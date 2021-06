Private equity: czy są jeszcze ślady po koronakryzysie?

Wybuch pandemii nie pozostał bez wpływu na rynek private equity. Widać to było szczególnie w I połowie minionego roku, kiedy to w efekcie wynikających z sytuacji epidemicznej obostrzeń aktywność funduszy dość drastycznie się obniżyła. Czy w kolejnych miesiącach nadal widoczna była stagnacja? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza EY 2021 Global Private Equity Divestment Study.

Spodziewam się dalszej zwiększonej aktywności funduszy private equity w zakresie dezinwestycji w dalszej części tego roku. Optymizmem napawa sytuacja makroekonomiczna - negatywny wpływ pandemii na gospodarkę jest coraz mniejszy, prognozy wskazują na mniejsze niż pierwotnie oczekiwano długoterminowe efekty lock-downów na konsumentów, klarują się trendy rynkowe i geopolityczne. Równolegle fundusze mają rekordowe ilości wolnej gotówki – 1,7 biliona USD na koniec marca 2021 r., wynika z danych firmy badawczej Prequin – mówi Bartłomiej Smolarek, Lider Zespołu ds. Fuzji i Przejęć, Partner EY Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Do kogo skierowane będą dezinwestycje? Połowa sondowanych przez EY zarządzających funduszami private equity planuje wyjście z inwestycji poprzez giełdę, w ramach IPO lub SPAC, w ciągu najbliższych 18-24 miesięcy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Optymizm na rynku polskim

Polska gospodarka dojrzewa, co sprawia, że rośnie wartość firm działających w naszym kraju. Liczę więc na kolejne megatransakcje w kolejnych latach, będące pokłosiem działalności funduszy private equity. Spodziewam się dalszej zwiększonej podaży spółek portfelowych funduszy PE w dalszej części tego roku spowodowanej wyciszeniem niepokojów na poziomie makroekonomicznym, szeregiem pakietów stymulacyjnych dla gospodarki oraz wzmożonym apetytem inwestorów na transakcje, również tych działających na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – mówi Anna Zaremba, partner EY odpowiedzialna za rynek IPO.

Digitalizacja i ESG motorem wzrostu wartości

To pokłosie wpływu pandemii na spółki portfelowe funduszy i rynki na których one działają, zwiększenia dynamiki procesów fuzji i przejęć na świecie po spowolnieniu na początku 2020 r. oraz wzmożonego zainteresowania inwestorów transakcjami – mówi Bartłomiej Smolarek.

Fundusze private equity należą do czołowych inwestorów operujących na rynkach globalnych i są wyznacznikiem trendów, które, czasem z pewnym opóźnieniem, docierają również do Polski. Wzmożony nacisk funduszy PE na digitalizację i wzrost znaczenia czynników pozafinansowych to wskazówka dla polskich spółek, pokazujących gdzie powinny kłaść nacisk, by przyspieszyć wzrost wartości – mówi Bartłomiej Smolarek.

Dezinwestycje private equity na poziomie globalnym wzrosły o 40%, osiągając wartość prawie 600 mld USD w ciągu 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. Debiuty giełdowe i sprzedaż do SPAC (spółek specjalnego przeznaczenia, szczególnie popularnych na rynku amerykańskim) miały duży wpływ na wzrost ilości i wielkości transakcji nie notowany od dekady, wynika z danych firmy Dealogic. Dla porównania, fundusze PE wyszły z inwestycji o wartości 426,7 mld USD w ciągu 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2020 r.Ożywienie transakcyjne w portfelu funduszy private equity działających na polskim rynku w pierwszym kwartale 2021 r. to dobry prognostyk na dalszą część roku. Fundusze PE wyszły z czterech polskich inwestycji w okresie styczeń-marzec 2021 r. Jedna z nich, sprzedaż InPostu przez fundusz Advent International na giełdzie w Amsterdamie, była warta więcej niż wszystkie dezinwestycje funduszy PE w 2019 r. bo aż 3,9 mld USD.Fundusze private equity są bardzo aktywne w zakresie wychodzenia z inwestycji zlokalizowanych w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W ubiegłym roku fundusze wyszły z 12 inwestycji, to było o 2 podmioty mniej niż w rekordowym pod tym względem 2018 r., gdy fundusze wyszły z inwestycji w 14 firm.Równolegle znacząco wzrosła wartość firm, z których wychodzą fundusze private equity. Miało na to wpływ kilka wyjątkowo dużych transakcji. Ubiegły rok był rekordowy dla funduszy pod tym względem – wartość dezinwestycji private equity wyniosła 9,6 mld USD, kilkakrotnie więcej niż 2,1 mld USD w 2019 r. W dużej mierze ten skok wartości to pokłosie debiutu giełdowego Allegro, największego IPO w historii Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.Z badania EY wynika, że priorytetem private equity w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie chęć przyspieszonego wyjścia z inwestycji.Pandemia wpłynęła też na czynniki stanowiące o wzroście wartości spółek portfelowych funduszy pivate equity. Teraz jest nim digitalizacja - 52% badanych wymieniło ją jako najważniejszą dla wzrostu wartości firmy przy jej sprzedaży. Stała się one ważniejsza niż wzrost organiczny, który tradycyjnie warunkował wzrost wartości firm portfelowych funduszy PE.Inną istotną zmianą w tegorocznym badaniu w porównaniu z ubiegłoroczną edycją jest wzrost znaczenia czynnika ESG w inwestycjach (przestrzegania przez firmę norm ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego ). 72% respondentów z funduszy PE sondowanych przez EY spodziewa się premii za wartości ESG w spółkach portfelowych, które planują sprzedać. Zarządzający funduszami PE deklarują w badaniu, że adresują proces sprzedaży do inwestorów dla których czynniki ESG są szczególnie istotne, by tą premię uzyskać.Doroczne badanie ponad 100 zarządzających funduszami private equity z całego świata przygotowuje dla EY firma Thought Leadership Consulting, należąca do Euromoney Institutional Investor. Badanie ma na celu wysondowanie strategii funduszy dotyczącej wyjścia z inwestycji, jego przygotowanie i wykonanie. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 106 zarządzających funduszami private equity na całym świecie. Przeprowadzono je w okresie luty-marzec 2021 r. 90% respondentów to osoby bezpośrednio zaangażowane w prowadzenie transakcji w funduszach PE, z firm z Ameryki Północnej i Południowej (38%), regionu EMEA (32%) oraz Azji i Pacyfiku (30%). Ponad dwie-trzecie (67%) respondentów reprezentuje firmy, z których każda zarządza ponad 30 mld USD aktywów.