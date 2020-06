Galerie handlowe opustoszeją? Zamknięcie 1/5 sklepów planuje 40% firm

Czy galerie handlowe rzeczywiście mogą opustoszeć? Niewykluczone, że taki właśnie będzie jeden ze skutków pandemii. O tym, że prowadzenie sklepu w galerii przestało się opłacać, przekonanych jest ponad 52% firm. I nie ma w tym właściwie nic zaskakującego, skoro odwiedzalność placówek w maju okazała się o połowę niższa aniżeli rok wcześniej.



- Ruch w galeriach handlowych jest zdecydowanie mniejszy, a w dużych miastach (w najdroższych galeriach) jest dużo poniżej 50% sprzed pandemii. Jeżeli w najbliższych 2-3 miesiącach frekwencja w centrach handlowych nie będzie wracała do poprzedniego poziomu to Ochnik będzie musiał zmniejszyć liczbę salonów. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu rozważamy zredukowanie sieci sprzedaży nawet o 30-40%. Część klientów nie wróci już do tradycyjnych zakupów – mówi Marcin Ochnik, prezes zarządu firmy Ochnik.



Pozwoliłoby to ochronić większą liczbę miejsc pracy w handlu i branżach ściśle z nim współpracujących, zwiększyć sprzedaż oraz poprawić bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów – mówi Grzegorz Baczewski.

Usytuowane w galeriach handlowych sklepy i punkty handlowe nie mają lekko. Respondenci badania przeprowadzonego przez Konfederację Lewiatan potwierdzają, że majowa sprzedaż okazała się o blisko połowę (46%) niższa od tej, którą notowano w styczniu i lutym br.Nic zatem dziwnego, że 52,2% firm uważa bieżącą działalność za zupełnie nieopłacalną. 29% badanych potwierdza, że znajduje się poniżej progu opłacalności, ale jednocześnie przyznaje, że pojawiają się pierwsze oznaki poprawy. 15,9% badanych mówi z kolei, że jest na granicy opłacalności.Efektem tego mogą okazać się zamknięcia placówek. Takie plany w odniesieniu do 20% swoich punktów handlowych ma 39,1% firm. 30,4% zamierza zamknąć od 20% do 40% sklepów. O likwidacjach nie myśli tylko 18,8% przedsiębiorców.5,8% firm rozważa całkowite przeniesienie działalności do lokali znajdujących się poza galeriami handlowymi, natomiast 4,3% chce sprzedawać produkty tylko w Internecie.26,1% respondentów uważa, że w dużych galeriach handlowych liczba klientów wróci do poziomu gwarantującego opłacalność biznesu, co najmniej za 12 miesięcy, 24,6% jest przekonanych, że potrzeba na to co najmniej 18 miesięcy, 17,4% sądzi, że stanie się to do końca roku. 17,4% firm twierdzi wręcz, że sprzedaż już nie wróci do poprzedniego poziomu opłacalności.Trochę więcej optymizmu panuje wśród firm, które mają sklepy w małych i średnich galeriach handlowych. 21,7% uważa, że do końca roku liczba klientów wróci w nich do poziomu gwarantującego opłacalność biznesu, a 27,5% sądzi, że potrzeba na to co najmniej 12 miesięcy. 10,1% firm jest przekonanych, że już nie wróci do poprzedniego poziomu opłacalności.Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, podkreśla, że obecnie potrzebne są decyzje, które pozwolą branży handlowej jak najszybciej nadrobić straty. Z tego względu Lewiatan apeluje m.in. o zniesienie zakazu handlu w niedziele.