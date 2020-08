Rynek pracy: jest odbicie, 58% firm prowadzi rekrutację pracowników

Jeszcze przed kilkoma miesiącami w kontekście rynku pracy mówiło się głównie o pozytywach - pikującej stopie bezrobocia, rosnących wynagrodzeniach czy rozszerzaniu oferowanych pracownikom benefitów pozapłacowych. Pandemia sprawiła, że na rynkowe realia zmuszeni zostaliśmy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Wielu pracodawców zdecydowało się na cięcia zarobków i zwolnienia, wstrzymane zostały również rekrutacje pracowników. Najnowsze badania Gi Group i Grafton Recruitment pokazują jednak, że sytuacja powoli ulega poprawie.

– Klienci Gi Group deklarują stopniowe przywracanie liczebności zespołów sprzed koronawirusa. Szacujemy, że powrót do normalności zajmie kilka miesięcy – od 3-4 miesięcy w centrach usług dla biznesu, które nie ucierpiały mocno w „lockdownie”, pracując w większości zdalnie, do ponad 6 miesięcy w branży motoryzacyjnej, dotkniętej dużym spadkiem produkcji, która nadal boryka się z brakiem zamówień – mówi Magdalena Furs, dyrektor operacyjna w agencji pracy Gi Group.

Zdalnie czy w biurze?

– Prowadzenie rekrutacji online ma liczne zalety. Oszczędzamy czas i możemy odciążyć wewnętrzne działy HR. Dzięki zdalnej rekrutacji konsultanci mają dostęp do zdecydowanie większej liczby wykwalifikowanych kandydatów i rozmowy mogą być jeszcze bardziej efektywne. Pomimo tego, że na przestrzeni ostatnich kilku tygodni zaobserwowaliśmy stopniowy powrót potencjalnych pracodawców do osobistych spotkań z kandydatami do pracy – nie są to częste przypadki. W naszej ocenie taka sytuacja utrzyma się przynajmniej do końca roku, a niewykluczone, że na stałe zmienią się „zwyczaje” w tym zakresie – tłumaczy Paweł Prociak, dyrektor Wyser Polska.

Jak wynika z najświeższego badania zrealizowanego w lipcu bieżącego roku przez Gi Group oraz Grafton Recruitment, odsetek firm prowadzących rekrutację pracowników podniósł się względem końca kwietnia o 4 punkty procentowe, osiągając tym samym poziom 58%. Pozytywnie nastraja również fakt, że obecnie zamrożenie procesów rekrutacyjnych deklaruje 23% firm (34% w kwietniu), a odsetek firm redukujących etaty sięga już tylko 3%.Kwiecień okazał się szczególnie trudny dla branży produkcyjnej, które oznaki spowolnienia odczuwała już na przełomie roku. Najświeższe dane wskazują już na odbicie. Rekrutacji pracowników nie prowadzi obecnie 30% firm produkcyjnych, w kwietniu odsetek ten sięgał 38%.W branży IT, która najmniej ucierpiała na pandemii, tylko 17% firm nadal nie zatrudnia nowych pracowników. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku korporacji – tu jeszcze 15% organizacji nie wznowiło rekrutacji pracowników , w pozostałych sytuacja wróciła do normy.W 26% firm pracownicy już wrócili do biura/zakładu pracy w pełnym wymiarze. W szczególności dotyczy to branży produkcyjnej, gdyż w jej przypadku powrót zespołów był niezbędny do rozpoczęcia produkcji. Pozytywne w większości doświadczenia z pierwszego okresu pandemii dotyczące pracy zdalnej skutkują tym, że wiele firm rozważa wprowadzenie większej elastyczności w sposobach pracy, planuje także częściej wykorzystywać pracę zdalną. 64% firm pracuje w trybie mieszanym, natomiast 10% organizacji zdecydowało się na wprowadzenie stałego home office (dotyczy to głównie sektora IT oraz korporacji).Zmiany w trybie pracy nastąpiły także w agencjach rekrutacyjnych, wiele zespołów pracuje w trybie mieszanym, wiele rekrutacji przebiega online.