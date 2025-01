70 proc. Polaków wydaje na subskrypcje do 100 zł miesięcznie

Polacy chętnie korzystają z różnego rodzaju subskrypcji. Do posiadania przynajmniej jednej przyznaje się 62 proc. rodaków - wynika z raportu Santander Consumer Banku "Doświadczenia e-commerce". Najwięcej badanych wydaje na nie między 51 a 100 zł miesięcznie. Najczęściej korzystamy z serwisów streamingowych i usług dostaw produktów, a także aplikacji do zamawiania jedzenia.

Subskrypcje gwarantują szereg korzyści oraz unikalne doświadczenia, przez co dla wielu Polaków wygrywają z tradycyjnymi zakupami. Jednym z kluczowych atutów jest elastyczność oraz stała, określona kwota, za którą mamy dostęp do wybranych usług lub produktów. Według naszego badania 38 proc. użytkowników modeli subskrypcyjnych przeznacza na nie od 51 do 100 zł, a 32 proc. mieści się w przedziale 10-50 zł. Kwoty między 101 a 150 zł wydaje 19 proc., a powyżej 150 zł jedynie 7 proc. badanych – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku. – Subskrypcje odpowiadają na potrzeby współczesnych konsumentów i oferują im nie tylko wygodę, ale również większą kontrolę nad wydatkami – dodaje.

Jakie subskrypcje wybierają Polacy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. yousafbhutta z Pixabay Serwisy streamingowe cieszą się największą popularnością wśród Polaków Najpopularniejsze są usługi streamingowe takie jak Netflix, Spotify czy Max, z których korzysta aż 86 proc. respondentów posiadających aktywne subskrypcje.

Największe korzyści

Modele subskrypcyjne zmieniają relacje między firmami a konsumentami oraz tworzą między nimi bardziej trwałe więzi. Subskrypcje odpowiadają na współczesne wyzwania rynku, ponieważ gwarantują wygodę, personalizację, a także możliwość komfortowego zarządzania swoimi finansami i planowania budżetu. Właśnie dlatego regularnie badamy preferencje Polek i Polaków, aby taką wiedzę wykorzystywać do tworzenia produktów finansowych, które zapewniają elastyczność, możliwość planowania wydatków oraz wspierają edukację finansową. Dzięki takim rozwiązaniom, jak karta kredytowa Visa Comfort z okresem bezodsetkowym do 54 dni, pomagamy klientom łatwiej zarządzać codziennymi wydatkami, w tym subskrypcjami – podsumowuje Patryk Perliński z Santander Consumer Banku.

Subskrypcje obejmują różnorodne obszary, od platform streamingowych, przez kosmetyki i jedzenie, po muzykę. Dane Santander Consumer Banku wskazują, że 23 proc. Polaków korzysta z wielu usług subskrypcyjnych. 38 proc. deklaruje, że posiada jeden lub dwa pakiety. Z kolei wśród osób, które nie korzystają z takich rozwiązań – 8 proc. rozważa wykupienie ich w przyszłość, a 24 proc. uważa je za niepotrzebne. Jedynie 6 proc. przyznaje, że posiadało kiedyś subskrypcje, ale z nich zrezygnowało.Najpopularniejsze są usługi streamingowe takie jak Netflix, Spotify czy Max, z których korzysta aż 86 proc. respondentów posiadających aktywne subskrypcje. Druga najchętniej wykupowana subskrypcja to usługi dostawy produktów (59 proc.) jak Allegro Smart. Znacznie niższy odsetek wskazuje na aplikacje do zamawiania jedzenia (18 proc.), takie jak Uber Eats czy Wolt czy pakiety oprogramowania jak Microsoft Office 365 (17 proc.). Występujące w dużych miastach usługi przejazdu (Bolt, Uber) są używane przez 11 proc. ankietowanych.Serwisy streamingowe cieszą się największą popularnością wśród Polaków. Jednak w zależności od wieku, na znaczeniu zyskują różne subskrypcje. Usługi dostawy produktów najczęściej (74 proc.) wybierają seniorzy. Z kolei z aplikacji do zamawiania jedzenia chętniej korzystają osoby w wieku 40-49 lat – 21 proc. badanych z tej grupy wiekowej. W przypadku usług przejazdów najchętniej wybierają je trzydziestolatkowie – 15 proc. z nich.Miesięczny abonament ma wiele zalet i w porównaniu do tradycyjnych zakupów bądź usług na żądanie staje się jeszcze atrakcyjniejszy. Według raport „Doświadczenia e-commerce” niemal 40 proc. ankietowanych za kluczową korzyść uznaje stałą, przewidywalną opłatę. Nieco niższy odsetek (36 proc.) docenia zniżki i promocje, a 35 proc. wskazuje na lepszą cenę za subskrypcje. Wśród korzyści znalazł się jeszcze brak długoterminowego zobowiązania i możliwość rezygnacji w dowolnym momencie (34 proc.), automatyczny pobór opłaty (23 proc.), brak konieczności podejmowania ciągłych decyzji zakupowych (22 proc.), a także automatyczny dostęp do nowych treści (22 proc.). Dla 17 proc. ankietowanych subskrypcje są lepszym wyborem również ze względu na brak konieczności pamiętania o regularnym nabywaniu produktów oraz obaw o ich niedostępność.Preferencje związane z korzyściami płynącymi z subskrypcji różnią się jednak w zależności od grupy wiekowej. Seniorzy (67 proc.) najbardziej cenią stałe i przewidywalne opłaty. Pięćdziesięciolatkowie natomiast zwracają uwagę na oszczędności wynikające z niższych kosztów w porównaniu do zakupów jednorazowych (43 proc.). Z kolei 41 proc. czterdziestolatków docenia rabaty i promocje dostępne w modelu subskrypcyjnym. W grupie trzydziestolatków największym atutem jest brak długoterminowych zobowiązań oraz możliwość rezygnacji w dowolnym momencie – taką opinię wyraża 45 proc. respondentów. Dla najmłodszych użytkowników, w wieku 18-29 lat, istotną zaletą pozostaje przewidywalność kosztów, co podkreśla 37 proc. badanych.