GUS: polscy konsumenci coraz mniej obawiają się COVID-19?

Wraz z pojawieniem się w naszym kraju pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem nastroje polskich konsumentów zanotowały bardzo pokaźne spadki. Rozwój pandemii przyniósł kontynuację tego trendu. Jednak już w maju i czerwcu nastawienie polskich konsumentów okazało się nieco bardziej optymistyczne. Podobnie było i w lipcu - jak podał dziś GUS, w bieżącym miesiącu mamy kolejną, widoczną poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich.

Koniunktura konsumencka. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) w lipcu 2020 r.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz jego wartości składowe Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.

Koniunktura konsumencka. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) w czerwcu 2020 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) oraz jego wartości składowe Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia (ze znakiem przeciwnym) i oszczędzania pieniędzy w najbliższych 12 miesiącach.



Z komunikatu GUS wynika również, że istotny wpływ na koniunkturę konsumencką wywarła bieżąca sytuacja epidemiologiczna - 56,1% konsumentów określiło go jako umiarkowany, a 28,5% jako znaczny. Dla pozostałych respondentów obecna sytuacja nie mała żadnego wpływu na odpowiedzi.



Jak czytamy w najnowszym komunikacie GUS, w lipcu 2020 r. odnotowujemy poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca.Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (o 11,7 p. proc.).Dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 6,4 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji ekonomicznej kraju, 5,6 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, 3,3 p. proc. dla oceny obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz 2,8 p. proc. dla oceny obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego - podaje GUS.W odniesieniu do lipca 2019 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 22,4 p. proc.Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 10,3 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -13,6 a. Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły wszystkie jego składniki. Największy wzrost odnotowano dla oceny przyszłego poziomu bezrobocia (o 18,8 p. proc.).Z danych GUS wynika też, że dla pozostałych składowych wskaźnika wzrosty kształtowały się następująco: 11,7 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, 5,6 p. proc. dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz 5,0 p. proc. dla oceny możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy.W lipcu br. WWUK osiągnął wartość o 19,5 p. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2019 r.Spośród osób pracujących (61,8% respondentów), zdecydowaną obawę utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności odczuwa 6,5% respondentów. W przypadku wariantów odpowiedzi „możliwe” i „raczej nie” odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 20,0% oraz 31,4%. Odsetek osób pracujących, które nie mają obaw, wynosi 40,6%. Niewielka liczba respondentów pracujących (1,5%) nie miała zdania.Dla 27,9% konsumentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla zdrowia populacji jako całości. Przeciętne zagrożenie odczuwa 52,5% badanych, małe zagrożenie deklaruje 17,8%, zaś brak zagrożenia - zaledwie 1,8% respondentów.Dla 21,8% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistego zdrowia. 47,8% odpowiadających na pytania odczuwa przeciętne zagrożenie. Małe zagrożenie deklaruje 26,8%, natomiast brak zagrożenia stwierdziło 3,6% respondentów.Według 52,5% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce. O przeciętnym zagrożeniu mówi 39,8% konsumentów, a o małym tyko 7,0%. Brak zagrożenia stwierdza zaledwie 0,7% respondentów.W przypadku 14,7% respondentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie dla ich osobistej sytuacji finansowej. Przeciętne zagrożenie odczuwa 45,3%, a małe deklaruje 27,8%. Pozostali ankietowani nie odczuwają tego rodzaju zagrożenia.Dla 13,8% konsumentów obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi duże zagrożenie codziennego życia w lokalnej społeczności. Przeciętne zagrożenie odczuwa 51,8% odpowiadających, a małe deklaruje 31,0%. Brak zagrożenia stwierdziło 3,4% respondentów.