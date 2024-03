VOD to już nie tylko seriale, ale wielkie kino?

Wybuch pandemii stał się siłą, która niewątpliwie wzmogła popularność serwisów streamingowych. Dziś pozycja platform VOD i OTT jest już bardzo dobrze ugruntowana. Co więcej, platformy coraz śmielej wchodzą na rynek zarezerwowany dotychczas dla największych wytwórni walcząc z nimi o główne nagrody filmowe, czego przykładem może być chociażby tegoroczna nominacja do Oscara dla wyprodukowanego przez Netflix filmy "Maestro". A jak wygląda popularność VOD i OTT w Polsce?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy odbiorcami VoD częściej są kobiety czy mężczyźni?

W jakich grupach wiekowych serwisy streamingowe cieszą się największą popularnością?

Na czym polega widoczna wśród użytkowników platform nadreprezentacja osób mieszkających w największych miastach?

Ponad połowa internautów korzysta z VOD

Użytkownik, a raczej użytkowniczka

Trzydziestolatkowie i mieszkańcy wsi

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Serwisy VoD i OTT - analiza grup wiekowych Najliczniejszą grupą wiekową tworzą w omawianej kategorii osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Medium dla studentów

Analiza danych z badania Mediapanel obejmuje serwisy i aplikacje z kategorii „Serwisy VOD i OTT” w lutym 2024. Szczególną uwagę zwrócono na profil odwiedzających je osób. Przy analizie danych VOD i OTT należy pamiętać, że podana liczba realnych użytkowników oznacza liczbę osób odwiedzających daną stronę lub aplikację, nie zaś liczbę aktywnych użytkowników platform / serwisów czy też zarejestrowanych na nich kont.Jak wynika z danych, z serwisów i aplikacji streamingowych korzysta w Polsce ok. 18,2 mln osób, a więc ponad 60% internautów i 55,6% użytkowników mediów w ogóle. W lutym 2024 największym udziałem w czasie dla całej kategorii cieszył się NETFLIX (serwis i aplikacja), który odwiedziło 10,7 mln osób. Share of Time w kategorii wyniósł w jego przypadku przeszło 50% - znacząco więcej, niż miało to miejsce w przypadku kolejnych brandów zestawienia. Drugie miejsce należało do aplikacji i serwisów VOD i OTT TVP (SoT w kategorii na poziomie 7,6%), zaś trzecie do DISNEY+ (6,9%), który odotował jednak większą niż TVP liczbę realnych użytkowników.Z serwisów VOD i OTT w lutym 2024 korzystało więcej kobiet niż mężczyzn. Stanowiły one 54% wszystkich internautów, odwiedzających strony i aplikacje z tej kategorii. O większym zaangażowaniu internautek na omawianych stronach świadczą również wyższe wskaźniki Affinity Index (103,7) oraz ATS (Average Time Spent, wynoszący 7h 4 m i 7s w skali miesiąca). W przypadku mężczyzn mamy do czynienia z AI na poziomie 96, a więc oznaczającym niedoreprezentację, oraz krótszym średnim czasem spędzonym na przeglądaniu serwisów i aplikacji VOD i OTT (5h 11m i 10s). Każdego dnia serwisy streamingowe odwiedzało średnio 2 mln kobiet i 1,5 mln mężczyzn.Największą grupę użytkowników VOD i OTT pod kątem miejsca ich zamieszkania stanowią mieszkańcy wsi (37%), jest to jednak poziom wynikający z rozkładu tej cechy demograficznej w strukturze całej populacji internautów. Na uwagę zasługuje natomiast nadreprezetnacja osób mieszkających w największych miastach (500 tys.+). Pomimo, iż stanowią jedynie 12,2% ogółu użytkowników tej kategorii, to w ich przypadku mamy do czynienia z nadpreprezentacją, wyrażoną przez Affinity Index wynoszący 103,2.Najliczniejszą grupą wiekową tworzą w omawianej kategorii osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Odpowiadają oni za 19,8% odwiedzających serwisy i aplikacje VOD i OTT, również wskaźnik AI świadczy w ich przypadku o nadreprezentacji w stosunku do populacji (108,1).To uczniowie i studenci, spośród wszystkich grup zawodowych reprezentowanych w badaniu, stanowią najwyższy odsetek odbiorców VOD i OTT, wynoszący 19,3%. Affinity Index sięga w ich przypadku 106, wskazując na nadreprezentację względem populacji. Drugą najliczniejszą grupą w tej kategorii serwisów i aplikacji są emeryci – ich udział wynosi 13,7%. W ich przypadku możem jednak mówić o niedoreprezentacji, ponieważ wskaźnik AI nie sięga 100.