Dojazdy do pracy w 2020 roku. Jaki środek lokomocji?

Jednym z pytań dodatkowych w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń było pytanie o rodzaj środka lokomocji, jakim pracownicy dojeżdżają do firmy. Ponad połowa (66%) zatrudnionych jeździła do pracy samochodem. Drugim najbardziej popularnym środkiem transportu był autobus. Korzystało z niego 12% badanych. Natomiast 7% ankietowanych zadeklarowało, że przychodziło do pracy pieszo.

Mediany wynagrodzeń pracowników korzystających z różnych środków transportu do pracy w 2020 roku Mediana zarobków osób dojeżdżających do pracy rowerem, tramwajem oraz samochodem była zbliżona i wynosiła około 5 000 PLN.

Czym dojeżdżali do pracy pracownicy z miejscowości o różnej wielkości w 2020 roku W mniejszych miejscowościach, poniżej 100 tys. mieszkańców, około 80% pracowników dojeżdżało do pracy samochodem.

Podsumowując, na publiczne środki transportu zdecydowało się około 24% pracowników. Samochodem do pracy podróżowało 66%. Z bardziej ekologicznych rozwiązań (rower i pieszo) korzystało 10% badanych.Najmniej zarabiali pracownicy, którzy chodzili do pracy piechotą. Możliwe, że były to osoby, które zamieszkiwały niewielkie miejscowości i miały do pokonania niewielki dystans, w większych miastach jest to rzadziej spotykane. Mediana zarobków osób dojeżdżających do pracy rowerem, tramwajem oraz samochodem była zbliżona i wynosiła około 5 000 PLN. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy, którzy dostawali się do pracy metrem. Zapewne jest to efekt najwyższych płac w Warszawie, która jako jedyna doczekała się metra.10% pracowników szeregowych dostawało się do pracy pieszo. Dużą różnicę widać w dojazdach autobusem. Na taką formę dojazdu zdecydowało się 15% pracowników szeregowych, 14% specjalistów i tylko 3% dyrektorów. Pośród dyrektorów, 87% dojeżdżało samochodem. W przypadku pracowników szeregowych było to 64%. Co ciekawe, 1% dyrektorów jeździł do pracy rowerem.W mniejszych miejscowościach, poniżej 100 tys. mieszkańców, około 80% pracowników dojeżdżało do pracy samochodem. W większych miastach było to 64%, a w Warszawie tylko 47%. W stolicy, poza samochodem, dominują publiczne środki transportu: autobus, tramwaj, pociąg oraz metro, które zostało wyłączone z tych analiz.