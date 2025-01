Postanowienia noworoczne, czyli ambitne cele zawodowe na 2025 rok

Początek nowego roku to dla wielu Polaków czas wdrażania postanowień noworocznych, także tych, które związane są z pracą. Z badania zrealizowanego przez Pracuj.pl wynika, że wprowadzić je w życie zamierza aż 55% pracowników. Niektórzy planują drobne kroki, inni bardziej dalekosiężne jak np. zmiana pracy. Przeszło 3 na 4 badanych przekonanych jest, że nadchodzące miesiące to czas podejmowania odważnych decyzji zawodowych.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czego w życiu zawodowym spodziewają się Polacy?

Czy w związku z karierą zawodową planujemy jakieś odważne kroki?

Jakie postanowienia noworoczne podejmujemy w związku z pracą?

Nadzieja w obliczu wyzwań

Nowy rok to czas, w którym wielu pracowników dokonuje przemyśleń na temat swojej kariery, planując rozwój i różne, czasami rewolucyjne, zmiany. Wyniki naszego badania wskazują, że pomimo wyzwań gospodarczych Polacy są gotowi do podejmowania odważnych kroków zawodowych. Szczególnym momentem na takie działania jest zawsze przełom roku. Jest to czas, w którym wyznaczanie planów i osobiste ambicje pomagają pracownikom lepiej radzić sobie z dynamiczną sytuacją na rynku pracy. To także dobra okazja dla pracodawców, aby wspierać te dążenia, oferując odpowiednie narzędzia i możliwości rozwoju – komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.

Odważne decyzje mimo niepewności

Postanowienia noworoczne to często pierwszy krok ku zmianom, które mogą otworzyć drzwi do zupełnie nowych możliwości. W wymagających warunkach ekonomicznych szczególnie istotne jest świadome planowanie swoich działań i konsekwentne dążenie do celów. Optymizm i odwaga to wartości, które mogą stać się fundamentem sukcesu w nadchodzących miesiącach – podsumowuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska.

Miniony rok dla wielu Polaków był czasem pełnym wyzwań życiowych i zawodowych. Jak pokazuje najnowsze, noworoczne badanie Pracuj.pl, w nadchodzącym roku wciąż ponad połowa z nas (54%) spodziewa się wyzwań na polu zawodowym wynikających z sytuacji gospodarczej, a 47% respondentów obawia się o stabilność swojego zatrudnienia. Wyniki badania podkreślają odczuwaną na rynku pracy niepewność gospodarczą.Jednak, mimo obaw, niepewność co do sytuacji na rynku pracy nie przekreśla wiary w indywidualne możliwości rozwoju. Aż 56% badanych podchodzi z optymizmem do swoich zawodowych perspektyw na 2025 rok. Kluczowe znaczenie w budowaniu tego zawodowego optymizmu mogą mieć możliwości zdobywania doświadczenia, podnoszenie kwalifikacji oraz wsparcie ze strony pracodawców.Warto również podkreślić, że 76% uczestników badania uważa, iż mimo trudności gospodarczych warto w przyszłym roku podejmować odważne kroki związane z karierą, a 74% odpowiadających planuje takie kroki podjąć. Wnioski te sugerują, że Polacy są gotowi na podejmowanie ryzyka, aby inwestować w swoją przyszłość zawodową – zarówno poprzez zmiany stanowisk, jak i rozwijanie nowych kompetencji. Ta postawa może być impulsem dla pracodawców do tworzenia wspierających środowisk pracy, które umożliwią pracownikom rozwój i dadzą im poczucie stabilizacji w obliczu niepewności rynkowej.Respondenci, którzy deklarują posiadanie zawodowych postanowień noworocznych, wyznaczają sobie ambitne cele. Najczęściej wskazywane postanowienia badanych Pracuj.pl to zmiana pracy (76%) oraz rozwój zawodowy i zdobywanie nowych umiejętności (52%). Kolejne miejsca zajmują dbałość o równowagę między pracą a życiem osobistym (37%) oraz starania o podwyżkę (29%). Nieco mniej osób planuje całkowitą zmianę zawodu (26%) lub dążenie do awansu (18%).Warto zwrócić uwagę, że 3% respondentów planuje dłuższą przerwę w pracy. To sygnał, że regeneracja i równowaga życiowa stają się coraz ważniejsze w podejściu Polaków do kariery.Noworoczne badanie Pracuj.pl wskazuje, że mimo trudności gospodarczych Polacy wykazują imponującą determinację, by kształtować swoją przyszłość zawodową.Rok 2025 to dla wielu czas ambitnych planów – od zmiany pracy i rozwijania umiejętności, przez dążenie do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, aż po odważne decyzje, takie jak zmiana ścieżki kariery i poszukiwanie nowych wyzwań.Wyniki badania podkreślają, że siła noworocznych postanowień tkwi nie tylko w ich wyznaczaniu, ale przede wszystkim w motywacji do działania, która inspiruje do pokonywania przeciwności i budowania lepszej przyszłości.