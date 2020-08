GfK: polscy konsumenci w lepszych nastrojach

W lipcu br. wskazówka publikowanego przez GfK Barometr Nastrojów Konsumenckich pokazała -8,8, co oznacza, że na przestrzeni miesiąca optymizm wzrósł o 6,4 p.p. Największa poprawa (11,6 p.p.) widoczna jest w ocenach przyszłej sytuacji gospodarczej naszego kraju. Spadki zalicza jednak deklarowana przez konsumentów skłonność do zakupów.

istotnie wzrosły oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 7,6 p.p., z poziomu -13,5 do -5,9;

istotnie wzrosły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego – wzrost o 7,1 p.p., z poziomu -12,2 do -5,1;

istotnie wzrosły oceny przyszłej sytuacji gospodarczej kraju – wzrost o 11,6 p.p., z poziomu -33,8 do -22,2;

spadła skłonność do zakupów – spadek o 0,8 p.p., z poziomu -1,2 do -2.

- Na kontynuację trendu wzrostowego z ostatnich trzech miesięcy i dalsze odrabianie strat możemy liczyć, jeśli z jednej strony obecna skala, zasięg i trwałość ożywienia gospodarczego w kolejnych miesiącach będą się utrzymywać, a jednocześnie medialny obraz pandemii kreowany przez redakcje nie ulegnie drastycznemu pogorszeniu. Na kreowanie nastrojów pozytywnie będzie wpływać także spójna i konsekwentna komunikacja wszystkich przedstawicieli administracji rządowej promująca odpowiedzialne postawy obywatelskie w zakresie indywidualnych zachowań profilaktycznych (noszenie maseczek w wymaganych miejscach, przestrzeganie kwarantanny, promocja szczepień itp.) i niepodważająca autorytetu środowisk medycznych oraz ich dorobku, co w dłuższej perspektywie zapewnia opinii publicznej poczucie stabilności w zakresie administracyjnych informacji, ocen oraz decyzji.

W perspektywie krótkookresowej negatywne konsekwencje dla notowań nastrojów konsumenckich może mieć też wpływ ponowny wzrost odsetków zakażeń w poszczególnych krajach, któremu sprzyjać będzie otwarcie większości granic, wzmożony ruch turystyczny, przemieszczanie się turystów między krajami, brak konsekwencji w stosowaniu i egzekwowaniu społecznych ograniczeń, co łącznie spowoduje łatwiejszą migrację wirusa – komentuje Agnieszka Sora, prezes i dyrektor zarządzająca GfK.

Kwietniowy lockdown i reperkusje pandemii sprowadziły nastroje polskich konsumentów na samo dno. Jednak już od maja pesymistyczne oceny sytuacji gospodarstwa domowego oraz gospodarki kraju stopniowo się poprawiały. Tendencja ta widoczna była przez kolejne miesiące, a lipiec nie przyniósł pod tym względem rozczarowań - czytamy w komunikacie z najnowszego badania GfK.Nie bez znaczenia dla kolejnej poprawy był z pewnością początek sezonu urlopowego,a także dalsze otwieranie gospodarki i luzowanie kolejnych obszarów społecznej aktywności.Poziom pesymizmu polskich konsumentów zmniejszył się zarówno w odniesieniu do ocen teraźniejszości, jak i przyszłości. Kolejny miesiąc z rzędu poprawiały się deklarowane oceny przyszłej sytuacji gospodarstwa domowego oraz krajowej gospodarki Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK, czyli syntetyczny wskaźnik ilustrujący aktualne nastroje wśród polskich konsumentów, wyniósł w lipcu -8,8 i był wyższy o 6,4 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca.W lipcu składowe Barometru Nastrojów Konsumenckich kształtowały się następująco:Lipiec był kolejnym z rzędu miesiącem, w którym główny wskaźnik nastrojów konsumenckich kontynuował odbicie, po kwietniowym historycznym spadku. Na nastroje pozytywnie wpływały różne czynniki, w tym głównie ekonomiczne, osłonowe i stymulujące działalność firm, które to czynniki na razie skutecznie przeciwdziałają skutkom kryzysu.Z drugiej strony ważnym czynnikiem, nieekonomicznym, były media, w których spadło natężenie informacji poświęconych pandemii, co było po części spowodowane trwającą w lipcu kampanią wyborczą, a po części poprawą statystyk obrazujących stan epidemiczny w Polsce i w całej Europie.Odczyty notowań indeksu nastrojów konsumenckich po maju, czerwcu i lipcu wskazują, iż nastroje polskich konsumentów stale i szybko poprawiają się i należy zauważyć, że indeks odrobił już 2/3 strat poniesionych po kwietniowym załamaniu. Z kolei pamiętając, iż na przełomie czerwca i lipca ubiegłego roku nastroje konsumenckie w Polsce osiągnęły swoje historyczne maksimum (6,7 punktu), to zmieniając perspektywę z 3-miesięcznej na 12-miesięczną należy zwrócić uwagę, że obecnym notowaniom barometru nadal relatywnie daleko jest do tego poziomu.