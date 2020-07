Polacy chcą potwierdzać tożsamość przez bankowość internetową

Co 3. Polak korzystający z bankowości internetowej chciałby za jej pośrednictwem dokonywać weryfikacji tożsamości w innych usługach online - wynika z badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie KIR i ZBP. Tożsamości cyfrowej najchętniej używalibyśmy w dostępie do usług świadczonych przez firmy energetyczne, ubezpieczeniowe, urzędy administracji publicznej czy placówki medyczne.

Jakie potrzeby płyną z rynku?

logowaniu do różnego rodzaju serwisów internetowych (38 proc.),

autoryzowaniu dyspozycji i oświadczeń (35 proc.),

potwierdzaniu swojej tożsamości online (32 proc.),

rejestracji umożliwiającej dostęp do usług (28 proc.),

odzyskiwaniu dostępów do serwisów (22 proc.).

Gdzie chcemy się logować lub potwierdzać tożsamość z użyciem bankowości internetowej? Co 3. aktywny użytkownik bankowości internetowej w Polsce chce zdalnie potwierdzać swoją tożsamość w kontaktach z administracją.

Coraz więcej haseł

- Użytkownicy usług sami wskazują coraz więcej obszarów możliwego wykorzystania tożsamości cyfrowej. W większości z nich już funkcjonują nowoczesne rozwiązania oparte na elektronicznej identyfikacji, dostarczane przez KIR. Rok temu udostępniliśmy mojeID, usługę która umożliwia potwierdzanie tożsamości w procesach rejestrowania się, dostępu i logowania do serwisów dostawców usług, zarówno komercyjnych jak i z sektora publicznego. Rozwiązanie, wykorzystujące systemy bankowości internetowej, jest w pełni zgodne z regulacjami unijnymi i krajowymi. Weryfikacja tożsamości w usłudze mojeID, bazuje na danych, które zostały wcześniej uwierzytelnione i sprawdzone przez bank, którego jesteśmy klientem. Mechanizmy sprawdzone w funkcjonowaniu sektora bankowego pozwalają zagwarantować użytkownikom najwyższy stopień bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych. Z tej formy potwierdzania tożsamości może potencjalnie korzystać 18,9 milionów użytkowników bankowości elektronicznej – mówi Piotr Alicki, prezes Zarządu KIR.

Rozwiązania przyjęte w Polsce

Do czego wykorzystujemy możliwość potwierdzania swojej tożsamości za pomocą bankowości elektroniczne Popularność narzędzi do zdalnej weryfikacji tożsamości będzie rosła.

Jak czytamy w komunikacie z badania, respondentom w największym stopniu zależałoby, aby cyfrowa tożsamość mogła posłużyć im w:Jednocześnie okazuje się, że 1/3 aktywnych użytkowników bankowości internetowej chciałaby cyfrowo potwierdzać swoją tożsamość w kontaktach z urzędami (32 proc.) oraz dostawcami wody, prądu, gazu czy też firmami odpowiedzialnymi za wywóz śmieci (29 proc.). 22 proc. badanych dostrzega możliwość zdalnego uwierzytelniania tożsamości w relacjach z telekomami, a 18 proc. - w obszarze usług medycznych świadczonych online.Na dalszych pozycjach wymieniane są zakupy i usługi w branżach regulowanych, wymagających potwierdzenia pełnoletności, jak gry losowe (16 proc.).O postępującej cyfryzacji polskiego społeczeństwa może świadczyć chociażby rozwój mediów społecznościowych, takich jak Facebook czy Instagram. Każdy, przeciętny użytkownik social media w Polsce korzysta średnio z ponad 7 kont (7,3 konta na różnych portalach) . Specjaliści od bezpieczeństwa IT zalecają zmianę hasła co 1-3 miesiące , co wiązałoby się z koniecznością zapamiętania nawet 88 haseł rocznie na osobę – w samych tylko serwisach społecznościowych.Do tego należy doliczyć jeszcze inne serwisy wymagające logowania, choćby konta pocztowe, poradnie medyczne czy portale ubezpieczycieli.W ciągu ostatnich kilku miesięcy doświadczyliśmy większego zainteresowania możliwością załatwiania spraw – prywatnych i służbowych, przez Internet. Wszystko dlatego, żeby zachować wymagany przez epidemię dystans społeczny. Zwiększona aktywność w przestrzeni cyfrowej może jednak oznaczać nasilenie cyberzagrożeń, w tym wzrost ataków hakerskich na dane osobowe. Warto zatem przykładać szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście dostępu do naszej tożsamości.W ciągu roku od rynkowego debiutu, mojeID zdobywa popularność w różnych sektorach gospodarki. Usługa znalazła się w ofercie kluczowych firm z różnych branż, w tym np. Medicover Polska, PGNiG Obrót Detaliczny, Diners Club Polska, Totalizator Sportowy, Open Life, PZU czy Nationale Nederlanden. Dzięki mojeID, klienci tych firm mogą m.in. rejestrować się w celu uzyskiwania zdalnego dostępu do portali, odzyskiwać hasła, zawierać umowy czy zlecać polecenie zapłaty.