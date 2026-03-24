Czy sklepy stacjonarne znikną? Raport pokazuje wyraźny trend
2026-03-24 00:20
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak duża rzesza osób w Polsce nadal wybiera zakupy w sklepach stacjonarnych?
- Z jakich powodów konsumenci łączą podczas zakupów kanały online i offline?
- Co przyciąga klientów do sklepów fizycznych i galerii handlowych?
- Jak technologie zmieniają doświadczenie zakupowe w handlu stacjonarnym?
Sklep fizyczny wciąż kluczowy w procesie decyzji zakupowej
Coraz częściej jednak sklep staje się jedynie elementem ścieżki zakupowej. 18 proc. konsumentów deklaruje, że najpierw przegląda ofertę online, a następnie udaje się do sklepu, aby obejrzeć produkt przed zakupem w Internecie. Pokazuje to, że dla wielu klientów kanały sprzedaży nie funkcjonują już oddzielnie, lecz wzajemnie się uzupełniają.
Coraz wyraźniej widać, że konsumenci nie postrzegają już zakupów w kategoriach kanałów sprzedaży. Dla nich jest to jeden, ciągły proces – od inspiracji i porównywania ofert online, przez kontakt z produktem w sklepie, aż po finalizację transakcji w wybranym momencie i miejscu. W tym modelu przewagę zyskują marki, które potrafią połączyć dane, płatności i doświadczenie klienta w jeden spójny ekosystem – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.
Co przyciąga klientów do sklepów i galerii handlowych?
Najczęściej wskazywanym powodem wizyt w sklepach stacjonarnych jest możliwość zobaczenia i dotknięcia produktu przed zakupem – wskazuje na to 43 proc. konsumentów. Niewiele mniej, bo 42 proc., chce przymierzyć lub sprawdzić produkt „na żywo”. Znaczenie mają także czynniki praktyczne. 36 proc. konsumentów wybiera sklep stacjonarny, gdy potrzebuje produktu natychmiast, a 34 proc. chce w ten sposób uniknąć kosztów dostawy.
Sklep pozostaje także miejscem kontaktu z marką i obsługą. Co czwarty konsument wskazuje możliwość zadania pytań pracownikowi jako powód wizyty w sklepie, a podobny odsetek traktuje zakupy stacjonarne po prostu jako przyjemne doświadczenie. Jednocześnie 22 proc. badanych deklaruje, że wybiera sklepy fizyczne, aby wspierać lokalne marki i biznesy.
To pokazuje, że sklepy stacjonarne wciąż odgrywają ważną rolę nie tylko jako miejsce finalizacji transakcji, ale także jako przestrzeń, w której konsumenci zdobywają informacje, porównują produkty i budują relację z marką.
Sklep jako przestrzeń doświadczenia i technologii
Jednocześnie sklepy stacjonarne coraz bardziej przypominają środowisko cyfrowe. Już 59 proc. konsumentów w Polsce korzysta z kas samoobsługowych, a 17 proc. firm planuje wdrożenie rozwiązań umożliwiających samodzielne skanowanie i opłacanie zakupów w sklepie – także przy wykorzystaniu kiosków czy aplikacji mobilnych.
Co więcej, 34 proc. respondentów przyznaje, że zakupy stają się atrakcyjniejsze, gdy towarzyszą im dodatkowe wrażenia, takie jak wirtualna i rozszerzona rzeczywistość. W odpowiedzi na te oczekiwania 24 proc. firm inwestuje w nowe technologie, takie jak cyfrowe lustra czy rozwiązania VR.
Sklepy stacjonarne coraz częściej wykorzystują technologie znane z e-commerce, aby przyspieszyć zakupy i zwiększyć wygodę klientów. Z kolei sprzedaż online rozwija rozwiązania, które lepiej oddają doświadczenie znane z fizycznych sklepów, takie jak wirtualne przymierzalnie czy interaktywne formy prezentacji oferty. W efekcie konsumenci coraz rzadziej myślą o zakupach w kategoriach kanałów – liczy się przede wszystkim płynne i wygodne doświadczenie zakupowe – dodaje Matouš Michněvič z Adyen.
W praktyce oznacza to rozwój tzw. connected commerce, w którym wszystkie punkty kontaktu z marką – sklep, aplikacja, strona internetowa czy media społecznościowe – stają się elementem jednego spójnego ekosystemu. Sklep fizyczny coraz częściej przestaje być wyłącznie miejscem finalizacji transakcji, a staje się przestrzenią doświadczenia marki i ważnym elementem całej ścieżki zakupowej, który może napędzać sprzedaż także w kanałach cyfrowych.
To może być cenną wskazówką dla przedsiębiorców planujących rozwój sprzedaży w modelu omnichannel i inwestujących w integrację doświadczeń zakupowych.
O badaniu
Badanie Adyen Index: Retail Report 2025 przeprowadzono między 26.02.2025 a 12.03.2025 br. na grupie 41 tys. konsumentów i 14 tys. przedsiębiorstw handlowych. Ankietowani pochodzili m.in. z: Polski, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Brazylii, Meksyku, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Holandii, Belgii, Danii, Norwegii, Szwecji, Estonii, Łotwy, Litwy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Singapuru, Malezji, Hongkongu, Japonii i Australii, Indii oraz Chin. W Polsce badaniem objętych zostało 1001 konsumentów oraz 500 przedsiębiorstw.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
