. Dziś te oceny często nie są możliwe – dodał Paweł Szreder.



Jak mówi Jacek Poświata, partner zarządzający Bain & Company Poland/CEE, analiza transakcji w ujęciu miesięcznym pozwala stwierdzić, że fundusze private equity ponownie analizują atrakcyjność inwestycyjną spółek (due diligence), co pozwala zakładać, że odbicie nastąpi już w drugiej połowie bieżącego roku. Ekspert podkreśla przy tym, że sytuacja poprawia się szybciej niż miało to miejsce w czasie poprzedniego kryzysu. Jest to wynik niestrukturalnego charakteru obecnej recesji.Dane zebrane przez firmę Dealogic pokazują, że w drugim kwartale bieżącego roku fundusze private equity sfinalizowały w regionie EMEA zaledwie 206 transakcji nabycia aktywów, czyli prawie o połowę mniej niż rok wcześniej. Jest to wyraźny dowód oddziaływania pandemii.Również w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, wybuch pandemii pokrzyżował plany funduszom. Choć pod względem liczby transakcji bieżący rok zaczął się w Polsce lepiej od 2019, to jednak w drugim kwartale fundusze private equity wyraźnie powstrzymywały się od nowych inwestycji. W okresie od kwietnia do czerwca dokonały jedynie kilku inwestycji. Według wstępnych szacunków w całym regionie liczba transakcji spadła w tym okresie o ponad połowę z 25 rok wcześniej.To, że fundusze private equity zdecydowały się na tak szybki powrót na rynek to efekt dwóch zasadniczych czynników. Po pierwsze, już przed wybuchem epidemii branża w skali globalnej miała zgromadzonych na inwestycje 2,6 biliona dolarów, czyli ponad dwa razy więcej niż przed kryzysem z lat 2008-2009. Jednocześnie instytucje i inwestorzy, którzy dostarczają kapitał funduszom są obecnie o wiele bardziej optymistycznie nastawieni, niż miało to miejsce jeszcze w kwietniu. Po drugie, jak pokazuje doświadczenie poprzednich kryzysów, środki zainwestowane we wczesnej fazie dekoniunktury przynoszą wyższe stopy zwrotów niż inwestycje dokonywane w czasach ożywienia gospodarczego. Tymczasem obecnie okazje do kupienia mocno przecenionych aktywów są na wyczerpaniu, o czym świadczy odbicie na rynku akcji i obligacji.O ile fundusze private equity powróciły na rynek jako kupujący, to jednak wciąż powstrzymują się od sprzedaży aktywów znajdujących się w ich portfelach. Ponad 80 proc. ankietowanych przez Investec menedżerów funduszy zadeklarowała, że w najbliższych dwunastu miesiącach nie zamierza wychodzić z inwestycji. To w dużej mierze efekt niepewności co do tego jak pandemia i wywołane nią spowolnienie gospodarki wpłynie na zachowania konsumentów i modele biznesowe firm, co z kolei przekłada się na trudności z wyceną aktywów.Bain & Company wskazuje, że pandemia i wywołane nią perturbacje gospodarcze pokazują, że do zwiększenia wartości spółek portfelowych konieczna jest specjalistyczna wiedza branżowa. Fundusze private equity będą musiały też zrewidować istniejące plany zwiększania wartości firm portfelowych i dostosować je do zmieniających się warunków rynkowych oraz oczekiwań konsumentów.