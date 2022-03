Połowa pracowników w Polsce ocenia swoje miejsce pracy jako "świetne"

Great Place to Work® Polska zapytał polskich pracowników jak oceniają swoje miejsca pracy. 51 proc. ankietowanych oceniło je jako "świetne". To mniej o 3 punkty procentowe niż rok temu.

Przeczytaj także: Pełna satysfakcja z pracy praktycznie nie istnieje?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Syda Productions - Fotolia.com Nieco gorsze oceny miejsc pracy 51 proc. pracowników ocenia swoje miejsce pracy jako "świetne". To spadek oceny o 3 punkty procentowe w stosunku do sondażu przeprowadzonego w roku ubiegłym.

Pracownicy firm w Polsce mogą z różnych powodów mieć opory przed wystawianiem pozytywnej, „świetnej” oceny swoim pracodawcom i chwaleniem się na zewnątrz tym, gdzie pracują. Nie chodzi tylko o podstawowe bezpieczeństwo, czy pieniądze. Więcej niż połowa ankietowanych (54 proc.) zgłosiła problemy z samopoczuciem emocjonalnym i psychicznym w pracy, a także problemy z godzeniem życia zawodowego z prywatnym. – komentuje wyniki sondażu Maria Zakrzewski, Prezes Zarządu Great Place to Work® w Polsce.

Przeczytaj także: Zadowolenie Polaków z pracy 2010

Ogólnopolski sondaż został przeprowadzony przez Great Place to Work® Polska na początku 2022 roku. Pracownicy zostali poproszeni o ocenę swoich miejsc pracy. Na ogólną ocenę firmy – świetnej lub niekoniecznie świetnej – składa się wiele czynników. Od 2018 roku satysfakcja z poziomu wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w Polsce systematycznie spada. W tegorocznym badaniu tylko 34 proc. pracowników wyraziło opinię, że otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę. W roku 2018 było to 39 proc. zadowolonych pracowników.Rosnące niezadowolenie z wysokości wynagrodzeń jest zjawiskiem powszechnym i nie dotyczy tylko pracowników sfery budżetowej. Na obecne oceny wysokości wynagrodzeń ma na pewno wpływ rosnąca inflacja, wprowadzenie Polskiego Ładu i związane z tym niejasności. Ponadto, dzięki swobodnemu przepływowi informacji, ludzie pracujący w Polsce mogą porównywać swoje zarobki do wynagrodzeń otrzymywanych przez osoby wykonujące pracę w innych krajach. A wtedy niektórzy mogą mieć poczucie niesprawiedliwości.Na zastrzeżenia dotyczące wysokości wynagrodzeń wskazuje też nagłe zachwianie się oceny dotyczącej decyzji firm o sposobie dzielenia generowanych zysków. 45 proc. uczestników sondażu uznało, że firmy dzielą zyski uczciwie, pozwalając także pracownikom partycypować w firmowych sukcesach finansowych. Ale rok temu 51 proc. pracowników tak uważało, a więc spadek oceny w ciągu jednego tylko roku wyniósł 6 punktów procentowych.Nie wszyscy pracownicy mogli też potwierdzić, że firmy zapewniają im bezpieczne warunki pracy. Wątpliwości co do tego zgłosiło aż 23 proc. pracowników. Aż, bo mowa o podstawowych, higienicznych warunkach pracy. W ubiegłym roku mniej, bo 19 proc. ankietowanych miało takie zastrzeżenia.W czasie pandemii zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy w aspekcie zarówno fizycznym, jak i psychologicznym, było szczególnie istotne i stanowiło spore wyzwanie. Nie zawsze firmom udawało się zapewniać swoim ludziom takie warunki pracy.