Satysfakcja z pracy: w pandemii jesteśmy mniej zadowoleni?

Satysfakcja z pracy to jeden z czynników wpływających pozytywnie zarówno na pracowników, jak i zatrudniające ich firmy. W niełatwych czasach pandemii i związanych z nią ograniczeń, o zadowolenie może być jednak nieco trudniej. Czy rzeczywiście tak jest? Odpowiedzi na to pytanie udziela opracowany przez Jobhouse i Great Digital raport "Szczęście w pracy Polaków".

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Polacy są szczęśliwi w swojej pracy?

Jakie czynniki wpływają na ich satysfakcję z pracy?

Jaki wpływ na poczucie zadowolenia pracowników wywiera praca zdalna?



Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy Polacy są szczęśliwi w swojej pracy? Z raportu Jobhouse i Great Digital wynika, że w trakcie trwania pandemii bardziej polubiliśmy swoją pracę.

Z zaciekawieniem obserwuję coroczne wyniki raportu i zastanawiam się, kiedy nastąpi „przechylenie” w stronę prawdziwego szczęścia w pracy – komentuje Katarzyna Oracz, certyfikowana Dyrektor ds. Szczęścia, twórczyni i pomysłodawczyni ogólnopolskiego projektu More Happiness, konsultantka w obszarze tworzenia szczęśliwych miejsc pracy. – Pierwsze miejsce od pięciu lat zajmuje wynagrodzenie. Jest ono wskazywane jako kluczowy czynnik determinujący poziom naszego szczęścia w organizacji. Jako osoba zawodowo zajmująca się szczęściem w pracy, wiem, że są pracownicy, którzy zarabiają „krocie”, a poczucia spełnienia, sensu i szczęścia brak…

Wyniki badania wyraźnie pokazują, że pracownicy chcą i potrzebują pracy zdalnej – uważa Adrian Wolak, CEO TRAFFIT. – Ponad 70% niezadowolonych pracowników nie ma możliwości w ogóle pracować zdalnie lub mają taką możliwość tylko przez kilka dni w miesiącu. Jest to wyraźny sygnał dla pracodawców: jeśli chcecie zatrzymać swoich pracowników, praca zdalna w sensownym wymiarze musi być dostępna.

Badanie „Szczęście w pracy Polaków” kierujemy zarówno do pracowników, jak i do pracodawców. Dla tej pierwszej grupy to okazja, by zastanowić się, na ile obecne miejsce pracy daje im satysfakcję i spełnia ich oczekiwania. Z kolei dla pracodawców wiedza o preferencjach oraz celach zawodowych pracowników pozwoli budować efektywne zespoły, a w dalszej perspektywie zatrzymać na dłużej osoby cenne dla firmy – mówi Natalia Bogdan, Prezeska Jobhouse, Ekspertka rynku pracy. Mam nadzieję, że raport zwróci uwagę pracodawców na aspekty pracy, jakim warto przyjrzeć się bliżej, jeśli chcą, aby ich pracownicy mogli czuć się w pracy szczęśliwi i chcieli ją polecać. – dodaje Marta Pawlak-Dobrzańska, Założyciel/Strateg i Analityk HR w Great Digital.

Podstawowy wskaźnik, czyli tytułowe szczęście w pracy , respondenci określali w dziesięciostopniowej skali. W tym roku poziom szczęścia osiągnął 7,9, co oznacza duży wzrost względem ubiegłego roku (6,8). Wynik może zaskakiwać, pokazuje on bowiem, że w trakcie trwania pandemii bardziej polubiliśmy swoją pracę!Znacznych zmian nie można jednak zauważyć w kontekście czynników, które wpływają na poziom satysfakcji z pracy. Do najważniejszych z nich niezmiennie należą cztery kluczowe wskaźniki: dobre wynagrodzenie (87% badanych), relacje z przełożonym (77%), przyjazna atmosfera w pracy (75%) oraz poczucie sensu wykonywanych obowiązków zawodowych (73%). Należy dostrzec, że wszystkie te czynniki mają niemal tak samo duże znaczenie, więc warto patrzeć na nie globalnie.Równie ciekawych danych dostarcza segment poświęcony wpływowi pracy zdalnej na poczucie satysfakcji z pracy – aż 64% badanych uważa, że wymiar oferowanej pracy zdalnej ma bardzo duży lub duży wpływ na ich poczucie szczęścia, a 58%, że wymiar oferowanej pracy zdalnej pomaga w byciu szczęśliwym.Interesujący jest także wzrost odsetka pracowników, którzy poleciliby swoją pracę. W ubiegłym roku jedynie 26% respondentów było gotowych zarekomendować swoje miejsce pracy, w tym roku jest to już 33%. Można zauważyć też zmiany, jeśli chodzi o konkretne elementy pracy, które wpływają na jej polecanie.Na pierwszym miejscu nadal jest przyjazna atmosfera w pracy (52% w tym roku, 49% w 2020), jednak czynnik, który w ubiegłym roku był na drugim miejscu – możliwość pracy zdalnej (49% w 2020) w tym roku za kluczowy uważa jedynie 36%. Może to wynikać z faktu, że w 2021 praca zdalna jest już bardziej powszechnym standardem, niż było to w 2020. Nadal cenione jest wysokie wynagrodzenie (51% w 2021 vs 46% w 2020) oraz dobre relacje ze współpracownikami (45% zarówno w 2020, jak i w 2021). Struktura i hierarchia tych wskaźników to nieocenione źródło wiedzy dla pracodawców, którym zależy na budowaniu efektywnego zespołu, chociaż raport nie jest skierowany wyłącznie do nich.