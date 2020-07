Centra handlowe: odwiedzalność na minusie, sprzedaż o 1/4 niższa

W maju i w czerwcu centra handlowe odwiedziło 52,5 mln klientów, którzy tylko w pierwszym z badanych miesięcy wydali na zakupy 1,4 mld złotych. I wprawdzie od czasu odmrożenia handlu rośnie zarówno liczba odwiedzających, jak i obroty, to jednak do poziomów notowanych w minionym roku jest jeszcze daleko. Eksperci Retail Institute uważają, że centra potrzebują bodźca, które ożywi ich działalność, jako rozwiązanie wskazując okresowe zniesienie zakazu handlu w niedzielę.

Sprzedaż na poziomie 1,4 mln złotych, czyli spadek o 24,6 % r/d/r

- Zdecydowanie lepiej radziły sobie w maju branże, w których niezwykle istotny jest element doradztwa, gorsze wyniki miały natomiast te, które opierały się na zakupach spontanicznych i impulsowych - mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute.

- Pandemia koronawirusa postawiła całą branżę w bardzo trudnej, kryzysowej sytuacji. Większość najemców była z dnia na dzień zmuszona do zamknięcia swoich sklepów, a wynajmujący musieli ponosić koszty stałe zarządzanych obiektów. Staraliśmy się ten czas maksymalnie wykorzystać. Prowadziliśmy rozmowy z najemcami, jednocześnie starając się radykalnie obniżać koszty wspólne, tak aby choć w tym obszarze wszystkich naszych najemców dodatkowo odciążyć. Kontynuowaliśmy pracę nad rozwiązaniami łączącymi off-line z on-line, czego rezultatem jest wprowadzana we wszystkich naszych centrach aplikacja dla najemców, bezpośrednio łącząca ich z menadżerami zarządzającymi obiektami. Bardzo dla nas ważne było również to, by po zniesieniu lockdownu wszystkie sklepy zostały otwarte. I tak się stało. Dodatkowo ucieszyła nas zaskakująco dobra odwiedzalność centrów handlowych, która rośnie z tygodnia na tydzień – komentuje Renata Kinde - Czyż, prezes zarządu METRO PROPERTIES, członek Rady Strategicznej Retail Institute.

- Rzadziej odwiedzają nas rodziny i młodzież, które przed pandemią często decydowały się na zakupy impulsywne. Klienci szybciej decydują o dokonaniu zakupów, jednak zwiększona konwersja nie amortyzuje znacznego spadku odwiedzin w galeriach handlowych. Pamiętajmy też, że w pierwszych tygodniach po otwarciu, głównie dokonywano zakupów koniecznych, często uzupełniając braki w wyposażeniu sprzętowym. Dzisiaj trudno jednoznacznie przewidzieć zachowanie konsumentów. Dlatego kluczowe jest pytanie, jak poziom odwiedzalności centrów handlowych będzie się kształtował w dłuższym okresie i w którym kierunku będą się rozwijać zwyczaje zakupowe klientów w kontekście stabilności popytu na nowe dobra – dodaje Dariusz Zająkała, Chief Executive Officer, iSpot Apple Premium Reselller, członek Rady Ekspertów Retail Institute.

Odwiedzalność centrów handlowych w górę, ale nadal poniżej kreski

Kliknij, aby powiekszyć fot. J.Krzyżanowski Stary Browar W maju br. sprzedaż w centrach handlowych była o blisko 25% niższa aniżeli rok wcześniej

- Prognozy na kolejne miesiące są nadal ostrożne choć z tygodnia na tydzień widzimy oznaki ożywienia.

Wiele firm walczy dziś z czasem i utrzymaniem płynności. Zniesienie zakazu handlu w niedziele, nawet czasowe, przy silnym wsparciu działań parasolowych dla pracowników zatrudnionych w handlu, dałoby impuls, który pozwoliłby w krótszym czasie nadrobić straty, a wielu po prostu przetrwać. Dlatego apelujemy do Rządu oraz organizacji branżowych o pilne rozpoczęcie rozmów na temat zmian prawnych, które będą realnym wsparciem dla branży handlowej - podsumowuje Anna Szmeja.

Z prowadzonego przez Retail Institute monitoringu 140 centrów handlowych wynika, że w maju br. obroty firm prowadzących działalność na ich terenie wyniosły 1,4 mld złotych, co względem analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza spadek o 24,6 proc. Nie jest on jednak zaskoczeniem, skoro Polacy do zakupów podchodzą dziś z dużą dozą rozsądku, częściej robiąc je w pojedynkę i starannie planując.W maju wzrostami cieszyć mogła się elektronika (+16,3 proc. r/d/r). Był to efekt rozpoczętych właśnie w tym miesiącu agresywnych akcji reklamowych i wyprzedażowych.Sukcesu na próżno szukać w Branży modowej , dla której maj zakończył się spadkiem rzędu 31,4 proc. Równie dotkliwe następstwa pandemii odczuły kawiarnie i restauracje, których ograniczenia obowiązywały do 18 maja, jednak największe straty poniosła branża rozrywkowa, która nadal w znaczącej części pozostaje zamknięta.Jak dodaje Dariusz Zająkała, Chief Executive Officer, iSpot Apple Premium Reselller, członek Rady Ekspertów Retail Institute, w strukturze klientów centrów handlowych wyraźnie zaznaczają się zmiany.Od maja zauważalny stał się sukcesywny powrót klientów do galerii handlowych. I tak w maju centra handlowe monitorowane przez RI odwiedziło 21 milionów osób (-37 proc. r/d/r), a w czerwcu już ponad 31,5 mln klientów (-26,1 proc. r/d/r).Najszybciej wyniki odbudowują małe galerie handlowe (od 5000 do 20 000 m.kw. powierzchni najmu) oraz centra wyprzedażowe (tzw. outlety), które wg ekspertów Retail Institute mają szanse na powrót do wskaźników sprzed pandemii jesienią tego roku. Największa sieć outletów w Polsce już w pierwszych tygodniach po otwarciu notowała poziom sprzedaży na poziomie 70 proc., natomiast odwiedzalności na poziomie 80 proc. r/d/r. Obiekty średniej wielkości i duże galerie handlowe odczują skutki pandemii dłużej, ale na znaczącą poprawę wyników mogą liczyć już w IV kw. tego roku.