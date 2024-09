Polak zadowolony z wynagrodzenia? Optymizm w Polsce większy niż średnia europejska

Wysokość wynagrodzenia to jeden z najważniejszych czynników, które warunkują wybór tego, a nie innego pracodawcy. To także jeden z elementów decydujących o poziomie satysfakcji z wykonywanej pracy. Z badania zrealizowanego przez SD Worx w 18 krajach, w tym również w Polsce, wynika, że zadowolonych ze swojego pakietu wynagrodzeń jest zaledwie 37 proc. europejskich pracowników. Na tym tle, co może stanowić pewne zaskoczenie, Polacy wyjątkowo nie wychodzą na malkontentów.

Przeczytaj także: Rozwój zawodowy kluczową motywacją przy zmianie pracy

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co sprawia, że firma postrzegana jest jako atrakcyjny pracodawca?

Co jest kluczowym czynnikiem przy wyborze pracodawcy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Piotr Marcinski - Fotolia.com Polacy zadowoleni z wynagrodzenia? Jedynie 37 proc. europejskich pracowników jest zadowolonych z przejrzystości polityki wynagradzania. Za to połowa polskich pracowników nie ma do niej zastrzeżeń.

Z naszych badań przeprowadzonych wśród pracowników wynika, że to właśnie wynagrodzenie pozostaje kluczowym czynnikiem przy wyborze pracodawcy i odgrywa znaczącą rolę w motywacji i satysfakcji. Bardzo ważne jest dostosowanie polityki wynagradzania do indywidualnych potrzeb każdego pracownika. Polska na tle europejskiej średniej wypada naprawdę bardzo dobrze, bo, gdy tylko 18 proc. europejskich to aż 32 proc. polskich pracowników może określić skład własnego pakietu wynagrodzeń. Widzimy, jednak, że aż 43 proc. pracujących Polaków deklaruje, że chciałoby mieć dostęp do kafeteryjnego systemu benefitów, co potwierdza, oczekiwanie pracowników w zakresie indywidualnego podejścia i możliwości elastycznego wyboru spośród benefitów, które są ważną składową polityki wynagradzania. – mówi Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Jedynie 37 proc. europejskich pracowników jest zadowolonych z przejrzystości polityki wynagradzania. Za to połowa polskich pracowników nie ma do niej zastrzeżeń

Ważne, aby jasno komunikować pracownikom dane na temat ich pełnego pakietu wynagrodzeń. Tylko jedna czwarta organizacji oferuje zestawienie obejmujące wszystkie elementy wynagrodzeń, a nawet czterech na dziesięciu pracowników nie zdaje sobie sprawy, jak w rzeczywistości opłacana jest ich praca. Zarządzanie informacjami o pakiecie wynagrodzeń ułatwia oprogramowanie, które przedstawia te informacje w przejrzysty i przyjazny dla użytkownika sposób – wyjaśnia Paulina Zasempa.

Czterech na dziesięciu pracowników chce dodatkowych dni urlopu

Dobra atmosfera w pracy , atrakcyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju czy bezpieczeństwo zatrudnienia – co sprawia, że firma jest atrakcyjnym pracodawcą dla najlepszych na rynku talentów?Dla sześciu na dziesięciu europejskich pracowników wynagrodzenie pozostaje najważniejszym kryterium wyboru organizacji, w które będą rozwijać swoją karierę. Dokładnie tyle samo polskich pracowników zadeklarowało, że wysokość wynagrodzenia jest dla nich kluczowa. Bezpieczeństwo zatrudnienia i stabilność finansowa są na drugim miejscu (42 proc.), a tuż za nimi plasuje się dobra atmosfera w pracy i relacje ze współpracownikami (41 proc.).Wśród polskich ankietowanych te czynniki miały nieco mniej wskazań – oba okazały się priorytetami dla 37 proc. pracowników. Wyżej niż europejscy koledzy oceniamy też elastyczny pakiet benefitów (13,7 proc. przy 7 proc. ogólnoeuropejskich wskazań), decyzyjność (13,7 proc. vs 10 proc.), różnorodność, równość i inkluzywność w miejscu pracy (13,3 proc. vs 9,4 proc.) oraz dbałość pracodawcy o zdrowie psychiczne i fizyczne zatrudnionych (22,7 proc. vs 16,6 proc.).Z badań przeprowadzonych przez SD Worx wśród 18 000 pracowników zatrudnionych w ponad 5000 firmach z 18 krajów europejskich wynika, że aż 40 proc. europejskich (30 proc. wskazań wśród polskich zatrudnionych) pracowników chciałoby dodatkowych dni urlopu. Co więcej, wielu pracowników nie ma pełnego obrazu dot. wartości wszystkich składowych swojego wynagrodzenia, co może mieć istotny wpływ na ich ocenę warunków zatrudnienia.Jak europejscy pracownicy postrzegają politykę wynagrodzeń? Czterech na dziesięciu pracowników (39 proc.) uważa, że ich organizacja zapewnia wystarczającą komunikację na temat polityki wynagradzania i wszelkich zmian, podczas gdy mniej więcej taka sama liczba (37 proc.) jest zadowolona z przejrzystości polityki wynagradzania. Tymczasem połowa polskich zatrudnionych oba aspekty uważa za satysfakcjonujące.Na całkowity pakiet wynagrodzeń składa się więcej niż tylko stała pensja. Europejscy pracownicy otrzymują średnio siedem różnych rodzajów wynagrodzenia. Belgia, Słowenia i Polska przodują – statystyczny zatrudniony w tych krajach otrzymuje nawet dziewięć składników wynagrodzenia. Najmniej mają ich pracownicy we Włoszech (5), Hiszpanii (6) i Danii (6).Najczęstszymi rodzajami wynagrodzenia otrzymywanego przez pracowników są stała pensja (81 proc.), elastyczne godziny pracy (50 proc.) oraz szkolenia (39 proc.). Jedna czwarta europejskich zatrudnionych (25 proc.) otrzymuje wynagrodzenie składające się ze zmiennych składowych.A czego tak naprawdę chcą pracownicy? Jednym z najczęściej oferowanych przez pracodawców benefitem są szkolenia. Coraz więcej pracowników ze wszystkich grup wiekowych chce się rozwijać i doskonalić zawodowo, ale jedynie 16 proc. europejskich i 19 proc. polskich pracowników postrzega je jako atrakcyjną składową wynagrodzenia.Badanie przeprowadzone przez SD Worx pokazuje, że polscy pracownicy preferują: pensję o stałej wysokości (55 proc.), dodatkowe dni pełnopłatnego urlopu (30 proc.) i elastyczne godziny pracy (29 proc.). Tuż za podium znalazły się prezenty okolicznościowe (23 proc.), bony zakupowe i bilety na wydarzenia kulturalne (18,7 proc.) oraz ubezpieczenie na życie (18 proc.) Tymczasem europejscy pracownicy woleliby bony lub dopłaty do posiłków (24 proc.) i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (20 proc.).