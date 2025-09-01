eGospodarka.pl
Nowe monitory AOC z certyfikatem TCO i 5-letnią gwarancją

2025-09-01 08:10

Nowe monitory AOC z certyfikatem TCO i 5-letnią gwarancją

Nowe monitory AOC © fot. mat. prasowe

Nowa linia monitorów AOC P4 to propozycja skierowana do użytkowników biznesowych. Obejmuje modele o przekątnych 23,8 i 27 cali, oba z matrycami IPS, certyfikatami środowiskowymi i funkcjami poprawiającymi komfort pracy. Zastosowano wysuwany hub USB, regulowaną podstawę oraz technologie redukujące migotanie i emisję niebieskiego światła. Producent rozszerzył okres gwarancyjny na pięć lat, a ceny startują od 807 zł.

Wyższy poziom monitorów biznesowych


Pierwszy z modeli z linii P4 – AOC 24P4U – wyświetla obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px na 23,8 cala. Z kolei konstrukcję oznaczoną jako Q27P4U oparto na 27-calowym panelu o rozdzielczości 2560 x 1440 px. Oba monitory korzystają z matryc typu IPS odwzorowujących 16,7 mln kolorów i działających z odświeżaniem 120 Hz.

Cechą charakterystyczną linii P4 jest koncentrator USB. Na froncie obudów wyświetlaczy umiejscowiono wysuwany, łatwo dostępny moduł ze złączem USB-C wspierającym Power Delivery 15 W oraz złączem USB-A. Ponadto obok standardowo zamontowanych wejść obrazu znalazły się kolejne dwa porty USB-A. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy mogą z tyłu urządzenia podłączyć np. mysz i klawiaturę, a od przodu wygodnie podpinać przenośne dyski czy pendrive.

Kolejnym wyróżnikiem monitorów z linii P4 jest implementacja sprzętowej redukcji niebieskiego światła TÜV EyeComfort. Wyświetlacze wspierają też technologię redukującą migotanie ekranu (Flicker Free) oraz Adaptive-Sync, która niweluje efekt rozrywania obrazu.

24P4U oraz Q27P4U zamontowano na w pełni regulowanej podstawie (pochylenie, obrót, zmiana wysokości i tryb portretowy). Użytkownicy mogą też skorzystać z mocowania w standardzie VESA 100 x 100.
Specyfikacja
Specyfikacja

Pierwszy z modeli z linii P4 – AOC 24P4U – wyświetla obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px na 23,8 cala

Filozofia zrównoważonego rozwoju


Dotychczas monitory AOC obejmował trzyletni okres gwarancyjny. Linia E4 była pierwszą, w przypadku której wydłużono go do pięciu lat. Linia P4 również jest objęta pięcioletnią gwarancją. Firma zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju stara się w ten sposób zachęcać do wieloletniego korzystania z produktów i co za tym idzie – redukować ilość elektrośmieci. Dzięki skupieniu na tych aspektach, modele P4 otrzymały oznaczenia TCO Certified, generation 10, EPEAT Gold oraz Energy Star 8.

Cena i dostępność


AOC 24P4U właśnie wchodzi do sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 807 PLN. Natomiast model Q27P4U pojawi się w sklepach w drugiej połowie września w cenie 1 063 PLN.

Gwarancja


Linia monitorów AOC P4 jest objęta 5-letnią gwarancją producenta.

