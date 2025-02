Jazda na nartach po alkoholu. Co 5. Polak nie widzi w tym nic złego

Wprawdzie większość Polaków nie ma doświadczenia w szusowaniu po zaśnieżonych stokach, to jednak ferie zimowe stanowią dla wielu z nas idealną wręcz okazję do wypadu w góry. Ci, którzy zdecydują się na deskę lub deski, powinni pamiętać o kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Jedną z nich jest umiarkowanie w spożywaniu napojów wyskokowych. Czasem jedna herbata z prądem za dużo może nieść za sobą poważne konsekwencje - jazda na nartach po alkoholu to większe ryzyko zarówno urazów, jak i problemów natury finansowej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duży odsetek Polaków jeździ na nartach lub snowboardzie?

Co Polacy sądzą o spożywaniu alkoholu na stokach narciarskich?

Jakie konsekwencje finansowe może mieć spowodowanie szkody lub wypadku pod wpływem alkoholu?

Opinie na temat alkoholu na stoku

2/3 Polaków bez doświadczenia narciarskiego

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Na rynku od dłuższego czasu dostępne jest rozszerzenie, jakim jest klauzula alkoholowa. Zapewni ona ochronę przed konsekwencjami finansowymi wypadków, do których dojdzie, gdy podczas jazdy na nartach czy snowboardzie będziemy przebywać pod wpływem alkoholu. Koszt ubezpieczenia z takim rozszerzeniem zaczyna się od 9 zł dziennie. Jednak w większości wypadków, ta klauzula nie obejmie ubezpieczenia OC. Jeśli więc z winy narciarza urazu na stoku dozna osoba trzecia i go pozwie, a sąd przyzna jej rację, to sprawca wypadku odszkodowanie będzie musiał wypłacić poszkodowanemu z własnych środków – komentuje Patrycja Pałka, ekspertka ds. ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl.

100 tys. zł za uraz na austriackim stoku narciarskim i konieczność operacji na miejscu, to rachunek, z jakim wrócił w 2024 roku jeden z turystów do Polski. To tylko jeden z przykładów, który może zrujnować zimowe szusowanie, a przecież wyrządzić szkodę można także innym narciarzom. Wielu ubezpieczycieli nie pokryje takich kosztów, jeśli okaże się, że sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu. Dlatego eksperci rankomat.pl zlecili badanie, w którym zapytali się Polaków o to, co sądzą o spożywaniu alkoholu na stokach narciarskich.Choć większość badanych negatywnie ocenia picie alkoholu na stoku, to 16% twierdzi, że niewielkie ilości alkoholu, spożywane na przykład w celu ogrzania się, są bezpieczne. Co więcej, 5% respondentów przyznało, że nie ma opinii na ten temat, a 3% nie widzi w tym nic złego.Aż 76% Polaków negatywnie ocenia takie zachowanie, mając świadomość, że jego skutki mogą być niebezpieczne. Z tego aż 52% uważa, że spożywanie alkoholu na stokach powinno być całkowicie zakazane, natomiast 24% stwierdza, że to po prostu nieodpowiedzialne.Badania pokazują również, że większość Polaków nie ma dużego doświadczenia na stoku. Aż 64% badanych nigdy nie jeździło na nartach , a 13% spróbowało tego sportu tylko raz w życiu. Z kolei 14% badanych jeździło na nartach od dwóch do pięciu sezonów, a 6% spędziło na stokach przynajmniej sześć sezonów. Tylko 2% respondentów deklaruje, że regularnie jeździ na nartach każdego roku.Jazda na nartach po alkoholu to nie tylko większe ryzyko urazów, ale również konsekwencje finansowe. W przypadku spowodowania szkody lub wypadku pod wpływem alkoholu, ubezpieczenie narciarskie może nie pokryć kosztów leczenia, odszkodowań czy transportu medycznego, zwłaszcza, jeśli ubezpieczyciel uzna, że poziomem alkoholu we krwi ubezpieczony złamał lokalne prawo. W niektórych krajach obowiązuje limit alkoholu we krwi, w przypadku jego wykrycia, grozi kara finansowa. Obsługa stoków może także wyprosić nietrzeźwych narciarzy z obiektu. Dodatkowo w niektórych krajach ubezpieczenie narciarskie na stoku jest obowiązkowe, np. we Włoszech.