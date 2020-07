Reklama display znacznie powiększyła widoczność. To efekt pandemii

Każdego dnia przeciętny internauta napotyka w sieci potężną dawkę reklam. Jednocześnie okazuje się, że część treści publikowanych przez reklamodawców umyka uwadze adresatów. W II kwartale br. widoczność reklamy displayowej w naszym kraju uległa jednak istotnej poprawie, podnosząc się o pokaźne 10 punktów procentowych i zbliżając się tym samym do europejskiej średniej - czytamy w raporcie Meetrics. Za taki obrót spraw w dużym stopniu odpowiada zmiana konsumpcji mediów, jaką przyniósł za sobą wybuch pandemii.

Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. thodonal - Fotolia.com Reklama online Reklama display znacznie powiększyła widoczność.

Ostatnie miesiące miały ogromny pozytywny wpływ na jakość reklam online w Polsce. Podczas gdy wskaźniki na rynkach międzynarodowych poprawiły się tylko częściowo, to widoczność polskich kampanii displayowych poprawiła się we wszystkich formatach. W drugim kwartale zaobserwowaliśmy wśród marketerów większe zainteresowanie wynikami jakościowymi kampanii. Zmienione wzorce korzystania z mediów otwierają możliwości monetyzowania powierzchni normalnie “mniej pożądanych”, które jednak dają możliwość dłuższego obcowania z reklamą. Raport Benchmark zawiera ważne aktualne dane. Zapoznanie się z nimi, pomiar i optymalizacja są kluczowe dla osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w trzecim kwartale – mówi Hubert Świtalski, Country Manager w Meetrics Poland.

Najnowszy „Viewability Benchmark” autorstwa Meetrics dowodzi, że wybuch pandemii wyraźnie wspomógł widoczność reklamy display w naszym kraju. Wzrost jest na tyle duży, że znacznie wyróżnia nas na tle innych przebadanych rynków.Opublikowany właśnie raport dowodzi rekordowego wręcz wzrostu wskaźnika Viewability dla reklam display . W II kwartale bieżącego roku sięgnął on 10 punktów procentowych, plasując wskaźnik na poziomie 58 proc., od którego niedaleko jest już do międzynarodowej średniej (63 proc.). Jednocześnie okazuje się, że wskaźniki dla reklam wideo odnotowały tylko niewielkie zmiany.W raporcie odnajdujemy również informacje dotyczące typowych powodów braku widoczności reklam - okazuje się, że najczęściej problemem jest nieoptymalne pozycjonowanie.