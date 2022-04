Jak oceniamy wynagrodzenia 2021? Jak to wpływa na zadowolenie z pracy?

W 2021 roku mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych wśród uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wyniosła 5 700 PLN brutto i była wyższa o 600 PLN niż rok wcześniej. Czy byliśmy usatysfakcjonowani z naszych zarobków? Czy miało to wpływ na nasze ogólne zadowolenie z pracy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ocena zadowolenia z wynagrodzenia całkowitego i pracy w 2021 roku Większość respondentów biorących udział w naszym badaniu było niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego (65%). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ocena zadowolenia z wynagrodzenia i pracy przez osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji W 2021 roku tylko 26% pracowników szeregowych było zadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ocena zadowolenia z wynagrodzenia przez osoby z różnych grup dochodowych W grupie osób otrzymujących płacę minimalną (2 800 PLN w 2021 roku) zaledwie 11% było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2021 roku pokazały, że większość respondentów biorących udział w naszym badaniu było niezadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego (65%), a tylko dla 4% ankietowanych zarobki były w pełni satysfakcjonujące. Dla porównania aż 77% badanych było zadowolonych z pracy, a tylko 5% całkowicie niezadowolonych. Ta ciekawa zależność znajduje również potwierdzenie w innych badaniach. Jak się okazuje w rozwiniętych krajach świata większość pracowników jest zadowolona z pracy i niezadowolona z wynagrodzenia.Jak oceniły swoje wynagrodzenie i zadowolenie z pracy osoby zatrudnione na różnych szczeblach organizacji? Z tegorocznego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że poczucie satysfakcji z wynagrodzenia i pracy rosło wraz z zajmowaniem kolejnych szczebli w hierarchii organizacji. W 2021 roku tylko 26% pracowników szeregowych było zadowolonych ze swojego wynagrodzenia całkowitego. W przypadku specjalistów było to już 34%, a w przypadku kierowników – 42%. Największy odsetek zadowolonych odnotowana w grupie dyrektorów. Wyniósł on 51%. Podobne zależności wystąpiły w przypadku zadowolenia z pracy. Wśród pracowników szeregowych 66% było usatysfakcjonowanych z pracy, a w grupie dyrektorów aż 86%.Warto zadać sobie pytanie czy poczucie zadowolenie rzeczywiście zależało od szczebla zatrudnienia czy może od wysokości zarobków. Odpowiedź na to pytanie zawiera poniższy wykres. Okazuje się, że w grupie osób otrzymujących płacę minimalną (2 800 PLN w 2021 roku) zaledwie 11% było zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia całkowitego. Przejście do kolejnej, wyższej grupie dochodowej wpływało pozytywnie zarówno na ocenę satysfakcji z wynagrodzenia, jak i pracy. Przykładowo wśród osób zarabiających w przedziale od 7 001 do 8 000 PLN brutto odsetek zadowolonych z wynagrodzenia całkowitego wyniósł 44%, a z pracy – 81%. Z kolei wśród tych, którzy otrzymywali pensje w przedziale od 11 001 do 12 000 odsetek zadowolonych z zarobków osiągnął poziom 56%, a z pracy – 85%.