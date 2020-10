Reklama display mniej skuteczna. Jej widoczność znowu spada

Z widocznością publikowanej w polskim internecie reklamy display bywa różnie. Potwierdzeniem tego są dane cokwartalnie publikowane przez Meetrics. O ile w II kwartale br. mieliśmy do czynienia z pokaźnym wzrostem wskaźnika viewability (+10 p.proc.), o tyle już kolejne miesiące przyniosły jego niewielki, ale jednak spadek. Podobna sytuacja miała miejsce również w Europie. Spadków nie uniknęła również reklama wideo.

Kliknij, aby powiekszyć fot. angellodeco - Fotolia.com Reklama display mniej skuteczna W 3 kwartale spadły wskaźniki widoczności reklamy display i wideo w Polsce.

Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.

Średnia widoczność wideo w Polsce jest znacznie wyższa w porównaniu z reklamami display’owymi, ale warto pamiętać, że „diabeł tkwi w szczegółach”. Różnice w jakości i efektywności reklamy mogą być bardzo duże w zależności od tego gdzie dana reklama wideo jest wyświetlana. Różnic tych nie można zidentyfikować, obserwując jedynie wskaźniki ukończenia filmów. By dysponować wiarygodnymi danymi widoczność musi być mierzona przez cały czas trwania filmu, wtedy można mieć pewność, że przekaz reklamowy został dostarczony skutecznie i rzetelnie - komentuje Hubert Świtalski, Country Manager Meetrics.

Po wzroście w pierwszej połowie roku, w III kwartale wskaźniki widoczności reklam wideo spadły w Polsce do 75% (w II kwartale było to 79 %). Widoczność (viewability) reklam display spadła w tym samym okresie do 57% - w II kwartale było to 58% (średnia dla badanych krajów europejskich wyniosła 61 proc., wobec 63 proc. kwartał wcześniej).Pozytywnym wyjątkiem były display’owe reklamy mobilne , których viewability nieznacznie wzrosło kwartał do kwartału (z 56 do 57%).To wyniki najnowszego raportu „Viewability Benchmark” opublikowanego przez Meetrics, który pokazuje równiez ranking typowych przyczyn braku widoczności reklam, a także pozytywne i negatywne trendy na poszczególnych rynkach. Nieoptymalne pozycjonowanie nadal jest najczęstszą przyczyną braku widoczności reklamy.