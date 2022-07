Fundusze private equity w gorszych nastrojach

Wybuch pandemii wstrząsnął rynkami, nie oszczędzając przy tym również funduszy private equity. I wprawdzie miniony rok okazał się niezwykle owocny, to jednak sytuacja panująca w I połowie bieżącego roku wyraźnie wskazuje na ochłodzenie nastrojów wśród inwestorów.

Wszystko wskazuje na to, że zarówno na świecie, jak i w Polsce zbliżamy się do końca cyklu koniunktury – powiedział Paweł Szreder, młodszy partner w Bain & Company Poland/CEE. – Zawieranych jest coraz mniej transakcji, a funduszom coraz ciężej przychodzi finalizowanie umów kupna firm. Jest to spowodowane większą ostrożnością, trudnościami w pozyskaniu długu, a także mniejszą dostępnością nowych okazji inwestycyjnych. Sprzedający, jeśli nie stoją pod ścianą, wolą poczekać na czasy, kiedy będą mogli uzyskać lepsze wyceny. Jednocześnie więcej uwagi funduszy wymaga sytuacja w spółkach portfelowych. Wysoka inflacja to dla nich nowość i jeśli nie zaczęły jeszcze wdrażać antyinflacyjnych i antyrecesyjnych scenariuszy, to mogą mieć kłopoty – dodał.

Obecnie, aby osiągnąć zadowalającą stopę zwrotu wiele funduszy prawdopodobnie będzie zmuszonych dłużej trzymać spółki w portfelu. W naszym regionie dodatkowym czynnikiem, który będzie hamował transakcje sprzedaży jest wojna w Ukrainie. Od jej rozpoczęcia apetyt zagranicznych inwestorów na przejęcia firm z regionu zdecydowanie zmalał – powiedział Paweł Szreder. – W najbliższych miesiącach spodziewamy się finalizacji kilku procesów, które rozpoczęły się jeszcze przed marcem, ale nie byłbym zaskoczony, jeśli na kolejne spektakularne wyjścia z inwestycji musielibyśmy poczekać dłużej – dodał.

Z powodów zawirowań makroekonomicznych inwestorzy powierzający kapitał funduszom są teraz bardziej ostrożni. Dodatkowo, z firm private equity wraca do nich mniej gotówki, bo trudniej jest teraz sprzedać aktywa. Jednak w długim terminie branża private equity pozostaje atrakcyjna dla inwestorów, gdyż generuje wyższe stopy zwrotów niż inne klasy aktywów – powiedział Paweł Szreder.

Jeżeli pomimo zawirowań makroekonomicznych i geopolitycznych, uda im się zebrać środki, to będzie to niewątpliwe potwierdzenie zaufania jakie zbudowali wśród inwestorów instytucjonalnych i prywatnych – stwierdził Szreder.

W pierwszym półroczu 2022 roku firmy private equity zainwestowały na świecie łącznie 512 mld dolarów. Liczba transakcji wciąż była wysoka, a średnia wartość wyniosła blisko miliard dolarów. Jednak jak podkreślają eksperci Bain & Company fundusze coraz ostrożniej podchodzą do nowych inwestycji, co widać zwłaszcza w sektorze technologicznym, który do niedawna był jedną z ulubionych branż wśród inwestorów.Na pogorszenie nastrojów wpływa szybko rosnąca inflacja , która w strefie euro wyniosła w czerwcu 8,7 proc., w USA 9,1 proc., a w Polsce 15,5 proc. Na to nakłada się wzrost kosztów kredytu wynikający z cyklu podwyżek stóp procentowych, a także coraz wyraźniejsze sygnały nadchodzącej recesji. W Europie, dodatkowo niepewność wśród inwestorów wzmagają konsekwencje wojny w Ukrainie, jak choćby napędzający inflację wzrost cen ropy i gazu.W pierwszym półroczu w Europie Centralnej liczba transakcji kupna zawartych przez fundusze spadła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 15 proc. Do najważniejszych bezpośrednich inwestycji zaliczyć można zakup słoweńskiego producenta maszyn do kasyn Interblock przez fundusz Oaktree; transakcję przejęcia przez fundusz V4C rumuńskiej spółki Silkweb działającej w branży e-commerce oraz zakup przez fundusz Abris firmy Orbitvu specjalizującej się automatyzacji fotografii produktowej. Na uwagę zasługuje też udział Innova Capital w nabierającej rozpędu konsolidacji branży dentystycznej w Polsce i na Litwie.Eksperci Bain & Company zwracają też uwagę na aktywność akwizycyjną spółek portfelowych funduszy. Należące do funduszy Permira, Mid Europa Partners i Cinven, Allegro kupiło czeski Mall Group, a Studenac z portfela Enterprise Investors przejął chorwackie sieci handlowe Lonia i Pemo.Pogorszenie nastrojów i spadek wycen negatywnie odbiły się także na transakcjach wyjścia z inwestycji. W pierwszym półroczu globalna wartość sprzedanych przez fundusze firm była o 37 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosła 338 mld dolarów. Zdaniem ekspertów Bain & Company, za spowolnienie w wyjściach z inwestycji częściowo odpowiada też bardzo dobry pod tym względem rok 2021, kiedy to fundusze starały się wykorzystać wyjątkowo sprzyjające warunki rynkowe i sprzedać wszystkie aktywa, które były już na to gotowe.Jak wynika z analiz Bain & Company fundusze private equity mają też coraz więcej problemów z pozyskiwaniem nowych środków od inwestorów. W pierwszym półroczu tego roku zebrały 645 mld dolarów wobec 789 mld rok wcześniej. Jednak wciąż dysponują rekordowymi ilościami gotówki. Jak wynika z szacunków Bain & Company, łączna pula środków na inwestycje zgromadzonych przez fundusze na świecie sięga 3,6 bln dolarów.Zdaniem Szredera w Europie Centralnej będziemy mogli na bieżąco obserwować nastawienie inwestorów do branży, ponieważ kilka firm private equity inwestujących w regionie jest w trakcie zbierania finansowania.