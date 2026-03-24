Czy sklepy stacjonarne znikną? Raport pokazuje wyraźny trend

Choć e-commerce rośnie w siłę, sklepy stacjonarne nie odchodzą w zapomnienie. Najnowsze dane dowodzą, że Polacy nadal cenią możliwość zobaczenia produktu na żywo i natychmiastowego zakupu. Coraz częściej jednak droga procesu zakupowego łączy w sobie oba światy - online i offline. Jednocześnie sklepy fizyczne ewoluują w kierunku przestrzeni doświadczeń, wspieranych przez technologie znane z handlu cyfrowego.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duża rzesza osób w Polsce nadal wybiera zakupy w sklepach stacjonarnych?

Z jakich powodów konsumenci łączą podczas zakupów kanały online i offline?

Co przyciąga klientów do sklepów fizycznych i galerii handlowych?

Jak technologie zmieniają doświadczenie zakupowe w handlu stacjonarnym?

Sklep fizyczny wciąż kluczowy w procesie decyzji zakupowej

Coraz wyraźniej widać, że konsumenci nie postrzegają już zakupów w kategoriach kanałów sprzedaży. Dla nich jest to jeden, ciągły proces – od inspiracji i porównywania ofert online, przez kontakt z produktem w sklepie, aż po finalizację transakcji w wybranym momencie i miejscu. W tym modelu przewagę zyskują marki, które potrafią połączyć dane, płatności i doświadczenie klienta w jeden spójny ekosystem – mówi Matouš Michněvič, Country Manager CEE w Adyen.

Co przyciąga klientów do sklepów i galerii handlowych?

Sklep jako przestrzeń doświadczenia i technologii

Sklepy stacjonarne coraz częściej wykorzystują technologie znane z e-commerce, aby przyspieszyć zakupy i zwiększyć wygodę klientów. Z kolei sprzedaż online rozwija rozwiązania, które lepiej oddają doświadczenie znane z fizycznych sklepów, takie jak wirtualne przymierzalnie czy interaktywne formy prezentacji oferty. W efekcie konsumenci coraz rzadziej myślą o zakupach w kategoriach kanałów – liczy się przede wszystkim płynne i wygodne doświadczenie zakupowe – dodaje Matouš Michněvič z Adyen.