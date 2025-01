Satysfakcja z życia w Polsce: do ideału daleko, marzymy o Hiszpanii

Wprawdzie Polacy deklarują, że z życia w ojczystym kraju są względnie zadowoleni, ale jednocześnie to bytowanie okazuje się być dalekim od ideału. Dość dobitnie potwierdza to odsetek osób, które chętnie wyprowadziłyby się do innego kraju. W jakim kraju zamieszkalibyśmy najchętniej? Jak pod względem satysfakcji z życia wypadamy na tle innych krajów? Odpowiedzi na te pytania dostarcza międzynarodowe badanie sieci Iris.

Badanie dotyczące marzeń i aspiracji różnych nacji przynosi dosyć zaskakujące wyniki. Obok bogatych krajów – takich jak chociażby Kanada czy Austria okazuje się, ze również mieszkańcy krajów biedniejszych – jak np. Meksyk, Peru mogą też być zadowoleni z życia, z realizacji swoich aspiracji. Jednym z wyjaśnień tego paradoksu jest, że różne są poziomy oczekiwań i aspiracji – inne dla społeczeństw zamożnych, inne dla biedniejszych.



Często mówi się o Polakach jako narodzie osób narzekających ale wyniki badania pokazują, że są też bardziej od nas narzekający. A w szczególności narzekający na swój kraj. Bo bardziej narzekamy na własne życie, własny los niż na kraj.



Co też interesujące Japonia, która kiedyś była krajem dla Polaków nieosiągalnym, można powiedzieć idealnym, do którego poziomu życia chcieliśmy w marzeniach dojść, została przez nas na wielu wymiarach dogoniona, a nawet przegoniona. Japończycy są bardziej niezadowoleni ze swojego kraju od Polaków i również częściej uważają, że ich życie jest dalekie od ideału. Ale najbardziej niezadowoleni są Bułgarzy i to zarówno z własnego kraju, jak i życia indywidualnego – komentuje dr Adam Czarnecki, wiceprezes Zarządu ARC Rynek i Opinia.

Początek nowego roku to czas podsumowań i planów na przyszłość. Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego kraju, swojego życia, czy życie jest bliskie naszych marzeń, dokąd byśmy się wyprowadzili, jeżeli nie jesteśmy usatysfakcjonowani z własnego kraju? Takie pytania postawiono w międzynarodowym badaniu opinii publicznej zrealizowanym przez sieć Iris, której przedstawicielem w Polsce jest ARC Rynek i Opinia.Mieszkańców 17 krajów pochodzących z różnych kontynentów spytano o to, na ile ich kraj jest bliski lub daleki od ich marzeń i aspiracji. W zasadzie wszędzie na świecie nie ma ludzi w pełni usatysfakcjonowanych ze swojego kraju (w wyjątkiem Malezyjczyków). Polacy znaleźli się w grupie narodów w znacznym stopniu usatysfakcjonowanych ze swojego kraju – podobne opinie mają Amerykanie, Australijczycy czy Koreańczycy. Ale i tam przewagę uzyskują narzekający. Najgorzej swój kraj postrzegają Bułgarzy, Rumunii i Grecy. Słabo pod tym względem wypadają także Japończycy i Włosi.Badanych spytano także o to, w jakim stopniu ich własne życie jest w ich ocenie bliskie ideałowi. Pod tym względem plasujemy się niżej niż w przypadku opinii o własnym kraju. Polacy nie są zadowoleni ze swojego życia. Jesteśmy tu bliżsi Nigeryjczykom, Turkom czy Bułgarom. Tylko w 4 z 17 krajach objętych badaniem więcej osób uważa, że ich życie jest bardzo bliskie lub bliskie ich aspiracjom.Podobnie wypadają Polacy jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie, na ile ich życie jest bliskie lub dalekie od ideału. Jesteśmy tu w grupie raczej niezadowolonych, choć wyprzedzają nas pod tym względem Japończycy, Grecy czy Bułgarzy.Mieszkańców poszczególnych krajów spytano także o to, czy chcieliby przenieść się do innego kraju , a jeżeli tak, to do jakiego. W Polsce taką deklarację złożyło aż 55% badanych (średnia dla wszystkich badanych krajów to 45%). Najwięcej chciałoby opuścić swój kraj Nigeryjczyków, Peruwiańczyków, a w Europie – Greków. Najmniej Malezyjczyków, Japończyków czy Australijczyków.Ciekawe są wskazania wymarzonych krajów. Dla wielu krajów europejskich, w tym dla Polski takim krajem jest Hiszpania- podobnie myślą Litwini, Rumuni, Włosi. W przypadku Polaków kiedyś takim wyśnionym Eldorado były Stany Zjednoczone, obecnie są one dopiero po Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Również Wielka Brytania, kiedyś bardzo atrakcyjna, spadła na ostatnią pozycję preferencji Polaków.