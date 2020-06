Inwestycje w e-commerce i handlowe niedziele. Tego potrzebuje handel?

Wprawdzie polska gospodarka stopniowo się odmraża, to jednak handlowi daleko jeszcze do czasów prosperity. Spadki zaczęły odnotowywać nawet te jego sektory, które początkowo wydawały się na pandemię wyjątkowo odporne (np. farmacja). Jakie środki zaradcze warto podjąć? DNB Bank Polska wskazuje na konieczność monitorowania zachowań konsumenckich i inwestowania w e-commerce. Przedstawiciele branży coraz częściej mówią również o przywróceniu handlowych niedziel.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bilalulker - Fotolia.com E-commerce Zdaniem ekspertów DNB Bank Polska, by ograniczyć skutki kryzysu, konieczne jest stałe monitorowanie zmieniających się preferencji konsumenckich, a także zwiększone inwestycje w e-commerce.

Gospodarczy lockdown i wynikające z niego ograniczenia działalności handlowej sprowadził sprzedaż detaliczną na niewidziane od dawna poziomy - kwietniowe statystyki GUS pokazały, że spadła ona aż o 22,9 proc. To największy spadek w całej historii badań, a są przypadki (np. odzież i obuwie z notowaniem - 63,4 proc.), gdzie jest on blisko trzykrotnie wyższy.Ponowne otwarcie drzwi galerii handlowych nie doprowadziło do masowego napływu kupujących. Nic więc dziwnego, że segment odzieżowo-obuwniczy robi co może, aby zachować płynność. Do zakupów mają nas skłonić m.in. liczne działania promocyjne. Czy przyniosą one pożądany efekt? Trudno wyrokować, tym bardziej, że brak klientów nie jest tu jedynym problemem. Jak wskazuje Marcin Szumski, Menedżer ds. klientów strategicznych w DNB Bank Polska, stojące ciągle pod znakiem zapytania jest przygotowanie produkcji na sezon jesienno-zimowy. Kolejnym z problemów jest często brak porozumienia między najemcami lokalów w galeriach handlowych a właścicielami nieruchomości.Jednym z możliwych sposobów na odrobienie strat może być przywrócenie handlowych niedziel w pełnym wymiarze. Apelują o to przedstawiciele branży, ale też organizacje międzynarodowe. Z takim postulatem zwróciła się do Polski OECD.Brak chętnych na zakup odzieży staje się jeszcze mniej zaskakujący, jeśli spojrzeć na stanowiące największą część polskiego koszyka zakupowego (27 proc.) produkty FMCG. Okazuje się, że nawet ten sektor odnotował w kwietniu spadek o 14,9 proc. Kolejne miesiące pokażą z kolei, jak pandemia wpłynęła na zachowania i przyzwyczajenia konsumentów. Według badań Global Web Index blisko połowa z nich powstrzyma się od zakupów w sklepach stacjonarnych i galeriach handlowych co najmniej przez jakiś czas od zniesienia ograniczeń. Jedynie 9 proc. kupujących deklaruje chęć natychmiastowego powrotu do zakupów stacjonarnych. Wyjściem z sytuacji jest pilna obserwacja rynku.Na początku pandemii ludzie tłumnie odwiedzali duże markety, po czym zwrócili się do lokalnych dostawców. W czasie lockdownu zyskiwały sklepy, które zdecydowały się dowozić swoje produkty pod drzwi mieszkańców, a także platformy pośredniczące w zakupach spożywczych online. Konsumenci, którzy przekonali się o wygodzie i łatwości takich rozwiązań, będą z nich korzystać, gdy sytuacja się unormuje.Wszystkie segmenty handlu detalicznego powinny dostrzec szansę, którą niesie ze sobą obecność przedsiębiorstwa w Internecie, więc to inwestycje w e-commerce będą w najbliższym czasie budować przewagę konkurencyjną. Konsumenci mają coraz większe wymagania i oczekują od sklepów user experience na najwyższym poziomie. Po pandemii liderami będą te firmy, które umieją sprostać tym oczekiwaniom.Obawa przed koronawirusem oraz trwający sezon grypowy znacząco zwiększyły popyt na preparaty używane w przypadku infekcji wirusowych. Podczas, gdy w lutym sprzedaż takich produktów była niższa niż średnia ostatnich 5 lat, w marcu po pierwszych informacjach o koronawirusie w Europie nastąpił istotny wzrost sprzedaży. Rynek apteczny tylko w marcu zanotował wzrost obrotów na poziomie 33 proc. wobec analogicznego okresu 2019.Dane PEX PharmaSequence pokazują jednak, że i farmację dotknął nieznaczny kryzys. Względem marca 2020 obroty spadły o 32,5 proc. W stosunku do kwietnia 2019 roku był to spadek o 7 proc. Istotną kwestią jest to, że segment ten nie został dotknięty ograniczeniami rządowymi, a apteki działały jak przed pandemią.Stan zagrożenia, który powstał na skutek pandemii, przykuł uwagę konsumentów do stanu ich zdrowia, odporności oraz podniósł standardy zachowania higieny. W kolejnych miesiącach, apteki mogą zyskać na sprzedaży suplementów, witamin i probiotyków.Segment elektroniki użytkowej, ze szczególnym wskazaniem na komputery osobiste oraz akcesoria, pomimo zawirowań związanych z dostawami z Azji, będzie motorem wzrostu w segmencie określanym przez GUS jako „meble, RTV, AGD”.Konsumenci, którzy mieli w planach zakup sprzętu RTV, wstrzymają najprawdopodobniej swoje decyzje zakupowe z powodu przeniesienia większości imprez sportowych. Może być to jednak efekt krótkoterminowy. Koncerny zmieniają swoje polityki cenowe, żeby nadrobić sprzedażą stracony podczas pandemii czas.