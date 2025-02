Second hand po polsku. Vinted zdradza, jak kupujemy odzież używaną

Platforma Vinted opublikowała wyniki badania rzucającego światło na zachowania konsumentów kupujących odzież używaną. Tym sposobem zyskaliśmy wiarygodny obraz trendów, którym hołdują polscy (i nie tylko polscy) miłośnicy mody second hand. Oto najciekawsze fakty.

Jakie elementy odzieży używanej cieszą się wśród polskich kupujących największą popularnością?

Które buty są najbardziej poszukiwane przez polską społeczność?

Jakie luksusowe marki ubrań ukochali sobie Polacy w 2024 roku?

2024 Vin-Sighty*

Cała prawda o Polakach

Ukochana przez Polki torebka? To Chloé Paddington w kolorze złoto- beżowym

Buty cieszące się największą popularnością wśród polskiej społeczności? To beżowe Adidasy Campus 00s

A ulubiona rzecz z drugiej ręki? To szerokie jeansy JNCO, które cieszyły się popularnością również w latach 90’.

A jak to wygląda w skali mikro? Krakowianie mają wyraźną słabość do trenczów - wśród polskich miast to właśnie w Krakowie trencze cieszyły się największą popularnością, zarówno wśród kupujących jak i sprzedających.

Poznaniacy z kolei kochają zwierzęta, to właśnie Poznań jest jednym z miast, w których artykuły dla zwierząt miały największe wzięcie.

Ciekawostki ze świata:

Trendy

To już oficjalne: najbardziej lubiana dekada to… LATA 90’!

Wszystko złoto, co się świeci. A czasami także srebro. W zeszłym roku srebrna biżuteria przewyższyła sprzedaż złotej!

Wygodna i modna to BAWEŁNA. Materiał, którego członkowie Vinted szukają najczęściej.

Informacje poufne

Te buty zostały stworzone, aby trwać wiecznie: Używane buty Dr Martens sprzedają się średnio za 83 €

Dzień odpoczynku i dogadzania sobie: NIEDZIELA - Najpopularniejszy dzień na sprzedaż!

- Najpopularniejszy dzień na sprzedaż! Masz w domu trampki, których nie nosisz? Kwiecień i wrzesień to najpopularniejsze miesiące na ich zakup.

To lubimy

Całkowicie oddani: ponad 15% członków Vinted kupiło rzecz tej samej marki 3 lub więcej razy.

Lojalność to podstawa! Ponad 70 000 członków kupiło wszystkie swoje przedmioty od jednego sprzedawcy!

Stare, ale jare! - 3 najbardziej lubiane konsole retro: 1. Gameboy 2. GameCube 3. NES

Kto nie lubi odrobiny luksusu?

Marki ubrań, które miłośnicy luksusu ukochali sobie w 2024:

globalnie: 1. Gucci 2. Louis Vuitton 3. Prada w Polsce: 1. Gucci 2. Louis Vuitton 3. Max Mara

Najbardziej lubiany luksusowy przedmiot z drugiej ręki w 2024:

globalnie: Kultowe szpilki Pigalle z czerwoną podeszwą od Christiana Louboutina w Polsce: Zegarek Gucci

Nigdy nie wychodzi z mody: Torebki Louis Vuitton były najczęściej wystawianymi przedmiotami luksusowymi przez 2 lata z rzędu.

Stylowe okazje: Polska i Wielka Brytania to kraje, w których odnotowano najwięcej nowych ofert ceny na przedmioty luksusowe.

Twoja second-handowa osobowość

Nasz quiz osobowości z drugiej ręki to świetna zabawa i sposób dla każdego, by poznać Vinted i odkryć, co definiuje i wpływa na nasz styl z drugiej ręki – niezależnie od tego, czy jest się „Fotografem”, „Trampkarzem” czy „Retroholikiem”. Rozwiązując quiz można się wiele o sobie dowiedzieć i zdobyć praktyczne porady, skrojone na miarę nawyków zakupowych każdego z nas. Pozwolą one jeszcze lepiej wykorzystać potencjał second-hand i sprawić, że rzeczy z drugiej ręki będą znowu nowe. - mówi Jessie de la Merced, wiceprezes ds. korporacyjnych w Vinted.

Co nam się podobało, co sprzedawaliśmy i kupowaliśmy na Vinted?Re-invinted to kopalnia nigdy wcześniej nieudostępnianych danych, które obalają mity dotyczące świata z drugiej ręki, jak choćby dostęp do mody luksusowej, rzeczy wysokiej jakości i szerokiej gamy przedmiotów wykraczających poza świat mody.*Vin-sighty/Wnioski oparte na danych Vinted zebranych od 2023-12-01 do 2024-12-01