Zachowania konsumentów: kosmetyki kupujemy na wiele sposobów

Już co trzeci Polak kupuje kosmetyki w sieci © william_potter - Fotolia.com

Wygoda, niższe ceny, możliwość zapoznania się z opiniami o produktach, przejrzystość oferty oraz możliwość zwrotu lub reklamacji. To główne powody, dla których polscy konsumenci decydują się na zakup kosmetyków przez internet. Jednocześnie jednak okazuje się, że w tej kategorii produktów zdecydowanie dominują zakupy stacjonarne (59 proc.). To niektóre wnioski, jakie płyną z badania zleconego Kantar Millward Brown przez Wonga Polska.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zachowania konsumenckie towarzyszą Polakom podczas zakupu kosmetyków?

Jak część konsumentów kupuje je wyłącznie przez internet?

Na jakie zalety zakupów online wskazują najczęściej?



Jak kupujemy kosmetyki?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W jaki sposób Polacy kupują kosmetyki? 41 proc. badanych idzie po kosmetyki do sklepu stacjonarnego, wybiera produkty i kupuje je na miejscu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

- Polacy mają wiele sposobów na zakupy, jednak niezależnie od ścieżki, aż 35 proc. ostatecznie kupuje kosmetyki w internecie. Na pierwszy rzut oka może to się wydawać mało, ale warto pamiętać, że mówimy o głównym miejscu tych zakupów. Jednoznacznie zadeklarowało, że nigdy by nie kupiło tego typu produktów w sieci jedynie 18 proc. Z kolei wysoki wynik zakupów wyłącznie stacjonarnych może wynika z tego, że część Polaków kupuje kosmetyki przy okazji, robiąc np. zakupy spożywcze, które najczęściej odbywają się stacjonarnie - zauważa Aneta Gergont-Gałązka, dyrektor departamentu marketingu w Wonga Polska.

Dlaczego decydujemy się na kupowanie kosmetyków przez internet?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kupowanie kosmetyków przez internet Ponad dwie trzecie badanych uważa, że zakupy kosmetyków w internecie są wygodniejsze i pozwalają zaoszczędzić czas. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

- Polscy konsumenci doceniają zakupy online między innymi za wygodę, atrakcyjniejszą cenę i możliwość przeczytania opinii innych, i to nie tylko w przypadku kosmetyków, ale także innych kategorii produktów, które badaliśmy wcześniej. Co ciekawe, jak wynika z naszego cyklu „Cyfrowe zwyczaje Polaków”, ankietowani coraz mniej obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych w sieci. Z tego powodu zakupów w internecie unikało w grudniu zeszłego roku aż 28 proc. badanych, w marcu już 23 proc., natomiast teraz 19 proc. Systematyczny spadek wynika prawdopodobnie z coraz większej popularności tego typu zakupów i bezpośredniego „wypróbowania” tej ścieżki przez część osób, zwłaszcza w trakcie zamrożenia gospodarki. Bardzo duże znaczenie może mieć także systematyczna edukacja społeczeństwa na tematy cyberbezpieczeństwa, co przekłada się na większą świadomość, jak bezpiecznie korzystać z internetu i niweluje wcześniejsze obawy – podsumowuje Aneta Gergont-Gałązka z Wonga Polska.



Wonga Polska przedstawia wyniki zleconego Kantar Millward Brown badania „Cyfrowe zwyczaje Polaków”. Odpowiedzi udzielone przez respondentów wyraźnie dowodzą, że dziś obok roli, jaką w procesie zakupowym odgrywa internet, trudno jest przejść obojętnie. Tak jest również w przypadku kosmetyków - już co 2. z internautów deklaruje, że kupuje je w sieci lub przynajmniej poszukuje w niej informacji na temat poszczególnych produktów.Badanie dowodzi, że co szósty Polak zarówno szuka, jak i zamawia kosmetyki wyłącznie przez internet. Tak samo liczna grupa badanych weryfikuje informacje o produktach w sieci, a następnie udaje się na zakupy do sklepu stacjonarnego. 12 proc. badanych preferuje najpierw obejrzeć produkty stacjonarnie, a następnie znaleźć najlepszą ofertę internetowego sprzedawcy i kupić je online. 41 proc. badanych preferuje wyłącznie tradycyjne placówki handlowe.Dość interesujący jest fakt, że w zakupach kosmetyków dość rzadko wspieramy się opiniami najbliższych - kierowanie się rekomendacjami znajomych i rodziny deklaruje zaledwie 3 proc. polskich konsumentów.Ponad dwie trzecie konsumentów uważa, że zakupy kosmetyków w internecie są wygodniejsze i pozwalają zaoszczędzić czas. Zdaniem 60 proc. w sieci tego typu produkty są tańsze. Tyle samo ankietowanych docenia również możliwość przeczytania opinii innych użytkowników określonego produktu.Według 45 proc. oferta kosmetyków w internecie jest także czytelniejsza. Z kolei możliwość rozmowy ze sprzedawcą w punkcie handlowym i skorzystanie z porady ważne jest dla 37 proc.