eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozyZakupy online w Polsce: konsumenci coraz bardziej ostrożni i ekologiczni

Zakupy online w Polsce: konsumenci coraz bardziej ostrożni i ekologiczni

2025-11-18 14:32

Zakupy online w Polsce: konsumenci coraz bardziej ostrożni i ekologiczni

Zakupy online w Polsce: konsumenci coraz bardziej ostrożni i ekologiczni © tashatuvango - Fotolia.com

Polscy konsumenci coraz bardziej świadomie podejmują decyzje zakupowe, łącząc pragmatyzm z dbałością o środowisko i bezpieczeństwo danych. Z najnowszego raportu „Odpowiedzialny e-Commerce 2025” wynika, że aż 56% internautów rozumie ideę zrównoważonego rozwoju, a większość uznaje działania proekologiczne i społecznie odpowiedzialne za kluczowe dla pozycji marek. Polacy nie tylko zwracają uwagę na ceny i promocje, ale także na ekologiczne opakowania, certyfikaty oraz bezpieczeństwo swoich danych. Wzrasta także świadomość negatywnego wpływu zwrotów na środowisko, a coraz więcej osób jest gotowych dopłacić za zielone rozwiązania.

Przeczytaj także: E-commerce: liczy się cena, a nie ekologia i zrównoważony rozwój?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Polscy konsumenci coraz lepiej rozumieją zrównoważony rozwój i odpowiedzialność w e-commerce.
  • 73% internautów zwraca uwagę na opakowania produktów, a 52% jest gotowych dopłacić za ekologiczne rozwiązania.
  • Wzrasta ostrożność wobec bezpieczeństwa danych – 84% respondentów obawia się o swoje dane podczas zakupów online.
  • Polacy preferują krajowe e-sklepy za ich proekologiczne praktyki i transparentność, a coraz częściej rezygnują z zakupów poza UE.

Zakupy w e-commerce stają się coraz bardziej odpowiedzialne i „zielone”. Z najnowszego raportu „Odpowiedzialny e-Commerce 2025” wyłania się obraz polskich konsumentów, którzy coraz lepiej rozumieją ideę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności w Internecie. Znajomość pojęć związanych ze zrównoważonym rozwojem wzrosła znacząco – aż 56% respondentów deklaruje, że rozumie mechanizmy gospodarki opartej o SD, wobec jedynie 14% rok wcześniej.

Większość uznaje działania proekologiczne oraz społecznie odpowiedzialne w e-commerce za niezbędne dla pozycji rynkowej marek, przy czym dominuje przekonanie, że obecnie działania te są często także kwestią wizerunkową, a często budują wyniki sprzedażowe. Dlatego klienci są ostrożni i skrupulatnie weryfikują wiele informacji, nie tyko o działaniach e-sprzedawców, ale także źródłach pochodzenia produktów czy ich składzie.

Pragmatyzm w decyzjach konsumenckich w parze z ekologią


Konsumentów przy wyborze e-sklepu wciąż najbardziej interesują pragmatyczne aspekty: promocje, ceny, szeroki asortyment i szybkość dostawy. Jednocześnie widać silny wzrost znaczenia czynników związanych z bezpieczeństwem danych, certyfikatami, zaangażowaniem społecznym czy możliwością wyboru ekologicznych opcji dostawy – wskazania na te czynniki wzrosły rok do roku o kilka do kilkunastu punktów procentowych.

Już 73% internautów zwraca uwagę na opakowanie zamawianego produktu, a 52% jest gotowych dopłacić za rozwiązania ekologiczne. W tym zakresie, jak rezygnację z folii czy opakowania zwrotne. Duża cześć badanych akceptuje też re-używanie opakowań przez e-sprzedawców uznając to jako opcję ekologiczną, a często też i tańszą.

Zwrot w sprawie zwrotów


W obszarze zwrotów wyraźnie wzrosła konsumencka świadomość ich negatywnego wpływu na środowisko. 63% e-kupujących dostrzega konsekwencje środowiskowe zwrotów, dwukrotnie więcej niż rok temu. Najbardziej pożądanymi rozwiązaniami są zwroty do automatu, wsparcie recyklingu oraz odsprzedaż produktów używanych („recommerce”).

Niestety w zakresie dostaw konsumenci nie przejawiają spójnej postawy proekologicznej. Z jednej stromy preferują dostawy do automatów paczkowych jako najbardziej ekologicznej opcji. Są zainteresowani dostawą niskoemisyjnymi środkami transportu. Chcą dopłacać za dostawę minimalizującą emisję CO2. Z drugiej strony ogromnie wzrosło zainteresowani dostawami ekspresowymi, a oczekiwany standardowo czas dostawy skrócił się z 3 do 2 dni.

Polski e-commerce liderem odpowiedzialności


Ocena rynku polskiego pod względem odpowiedzialności w e-commerce wyprzedza zarówno rynek UE, jak i globalny – polscy konsumenci wyżej oceniają krajowe e-sklepy za proekologiczne praktyki i transparentność niż sklepy zagraniczne.

Równocześnie rośnie poparcie dla firm, które włączają się w działania charytatywne i społeczne, a 50% respondentów wskazuje, że takie praktyki pozytywnie wpływają na decyzje o zatrudnieniu w danej firmie. Konsumenci chcą też intensyfikacji działań prospołecznych i proekologicznych w 2026 roku. Są też zainteresowani edukacją e-sklepów, np. w zakresie bezpieczeństwa danych czy transakcji.

Cenne dane


Jednym z kluczowych zagrożeń pozostaje poziom bezpieczeństwa danych w e-commerce – aż 84% respondentów obawia się o los swoich danych podczas zakupów online, a 32% wskazuje na własne doświadczenia naruszeń lub incydentów dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego w ostatnim roku.

Znacząco wzrosła gotowość do rezygnacji z zakupów w sklepach, które nie gwarantują bezpieczeństwa informacji o kliencie. Sami konsumenci (ponad 90%) starają się też zabezpieczać przed ewentualnymi zagrożeniami, sprawdzając czy w adresie strony znajduje się protokół HTTPS, używając silnych haseł czy w nowych miejscach kupując zawsze jako „gość”.

Od zachwytu do uważności


Raport szczególnie podkreśla rosnącą ostrożność konsumentów wobec zakupów na platformach spoza Unii Europejskiej. Już 67% badanych postrzega zakupy z Chin czy innych krajów azjatyckich jako szkodliwe dla środowiska z uwagi na dalekie trasy transportu, a 55% deklaruje, że rezygnuje z nich, gdy przesyłka realizowana jest z bardzo odległej lokalizacji.

Konsumenci zgłaszają także częste problemy z reklamacjami, bezpieczeństwem danych czy jakością produktów – blisko 93% kupujących poza UE miało negatywne doświadczenia, takie jak niezgodność wyrobów z normami, utrudnione reklamacje czy niejasna komunikacja dotyczącą przetwarzania informacji o kliencie.

Potencjalne korzyści zakupowe nadal przeważają obawy części internautów, jednak trend jest wyraźny: polscy klienci zaczynają coraz ostrożniej podchodzić do międzynarodowych platform, preferując rodzimy, odpowiedzialny e-commerce.


Źródło:
Dane pochodzą z 5 edycji badania i raportu „Odpowiedzialny e-commerce” zrealizowanego na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej przez firmę badawczą Mobile Institute. Badanie przeprowadzone zostało na próbie 1756 internautów oraz 565 menedżerów w e-firmach. Opinie zebrano metodą CAWI, wykorzystując responsywne ankiety elektroniczne. Dane zostały zebrane na przełomie września i października 2025 roku. Są reprezentatywne dla internautów w Polsce pod względem struktury płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania. Raport w wersji skróconej jest do pobrania bezpłatnie na stronie . Pełna wersja raportu dostępna jest dla członków e-Izby.
Przeczytaj także: Zrównoważony rozwój: czy tego chcą klienci i firmy e-commerce? Zrównoważony rozwój: czy tego chcą klienci i firmy e-commerce?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zachowania konsumentów, badania konsumentów, decyzje zakupowe, zakupy, zakupy online, e-commerce, produkty ekologiczne, zrównoważone zakupy, społeczna odpowiedzialność biznesu

Przeczytaj także

Czy konsumenci chcą płacić więcej za zrównoważony rozwój?

Czy konsumenci chcą płacić więcej za zrównoważony rozwój?

Zakupy online nie wyparły tradycyjnego handlu

Zakupy online nie wyparły tradycyjnego handlu

Mobilne aplikacje zakupowe: jakie wady i zalety?

Mobilne aplikacje zakupowe: jakie wady i zalety?

Czy porzuciliśmy sklepy stacjonarne na rzecz zakupów online?

Czy porzuciliśmy sklepy stacjonarne na rzecz zakupów online?

Zachowania konsumentów: sklepy stacjonarne czy jednak e-commerce?

Zachowania konsumentów: sklepy stacjonarne czy jednak e-commerce?

60% Polaków robi zakupy online. Co i jak kupują?

60% Polaków robi zakupy online. Co i jak kupują?

Zakupy online: pandemia zmienia zachowania konsumentów

Zakupy online: pandemia zmienia zachowania konsumentów

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

10 kluczowych zmian w e-commerce, które przyniosła pandemia

Zachowania konsumentów: zakupy bardziej świadome i odpowiedzialne

Zachowania konsumentów: zakupy bardziej świadome i odpowiedzialne

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Wiadomości

Polecamy

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Linki dofollow i nofollow - jakie są różnice i czy linki nofollow mają sens?

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Artykuły promowane

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

newsletter rss

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jak uniknąć konfliktów z sąsiadami przy budowie - praktyczne porady

Jak uniknąć konfliktów z sąsiadami przy budowie - praktyczne porady

Rajd świętego Mikołaja - czy giełdy powtórzą świąteczny scenariusz wzrostów w 2025?

Rajd świętego Mikołaja - czy giełdy powtórzą świąteczny scenariusz wzrostów w 2025?

Depresja, nadciśnienie i finanse: jak zdrowie wpływa na portfele Polaków?

Depresja, nadciśnienie i finanse: jak zdrowie wpływa na portfele Polaków?

Praca sezonowa: znamy najlepiej płatne stanowiska grudnia 2025

Praca sezonowa: znamy najlepiej płatne stanowiska grudnia 2025

RZEgala e-commerce 2025 - scena dla tych, którzy kształtują jutro handlu online

RZEgala e-commerce 2025 - scena dla tych, którzy kształtują jutro handlu online

Wyniki XXVIII edycji ogólnopolskiego konkursu WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców

Wyniki XXVIII edycji ogólnopolskiego konkursu WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców

Pragmatyczny zwrot w Białym Domu

Pragmatyczny zwrot w Białym Domu

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: