Pandemia nie wpływa na strategie i plany Private Equity?

Pandemia nie wpłynęła pozytywnie na nastroje inwestorów Private Equity, jednak już schyłek minionego roku najwyraźniej przyniósł im nieco ukojenia. Mierzony przez Deloitte indeks optymizmu osiągnął poziom, który może świadczyć o wejściu w fazę równowagi i normalizacji – wynika z badania "What goes up… Private Equity Confidence Survey Central Europe, Winter 2022". 2 na 3 jego respondentów zakłada, że w I półroczu bieżącego roku skupiać będzie się na nowych inwestycjach.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie nastroje panują wśród inwestorów Private Equity z centralnej Europy?

Jak inwestorzy oceniają klimat gospodarczy?

Jaki wpływ na inwestycje PE wywiera pandemia?

Ile pożyczek przyznano w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat?



Zanotowane w grudniu ubiegłego roku spadki wskazań indeksu optymizmu wydają się świadczyć o pewnej normalizacji wśród inwestorów Private Equity, którzy już nie muszą gwałtownie reagować i dopasowywać swoich strategii do błyskawicznie zmieniających się warunków pandemicznych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. XtravaganT - Fotolia.com Pandemia nie wpływa na plany Private Equity? Prawie dwie trzecie funduszy Private Equity zamierza w pierwszej połowie 2022 r. skupić się na nowych inwestycjach.

W związku z oczekiwaniami dotyczącymi nowych inwestycji, skali transakcji czy spodziewanych cen, wyniki naszego badania wskazują na pozytywne nastroje wśród przedstawicieli tej branży w nadchodzących miesiącach i stabilniejszy obraz całego rynku PE – mówi Agnieszka Zielińska, partner w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte.

Oznaki pozytywnej zmiany

Coraz zdrowszy rynek i bardziej stabilne ceny

Umiarkowany wpływ pandemii na inwestycje PE

Covid-19 w różny sposób dotknął poszczególnych obszarów aktywności firm wspieranych przez fundusze Private Equity. 65 proc. ankietowanych największy wpływ pandemii dostrzega w zachwianiu łańcuchów dostaw i bieżącej działalności operacyjnej, a 52 proc. w efektach wywieranych na pracowników. Prawie jedna czwarta pytanych na nowo ocenia możliwości wzrostu poprzez ekspansję międzynarodową lub przejęcia, co odzwierciedla pojawienie się w pandemii nowych możliwości rozwoju – mówi Agnieszka Zielińska.

W grudniu 2020 r. opracowany prze firmę doradczą Deloitte indeks nastrojów sektora Private Equity dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej zanotował najbardziej dynamiczny wzrost w swojej historii, by w czerwcu minionego roku dojść do 149 pkt (tylko 10 pkt mniej od rekordu z kwietnia 2007 r.).Po roku wyniki badania pokazują, że poziom zaufania ankietowanych powrócił do bardziej zrównoważonych wskazań. Wartość indeksu spadła do 119 pkt, ale wciąż utrzymuje się wyraźnie powyżej 10-letniej średniej.Zaufanie sektora PE do gospodarki słabnie, ale wciąż pozostaje dość optymistyczne. Ponad połowa respondentów spodziewa się, że warunki pozostaną takie same (41 proc.) lub nawet się poprawią (17 proc.). Jak wynika z badania, według respondentów niemożliwe było utrzymanie trendu z ostatnich dwóch lat, kiedy w czterech kolejnych edycjach badania ocena klimatu gospodarczego sukcesywnie rosła – w listopadzie 2019 r. żaden z respondentów nie wspominał o możliwości poprawy nastrojów, a w czerwcu 2021 r. nikt nie spodziewał się pogorszenia warunków – po raz pierwszy od 2007 roku.Co więcej, niemal dwie trzecie pytanych (61 proc.) spodziewa się, że w pierwszej połowie 2022 r. skupi się na nowych inwestycjach, co jest nieznacznym wzrostem względem poprzedniego badania (o 2 p.p.). Nie jest to duża poprawa, ale oznacza odwrót od wcześniej notowanych spadków wskazań.Jak pokazują wyniki badania Deloitte, wielkości transakcji ulegają stabilizacji, a ponad połowa (57 proc.) kupujących oczekuje, że ich skala utrzyma się na tym samym poziomie. Oznacza to wyraźny wzrost odsetka takich ocen w porównaniu z 37 proc. w poprzednim badaniu. Podobnie odsetek respondentów spodziewających się większych transakcji gwałtownie spadł o taką samą wartość – z 59 proc. w okresie letnim do 39 proc. obecnie. W rzeczywistości wynik ten, choć niższy niż w poprzednim badaniu, stanowi drugi najwyższy poziom od 2007 r.Badanie pokazuje, że duże transakcje pozostają wyjątkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie najpowszechniejsze są średniej wielkości inwestycje PE.Respondenci przewidują, że notowany w ubiegłym roku wzrost cen może się nie utrzymać. Podczas gdy 43 proc. zauważyło ich zwyżkę w drugiej połowie 2021 r., podobny odsetek (46 proc.) ocenia, że w pierwszej połowie bieżącego roku pozostaną takie same. Co więcej, ich ponownych wzrostów w tym roku spodziewa się tylko 22 proc. ankietowanych. Jest to bardzo wyraźny spadek takich wskazań z 41 proc. w poprzednim badaniu. W grudniu znacznie częściej niż latem pytani przewidują też, że ceny spadną w pierwszej połowie 2022 r. – wtedy tak uważało 6 proc., teraz już jedna piąta.W odpowiedziach zebranych pod koniec ubiegłego roku nie widać specjalnie wpływu pandemii na strategie i plany działania inwestorów PE w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Dwie trzecie ankietowanych (67 proc.) nie planuje zmiany swoich dotychczasowych założeń inwestycyjnych, a tylko 15 proc. rozważa dopasowanie aktywności do nowych okoliczności. Z 20 do 13 proc. spadł też odsetek deklarujących, że poszukują dodatkowych lub innych obszarów, gdzie mogliby zainwestować.Jednocześnie, samo przejście na pracę zdalną czy hybrydową w niewielkim stopniu wpłynęło na zarządzanie zasobami ludzkimi w spółkach portfelowych funduszy. Choć prawie jedna trzecia uważa, że nowy model wykonywania obowiązków sprawił, że pozyskiwanie talentów stało się bardziej wymagające i dlatego wymaga większego zaangażowania, 71 proc. ankietowanych nie zmieniło swojego podejścia do tych kwestii.