Toksyczny szef to jeszcze za mało, żeby odejść z pracy

Brak szacunku do podwładnych, ignorowanie ich opinii, okłamywanie, niestabilność emocjonalna, wieczna krytyka. To zachowania, którymi cechuje się najczęściej zły szef. Konsekwencje obcowania z kimś takim są nierzadko poważne - pracownicy przyznają się do m.in. do permanentnej frustracji, problemów z koncentracją i bezsenności. Jednocześnie wielu z nich nie decyduje się na odejście z firmy. Głównym powodem często długoletniego pozostawania pod zwierzchnictwem kiepskiego przełożonego są pieniądze - wynika z badania LiveCareer.pl.

Relacja ze złym szefem jest bez wątpienia trudna, ale są różne sposoby, żeby ją poprawić. Najpierw warto spróbować porozmawiać z przełożonym i zrozumieć jego motywacje. Jeśli to nie pomoże, trzeba zgłosić problem do działu HR. A gdy zachowania szefa wyczerpują znamiona mobbingu, trzeba zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy. — radzi Żaneta Spadło, ekspertka ds. kariery serwisu LiveCareer.pl.



Serwis LiveCareer.pl zapytał 1010 swoich użytkowników o ich doświadczenia z kiepskimi przełożonymi. Z odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych dowiadujemy się m.in., kim jest toksyczny szef, jakie zachowania go cechują i jakie konsekwencje może nieść za sobą konieczność obcowania z kimś takim.Jak wynika z badania, w 36% przypadków toksyczny szef to osoba specjalnie zatrudniona na to stanowisko, w co trzeciej sytuacji jest to właściciel firmy, a w 16% ktoś, ko został szefem w drodze awansu. Jednocześnie 13% ankietowanych przyznaje, że właściwie nie wie, w jaki sposób toksyczny szef stał się ich przełożonym.Wśród najgorszych zachowań, na jakie narażać nas może obcowanie z toksycznym szefem, ankietowani wymieniają:Okazuje się również, że pomimo kłopotów z szefem, większość ankietowanych nie zmieniało pracy, bo liczyli, że sytuacja się poprawi (67%), potrzebowali pieniędzy i nie mogli sobie pozwolić na szukanie nowej pracy (67%), włożyli za dużo energii w swoją pracę, żeby rezygnować z niej z powodu szefa (62%).Badanie „Szef z piekła rodem” potwierdziło również, jak relacje ze złym szefem nie pozostają obojętne dla zdrowia psychicznego i fizycznego Polaków, W ich następstwie najczęściej doświadczamy:Dodatkowo aż u 62% badanych pojawiły się bóle głowy, u 60% bezsenność lub problemy z zasypianiem, u 59% podwyższone ciśnienie, u 51% problemy żołądkowe, u 42% obniżenie odporności, a u 36% spadek libido.Około 1/3 ankietowanych doświadczyło zachowań zaliczanych do przemocy psychicznej i mobbingu: groźby, poniżające żarty, obwinianie za porażki.