Nowe monitory AOC z certyfikatem TCO i 5-letnią gwarancją

Nowa linia monitorów AOC P4 to propozycja skierowana do użytkowników biznesowych. Obejmuje modele o przekątnych 23,8 i 27 cali, oba z matrycami IPS, certyfikatami środowiskowymi i funkcjami poprawiającymi komfort pracy. Zastosowano wysuwany hub USB, regulowaną podstawę oraz technologie redukujące migotanie i emisję niebieskiego światła. Producent rozszerzył okres gwarancyjny na pięć lat, a ceny startują od 807 zł.

Wyższy poziom monitorów biznesowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Specyfikacja Pierwszy z modeli z linii P4 – AOC 24P4U – wyświetla obraz o rozdzielczości 1920 x 1080 px na 23,8 cala Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Filozofia zrównoważonego rozwoju

Cena i dostępność

Gwarancja

