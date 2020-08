Koniec wakacji to koniec home office?

Od 1 września uczniowie wracają do szkół, ale okazuje się, że wakacje skończyły się nie tylko dla najmłodszych. Z analizy przeprowadzonej przez Grafton Recruitment i CBRE wynika, że ludźmi zapełnią się wkrótce nie tylko szkolne korytarze, ale również biura, chociaż na w pełni stacjonarną pracę decyduje się zaledwie co 4. firma. Zdecydowanie dominuje natomiast tryb mieszany. Na home office, pomimo zdecydowanej jego popularyzacji, pozostanie tylko co 10. przedsiębiorstwo.

Biura wypełnione tylko częściowo

- Na stały home office najczęściej decydowały się firmy z sektora IT, ale też m.in. reklamy, marketingu i komunikacji. Są to zatem branże, w których jest duża łatwość w przeniesieniu całości działań na zdalne kanały i tę formę pracy praktykowano częściowo nawet przed pojawieniem się epidemii koronawirusa. Dzisiaj po zakończeniu okresu miesiąca miodowego związanego ze stałą pracą z domu widać dużą chęć oraz potrzebę wśród firm i pracowników żeby powrócić do realiów sprzed epidemii. Brakuje nam przestrzeni biurowej, codziennej relacji z innymi i możliwości spotkania – mówi Mikołaj Sznajder, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE.

6 firm na 10 normalnie prowadzi rekrutacje

Kliknij, aby powiekszyć fot. bernardbodo - Fotolia.com Biuro Większość zatrudnionych wraca do biur, choć głównie w trybie mieszanym, łączącym pracę zdalną ze standardową.

- Pojawienie się pracowników w biurach oraz prowadzenie nowych procesów rekrutacyjnych to dwa zjawiska w covidowej rzeczywistości, które zwiastują powracającą normalność na rynku pracy. Oczywiście jest to proces złożony i długofalowy. Dodatkowo, nadal nie wiemy jaka będzie skala zachorowań w kolejnych miesiącach. Natomiast zdecydowana większość pracowników nie doświadczy rewolucji związanej z pracą zdalną. W takich sektorach jak budowlany, logistyka, produkcja czy handel, gdzie pracuje mnóstwo osób, nie można wykonywać obowiązków zdalnie – podsumowuje Joanna Wanatowicz, Business Director Grafton Recruitment.

Zrealizowane badanie dowodzi, że na powrót do pełnowymiarowej pracy w przestrzeniach biurowych zdecydowało się dotychczas 26% firm. Jednak zdecydowana większość pracodawców wybrała tryb mieszany, co oznacza łączenie pracy zdalnej ze stacjonarną.Organizacja pracy hybrydowej najczęściej polega na tym, że w jednym tygodniu połowa załogi przychodzi do biura, podczas gdy pozostali pracują zdalnie. W kolejnym tygodniu następuje zmiana. W ten sposób zdecydowanie łatwiej jest o zarządzanie przestrzenią i utrzymanie zalecanego dystansu między pracownikami.Na pozostanie wyłącznie w trybie home office zdecydowało się natomiast 10% pracodawców, głównie z sektora IT.Stopniowy powrót z home office idzie w parze ze stopniowym powrotem do prowadzenia procesów rekrutacji . Niemal 6 firm na 10 deklaruje, że przyjmuje nowych pracowników, co oznacza wzrost o 4 pp. w porównaniu do poprzedniej edycji badania prowadzonej w kwietniu.Na dalsze zamrożenie nowych zatrudnień decyduje się nadal co czwarta firma, ale zwolnienia planuje tylko 3%, co jest pochodną m.in. zapisów tarczy antykryzysowej, której jednym z priorytetów jest ochrona miejsc pracy.Do branż, które najsilniej wstrzymują rekrutacje należy produkcja – aż 30% firm nie chce zatrudniać nowych pracowników, jest to jednak spadek o 8 pp. w porównaniu do poprzedniej kwietniowej edycji badania. W IT tylko 17% firm nie zatrudnia nowych pracowników.